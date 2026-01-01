OpenBao HashiCorp Vault का एक समुदाय-संचालित ओपन-सोर्स फोर्क है, जिसे टीमों और ऐप्लिकेशनों के लिए सुरक्षित, केंद्रीकृत सीक्रेट्स मैनेजमेंट प्रदान करने के लिए बनाया गया है। यह आपको संवेदनशील डेटा को कॉन्फ़िग फ़ाइलों या एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में बिखेरे बिना, एक एकीकृत API के माध्यम से डायनामिक सीक्रेट्स, एन्क्रिप्शन कुंजियों और क्रेडेंशियल्स को स्टोर करने, ऐक्सेस करने और रोटेट करने की सुविधा देता है।

अपने स्वयं के VPS पर OpenBao को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपके सीक्रेट्स कभी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर नहीं जाते हैं — कोई उपयोग सीमा नहीं है, कोई वेंडर लॉक-इन नहीं है, और SaaS प्रोवाइडर द्वारा आपके क्रेडेंशियल्स तक पहुंचने का कोई जोखिम नहीं है। आपको पूर्ण Vault-संगत फीचर सेट आपके नियंत्रण में मिलता है।