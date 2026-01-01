1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Cockpit CMS डिप्लॉय करें।
डेवलपर्स के लिए हल्का API-फर्स्ट हेडलेस CMS, जिन्हें मोनोलिथिक CMS ओवरहेड के बिना लचीली कंटेंट मॉडलिंग की आवश्यकता है।
Cockpit CMS के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Cockpit CMS के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Cockpit एक आधुनिक हेडलेस कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे डेवलपर वर्कफ़्लो के लिए बनाया गया है। यह कॉन्टेंट प्रकारों, कलेक्शन और सिंगलटन को परिभाषित करने के लिए एक स्वच्छ, सहज इंटरफ़ेस प्रदान करता है, और फिर हर कॉन्टेंट मॉडल के लिए स्वचालित रूप से RESTful और GraphQL API जेनरेट करता है — किसी कस्टम API कोड की आवश्यकता नहीं होती है। इसका हल्का फ़ुटप्रिंट पारंपरिक CMS प्लेटफॉर्म्स की तुलना में तेज़ डिप्लॉयमेंट और कम रिसोर्स खपत का मतलब है।
अपने VPS पर Cockpit को सेल्फ-होस्ट करने से संपादकीय कॉन्टेंट, यूज़र डेटा और API टोकन आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहते हैं। आप API रेट लिमिट्स, ऑथेंटिकेशन और स्टोरेज पर पूरा कंट्रोल बनाए रखते हैं, जबकि किसी भी फ्रंट-एंड फ्रेमवर्क — React, Vue, Angular, मोबाइल ऐप्स, या Next.js और Gatsby जैसे स्टैटिक साइट जेनरेटर — को कॉन्टेंट डिलीवर करते हैं।
Cockpit CMS की मुख्य विशेषताएं
API-फर्स्ट कंटेंट डिलीवरी
प्रत्येक सामग्री संग्रह को स्वचालित रूप से REST और GraphQL एंडपॉइंट्स मिलते हैं, जो किसी भी फ्रंट-एंड या मोबाइल ऐप को फीड करने के लिए तैयार होते हैं।
लचीले विषय-वस्तु मॉडलिंग
स्कीमा माइग्रेशन लिखे बिना कस्टम फ़ील्ड प्रकार, नेस्टेड संरचनाएं और कंटेंट संबंध परिभाषित करें।
बहु-भाषा समर्थन
अतिरिक्त प्लगइन्स या बाहरी अनुवाद सेवाओं के बिना अंतर्राष्ट्रीय साइटों के लिए स्थानीयकृत सामग्री को मूल रूप से प्रबंधित करें।
भूमिका-आधारित अनुमतियाँ
संपादकों, योगदानकर्ताओं और API क्लाइंट्स को विस्तृत पहुँच स्तर असाइन करें ताकि प्रत्येक भूमिका केवल वही एक्सेस कर सके जिसकी उसे अनुमति है।
वेबहुक इंटीग्रेशन
कॉन्फ़िगर करने योग्य वेबहुक एंडपॉइंट्स के साथ सामग्री परिवर्तनों पर स्वचालित वर्कफ़्लो और कैश अमान्यकरण ट्रिगर करें।
आपको Cockpit CMS को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।