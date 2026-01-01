1-क्लिक इंस्टॉलेशन में OpenSpeedTest डिप्लॉय करें।
स्व-होस्टेड HTML5 नेटवर्क स्पीड टेस्ट जो बिना किसी प्लगइन्स या थर्ड-पार्टी सेवाओं के डाउनलोड, अपलोड, पिंग और जिटर को मापता है।
OpenSpeedTest के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप OpenSpeedTest के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
OpenSpeedTest एक मुफ्त, ओपन-सोर्स HTML5 स्पीड टेस्ट एप्लिकेशन है जो पूरी तरह से ब्राउज़र में चलता है जिसके लिए फ्लैश, जावा या किसी क्लाइंट-साइड सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती है। यह फोन, टैबलेट, स्मार्ट टीवी और डेस्कटॉप कंप्यूटर पर किसी भी आधुनिक वेब ब्राउज़र से डाउनलोड स्पीड, अपलोड स्पीड, पिंग और जिटर को सटीक रूप से मापता है।
अपने VPS पर OpenSpeedTest को सेल्फ-होस्ट करना आपको आपके होस्ट किए गए एप्लिकेशन के करीब एक निजी, निष्पक्ष माप एंडपॉइंट देता है। ISP संबंधों से प्रभावित सार्वजनिक स्पीड टेस्ट सेवाओं के विपरीत, आपकी इंस्टेंस आपके अपने सर्वर पर वास्तविक प्रदर्शन को मापती है — नेटवर्क समस्याओं का निदान करने, ISP स्पीड को सत्यापित करने और VPN कनेक्शन को बेंचमार्क करने के लिए आदर्श है, बिना किसी डेटा को तीसरे पक्ष के साथ साझा किए।
OpenSpeedTest की मुख्य विशेषताएं
शुद्ध HTML5 कार्यान्वयन
कोई प्लगइन्स, फ्लैश, या जावा की आवश्यकता नहीं है — यह किसी भी आधुनिक ब्राउज़र पर किसी भी डिवाइस पर चलता है, जिसमें IE10 और नए संस्करण शामिल हैं।
पूरे नेटवर्क मीट्रिक
एक ही टेस्ट रन में डाउनलोड स्पीड, अपलोड स्पीड, पिंग लेटेंसी और जिटर को मापता है।
हल्का NGINX सर्वर
कम से कम संसाधनों का उपयोग करने का मतलब है कि OpenSpeedTest उसी VPS पर अन्य एप्लिकेशन के साथ कुशलता से चलता है।
तृतीय-पक्ष डेटा साझाकरण नहीं
सभी परीक्षण डेटा आपके सर्वर पर ही रहता है — कोई गति परिणाम, IP पते, या उपयोग के आँकड़े बाहरी सेवाओं को नहीं भेजे जाते हैं।
रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन
डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल पर एक साफ़ इंटरफ़ेस के साथ चलता है, जो विज्ञापनों और प्रीमियम अपग्रेड प्रॉम्प्ट्स से मुक्त है।
आपको OpenSpeedTest को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।