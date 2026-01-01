1-क्लिक इंस्टॉलेशन में OpenBao डिप्लॉय करें।
API कीज़, पासवर्ड, सर्टिफिकेट्स और अन्य संवेदनशील डेटा को सुरक्षित रूप से स्टोर करने के लिए ओपन-सोर्स सीक्रेट्स मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म।
OpenBao के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप OpenBao के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
OpenBao HashiCorp Vault का एक समुदाय-संचालित ओपन-सोर्स फोर्क है, जिसे टीमों और ऐप्लिकेशनों के लिए सुरक्षित, केंद्रीकृत सीक्रेट्स मैनेजमेंट प्रदान करने के लिए बनाया गया है। यह आपको संवेदनशील डेटा को कॉन्फ़िग फ़ाइलों या एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में बिखेरे बिना, एक एकीकृत API के माध्यम से डायनामिक सीक्रेट्स, एन्क्रिप्शन कुंजियों और क्रेडेंशियल्स को स्टोर करने, ऐक्सेस करने और रोटेट करने की सुविधा देता है।
अपने स्वयं के VPS पर OpenBao को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपके सीक्रेट्स कभी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर नहीं जाते हैं — कोई उपयोग सीमा नहीं है, कोई वेंडर लॉक-इन नहीं है, और SaaS प्रोवाइडर द्वारा आपके क्रेडेंशियल्स तक पहुंचने का कोई जोखिम नहीं है। आपको पूर्ण Vault-संगत फीचर सेट आपके नियंत्रण में मिलता है।
OpenBao की मुख्य विशेषताएं
डायनामिक रहस्य
डेटाबेस और क्लाउड प्रोवाइडर के लिए मांग पर अल्पकालिक क्रेडेंशियल जनरेट करें, जो आवश्यकता न रहने पर अपने आप रद्द हो जाते हैं।
एन्क्रिप्टेड की-वैल्यू स्टोर
निष्क्रिय अवस्था में मनमानी गोपनीय जानकारी को AES-256-GCM एन्क्रिप्शन के साथ स्टोर करें ताकि संवेदनशील मान डिस्क पर कभी उजागर न हों।
सूक्ष्म-स्तरीय एक्सेस कंट्रोल
नीति-आधारित एक्सेस नियम परिभाषित करें जो यह प्रतिबंधित करते हैं कि कौन सी सेवाएँ और उपयोगकर्ता विशिष्ट गुप्त पथों को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं या सूचीबद्ध कर सकते हैं।
एकाधिक ऑथ विधियाँ
टोकन, यूजरपास, ऐपरोल, एलडीएपी, जेडब्ल्यूटी और अन्य तरीकों के माध्यम से एप्लिकेशन और उपयोगकर्ताओं को प्रमाणित करें, अपने वर्कफ़्लो को बदले बिना।
पूर्ण ऑडिट लॉगिंग
प्रत्येक अनुरोध और प्रतिक्रिया को छेड़छाड़-प्रूफ ऑडिट सिंक में लॉग किया जाता है, जिससे आपको अनुपालन और घटना प्रतिक्रिया के लिए एक पूर्ण रिकॉर्ड मिलता है।
HTTP API और CLI
REST API या क्रॉस-प्लेटफ़ॉर्म bao CLI का उपयोग करके, किसी भी भाषा या पाइपलाइन में गोपनीय जानकारी प्राप्त करने की सुविधा को इंटीग्रेट करें।
आपको OpenBao को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।