OpenSpeedTest एक मुफ्त, ओपन-सोर्स HTML5 स्पीड टेस्ट एप्लिकेशन है जो पूरी तरह से ब्राउज़र में चलता है जिसके लिए फ्लैश, जावा या किसी क्लाइंट-साइड सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती है। यह फोन, टैबलेट, स्मार्ट टीवी और डेस्कटॉप कंप्यूटर पर किसी भी आधुनिक वेब ब्राउज़र से डाउनलोड स्पीड, अपलोड स्पीड, पिंग और जिटर को सटीक रूप से मापता है।

अपने VPS पर OpenSpeedTest को सेल्फ-होस्ट करना आपको आपके होस्ट किए गए एप्लिकेशन के करीब एक निजी, निष्पक्ष माप एंडपॉइंट देता है। ISP संबंधों से प्रभावित सार्वजनिक स्पीड टेस्ट सेवाओं के विपरीत, आपकी इंस्टेंस आपके अपने सर्वर पर वास्तविक प्रदर्शन को मापती है — नेटवर्क समस्याओं का निदान करने, ISP स्पीड को सत्यापित करने और VPN कनेक्शन को बेंचमार्क करने के लिए आदर्श है, बिना किसी डेटा को तीसरे पक्ष के साथ साझा किए।