Ant Media Server CE पर 69% तक की छूट

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ओपन-सोर्स मीडिया सर्वर जो एकीकृत एडमिन डैशबोर्ड के साथ सब-सेकंड WebRTC, RTMP, SRT, और HLS स्ट्रीमिंग प्रदान करता है।

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64% की छूट
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2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
62% की छूट
KVM 2
2,099
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2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
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2 वर्ष के लिए ₹2,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
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2,199 /माह
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2 वर्ष के लिए ₹4,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
KVM 1
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

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कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप Ant Media Server CE के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Ant Media Server Community Edition एक ओपन-सोर्स स्ट्रीमिंग इंजन है जिसे अल्ट्रा-लो लेटेंसी लाइव वीडियो के लिए बनाया गया है। यह RTMP, SRT और WebRTC पर इनजेस्ट स्वीकार करता है, और WebRTC (~0.5 सेकंड विलंबता), HLS, CMAF LL-HLS, DASH और RTSP के माध्यम से दर्शकों तक स्ट्रीम पहुंचाता है — यह सब एक ही सर्वर से। एक बिल्ट-इन एडमिन डैशबोर्ड आपको बाहरी उपकरणों के बिना स्ट्रीम प्रबंधित करने, एप्लिकेशन कॉन्फ़िगर करने और कनेक्शन मॉनिटर करने की सुविधा देता है।

अपने स्वयं के VPS पर सेल्फ-होस्टिंग का मतलब है कोई प्रति-स्ट्रीम शुल्क नहीं, कोई थर्ड-पार्टी प्लेटफॉर्म प्रतिबंध नहीं, और आपके दर्शक डेटा का पूर्ण स्वामित्व। चाहे आप टेलीहेल्थ प्लेटफॉर्म, ई-लर्निंग क्लासरूम, लाइव नीलामी, या स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट बना रहे हों, Ant Media Server आपको एक प्रोडक्शन-रेडी फाउंडेशन देता है जिसे आप पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं।

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Ant Media Server CE की मुख्य विशेषताएं

अत्यंत कम विलंबता WebRTC

WebRTC पर 0.5 सेकंड से कम एंड-टू-एंड लेटेंसी पर स्ट्रीम्स को इनजेस्ट और प्ले करें, जिससे रीयल-टाइम इंटरैक्टिव वीडियो अनुभव सक्षम होते हैं।

बहु-प्रोटोकॉल अंतर्ग्रहण

बिना किसी अतिरिक्त कॉन्फ़िगरेशन के OBS, FFmpeg, IP कैमरे, और किसी भी RTMP, SRT, या WebRTC-संगत स्रोत से लाइव स्ट्रीम स्वीकार करें।

HLS और CMAF डिलीवरी

मानक HLS और CMAF LL-HLS के माध्यम से स्ट्रीम्स प्रदान करें ताकि किसी भी डिवाइस या CDN पर दर्शक बिना प्लगइन्स के देख सकें।

बिल्ट-इन एडमिन डैशबोर्ड

स्ट्रीम एप्लिकेशन प्रबंधित करें, लाइव सेशन का निरीक्षण करें, और एकीकृत वेब कंसोल के माध्यम से पोर्ट 5080 पर सर्वर सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करें।

रिकॉर्डिंग और VOD

लाइव स्ट्रीम को स्वचालित रूप से MP4 या HLS में रिकॉर्ड करें और उन्हें उसी सर्वर से ऑन-डिमांड कंटेंट के रूप में उपलब्ध कराएं।

आपको Ant Media Server CE को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

एक क्लिक में लॉन्च करें

पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

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अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
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मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
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Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
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आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
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Sylvain
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Herriman
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Martin K
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