एंट मीडिया सर्वर CE को एक क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स मीडिया सर्वर जो एकीकृत एडमिन डैशबोर्ड के साथ सब-सेकंड WebRTC, RTMP, SRT, और HLS स्ट्रीमिंग प्रदान करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Ant Media Server CE के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Ant Media Server Community Edition एक ओपन-सोर्स स्ट्रीमिंग इंजन है जिसे अल्ट्रा-लो लेटेंसी लाइव वीडियो के लिए बनाया गया है। यह RTMP, SRT और WebRTC पर इनजेस्ट स्वीकार करता है, और WebRTC (~0.5 सेकंड विलंबता), HLS, CMAF LL-HLS, DASH और RTSP के माध्यम से दर्शकों तक स्ट्रीम पहुंचाता है — यह सब एक ही सर्वर से। एक बिल्ट-इन एडमिन डैशबोर्ड आपको बाहरी उपकरणों के बिना स्ट्रीम प्रबंधित करने, एप्लिकेशन कॉन्फ़िगर करने और कनेक्शन मॉनिटर करने की सुविधा देता है।
अपने स्वयं के VPS पर सेल्फ-होस्टिंग का मतलब है कोई प्रति-स्ट्रीम शुल्क नहीं, कोई थर्ड-पार्टी प्लेटफॉर्म प्रतिबंध नहीं, और आपके दर्शक डेटा का पूर्ण स्वामित्व। चाहे आप टेलीहेल्थ प्लेटफॉर्म, ई-लर्निंग क्लासरूम, लाइव नीलामी, या स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट बना रहे हों, Ant Media Server आपको एक प्रोडक्शन-रेडी फाउंडेशन देता है जिसे आप पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं।
Ant Media Server CE की मुख्य विशेषताएं
अत्यंत कम विलंबता WebRTC
WebRTC पर 0.5 सेकंड से कम एंड-टू-एंड लेटेंसी पर स्ट्रीम्स को इनजेस्ट और प्ले करें, जिससे रीयल-टाइम इंटरैक्टिव वीडियो अनुभव सक्षम होते हैं।
बहु-प्रोटोकॉल अंतर्ग्रहण
बिना किसी अतिरिक्त कॉन्फ़िगरेशन के OBS, FFmpeg, IP कैमरे, और किसी भी RTMP, SRT, या WebRTC-संगत स्रोत से लाइव स्ट्रीम स्वीकार करें।
HLS और CMAF डिलीवरी
मानक HLS और CMAF LL-HLS के माध्यम से स्ट्रीम्स प्रदान करें ताकि किसी भी डिवाइस या CDN पर दर्शक बिना प्लगइन्स के देख सकें।
बिल्ट-इन एडमिन डैशबोर्ड
स्ट्रीम एप्लिकेशन प्रबंधित करें, लाइव सेशन का निरीक्षण करें, और एकीकृत वेब कंसोल के माध्यम से पोर्ट 5080 पर सर्वर सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करें।
रिकॉर्डिंग और VOD
लाइव स्ट्रीम को स्वचालित रूप से MP4 या HLS में रिकॉर्ड करें और उन्हें उसी सर्वर से ऑन-डिमांड कंटेंट के रूप में उपलब्ध कराएं।
आपको Ant Media Server CE को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।