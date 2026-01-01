Cockpit एक आधुनिक हेडलेस कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे डेवलपर वर्कफ़्लो के लिए बनाया गया है। यह कॉन्टेंट प्रकारों, कलेक्शन और सिंगलटन को परिभाषित करने के लिए एक स्वच्छ, सहज इंटरफ़ेस प्रदान करता है, और फिर हर कॉन्टेंट मॉडल के लिए स्वचालित रूप से RESTful और GraphQL API जेनरेट करता है — किसी कस्टम API कोड की आवश्यकता नहीं होती है। इसका हल्का फ़ुटप्रिंट पारंपरिक CMS प्लेटफॉर्म्स की तुलना में तेज़ डिप्लॉयमेंट और कम रिसोर्स खपत का मतलब है।

अपने VPS पर Cockpit को सेल्फ-होस्ट करने से संपादकीय कॉन्टेंट, यूज़र डेटा और API टोकन आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहते हैं। आप API रेट लिमिट्स, ऑथेंटिकेशन और स्टोरेज पर पूरा कंट्रोल बनाए रखते हैं, जबकि किसी भी फ्रंट-एंड फ्रेमवर्क — React, Vue, Angular, मोबाइल ऐप्स, या Next.js और Gatsby जैसे स्टैटिक साइट जेनरेटर — को कॉन्टेंट डिलीवर करते हैं।