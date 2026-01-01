Ant Media Server Community Edition एक ओपन-सोर्स स्ट्रीमिंग इंजन है जिसे अल्ट्रा-लो लेटेंसी लाइव वीडियो के लिए बनाया गया है। यह RTMP, SRT और WebRTC पर इनजेस्ट स्वीकार करता है, और WebRTC (~0.5 सेकंड विलंबता), HLS, CMAF LL-HLS, DASH और RTSP के माध्यम से दर्शकों तक स्ट्रीम पहुंचाता है — यह सब एक ही सर्वर से। एक बिल्ट-इन एडमिन डैशबोर्ड आपको बाहरी उपकरणों के बिना स्ट्रीम प्रबंधित करने, एप्लिकेशन कॉन्फ़िगर करने और कनेक्शन मॉनिटर करने की सुविधा देता है।

अपने स्वयं के VPS पर सेल्फ-होस्टिंग का मतलब है कोई प्रति-स्ट्रीम शुल्क नहीं, कोई थर्ड-पार्टी प्लेटफॉर्म प्रतिबंध नहीं, और आपके दर्शक डेटा का पूर्ण स्वामित्व। चाहे आप टेलीहेल्थ प्लेटफॉर्म, ई-लर्निंग क्लासरूम, लाइव नीलामी, या स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट बना रहे हों, Ant Media Server आपको एक प्रोडक्शन-रेडी फाउंडेशन देता है जिसे आप पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं।