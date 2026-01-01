OpenBao पर 69% तक की छूट

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API कीज़, पासवर्ड, सर्टिफिकेट्स और अन्य संवेदनशील डेटा को सुरक्षित रूप से स्टोर करने के लिए ओपन-सोर्स सीक्रेट्स मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म।

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AI-प्रबंधित VPS
599/माह
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OpenBao के लिए एक VPS प्लान चुनें

64% की छूट
KVM 1
1,649
599/माह
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2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
63% की छूट
KVM 2
2,099
779/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
3,499
1,099/माह
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2 वर्ष के लिए ₹2,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
6,199
2,199/माह
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2 वर्ष के लिए ₹4,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
KVM 1
1,649
599/माह
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KVM 2
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
Docker मैनेजर
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AMD EPYC प्रोसेसर्स
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप OpenBao के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

OpenBao HashiCorp Vault का एक समुदाय-संचालित ओपन-सोर्स फोर्क है, जिसे टीमों और ऐप्लिकेशनों के लिए सुरक्षित, केंद्रीकृत सीक्रेट्स मैनेजमेंट प्रदान करने के लिए बनाया गया है। यह आपको संवेदनशील डेटा को कॉन्फ़िग फ़ाइलों या एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में बिखेरे बिना, एक एकीकृत API के माध्यम से डायनामिक सीक्रेट्स, एन्क्रिप्शन कुंजियों और क्रेडेंशियल्स को स्टोर करने, ऐक्सेस करने और रोटेट करने की सुविधा देता है।

अपने स्वयं के VPS पर OpenBao को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपके सीक्रेट्स कभी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर नहीं जाते हैं — कोई उपयोग सीमा नहीं है, कोई वेंडर लॉक-इन नहीं है, और SaaS प्रोवाइडर द्वारा आपके क्रेडेंशियल्स तक पहुंचने का कोई जोखिम नहीं है। आपको पूर्ण Vault-संगत फीचर सेट आपके नियंत्रण में मिलता है।

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

OpenBao की मुख्य विशेषताएं

डायनामिक रहस्य

डेटाबेस और क्लाउड प्रोवाइडर के लिए मांग पर अल्पकालिक क्रेडेंशियल जनरेट करें, जो आवश्यकता न रहने पर अपने आप रद्द हो जाते हैं।

एन्क्रिप्टेड की-वैल्यू स्टोर

निष्क्रिय अवस्था में मनमानी गोपनीय जानकारी को AES-256-GCM एन्क्रिप्शन के साथ स्टोर करें ताकि संवेदनशील मान डिस्क पर कभी उजागर न हों।

सूक्ष्म-स्तरीय एक्सेस कंट्रोल

नीति-आधारित एक्सेस नियम परिभाषित करें जो यह प्रतिबंधित करते हैं कि कौन सी सेवाएँ और उपयोगकर्ता विशिष्ट गुप्त पथों को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं या सूचीबद्ध कर सकते हैं।

एकाधिक ऑथ विधियाँ

टोकन, यूजरपास, ऐपरोल, एलडीएपी, जेडब्ल्यूटी और अन्य तरीकों के माध्यम से एप्लिकेशन और उपयोगकर्ताओं को प्रमाणित करें, अपने वर्कफ़्लो को बदले बिना।

पूर्ण ऑडिट लॉगिंग

प्रत्येक अनुरोध और प्रतिक्रिया को छेड़छाड़-प्रूफ ऑडिट सिंक में लॉग किया जाता है, जिससे आपको अनुपालन और घटना प्रतिक्रिया के लिए एक पूर्ण रिकॉर्ड मिलता है।

HTTP API और CLI

REST API या क्रॉस-प्लेटफ़ॉर्म bao CLI का उपयोग करके, किसी भी भाषा या पाइपलाइन में गोपनीय जानकारी प्राप्त करने की सुविधा को इंटीग्रेट करें।

आपको OpenBao को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

एक क्लिक में लॉन्च करें

पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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बिल्ट-इन Docker मैनेजर

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बिल्ट-इन Docker मैनेजर

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

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अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
Omkar

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।

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Vaultwarden

Vaultwarden

Vaultwarden एक हल्का, सेल्फ-होस्टेड पासवर्ड मैनेजर है जो Bitwarden के साथ संगत है।

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2FAuth

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वेब और मोबाइल के लिए सेल्फ-होस्टेड टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड प्रबंधक

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Authentik

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फ्लेक्सिबिलिटी और बहुमुखी प्रतिभा पर केंद्रित ओपन-सोर्स पहचान प्रदाता

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