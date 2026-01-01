1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Parseable डिप्लॉय करें।
Apache Parquet के ऊपर Rust में निर्मित लॉग, मेट्रिक्स और ट्रेसेस के लिए उच्च-प्रदर्शन ऑब्जर्वेबिलिटी डेटा लेक।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Parseable के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Parseable एक ओपन-सोर्स ऑब्जर्वेबिलिटी डेटा लेक है जिसे विशेष रूप से लॉग्स, मेट्रिक्स और ट्रेसेस के लिए बनाया गया है। रस्ट में लिखा गया और अपाचे पार्केट में डेटा स्टोर करते हुए, यह पारंपरिक लॉगिंग स्टैक्स की लागत के एक अंश पर उच्च-मात्रा वाले टेलीमेट्री को इनजेस्ट करता है, जबकि स्मार्ट कैशिंग और कॉलमिनर स्टोरेज के माध्यम से क्वेरी परफॉरमेंस को तेज़ रखता है।
वीपीएस पर Parseable को सेल्फ-होस्ट करने से आपको अपने नियंत्रण में एक पूर्ण ऑब्जर्वेबिलिटी बैकएंड मिलता है: ओपनटेलीमेट्री के साथ संगत एक एचटीटीपी इनजेशन एपीआई, एसक्यूएल सपोर्ट के साथ एक बिल्ट-इन क्वेरी इंजन, डैशबोर्ड्स, अलर्ट्स और रोल-आधारित एक्सेस — यह सब प्रति-जीबी इनजेशन फीस, वेंडर लॉक-इन, या संवेदनशील लॉग डेटा को थर्ड-पार्टी सास प्रोवाइडर्स को भेजने के बिना।
Parseable की मुख्य विशेषताएं
पार्केट-नेटिव स्टोरेज
अंतर्ग्रहण की गई घटनाओं को कॉलम-आधारित Apache Parquet फ़ाइलों के रूप में संग्रहीत करें ताकि तेज़ विश्लेषणात्मक क्वेरीज़ की जा सकें और कच्चे JSON की तुलना में अत्यधिक संपीड़न प्राप्त हो सके।
OpenTelemetry तैयार
ओपनटेलीमेट्री प्रोटोकॉल पर लॉग, मेट्रिक्स और ट्रेस स्वीकार करें ताकि मौजूदा कलेक्टर और SDK कोड में बदलाव किए बिना डेटा भेज सकें।
SQL क्वेरी इंजन
परिचित ANSI SQL का उपयोग करके किसी भी समय सीमा में टेलीमेट्री को क्वेरी करें, जिसमें इंडेक्स्ड फ़ील्ड्स और पार्टिशन्ड स्कैन पर सब-सेकंड प्रतिक्रिया मिलती है।
बिल्ट-इन डैशबोर्ड्स
एक अलग विज़ुअलाइज़ेशन टूल को जोड़े बिना, सीधे पार्सिबल के अंदर इंटरैक्टिव डैशबोर्ड और सहेजी गई क्वेरीज़ बनाएं।
अलर्ट्स और RBAC
लॉग स्ट्रीम पर थ्रेशोल्ड-आधारित अलर्ट परिभाषित करें और स्ट्रीम और टेनेंट पर रोल-आधारित एक्सेस कंट्रोल के माध्यम से टीमों को स्कोप-आधारित एक्सेस प्रदान करें।
किफायती प्रतिधारण
स्मार्ट कैश और टियरर्ड स्टोरेज हालिया डेटा को क्वेरीज़ के लिए तुरंत उपलब्ध रखते हैं, जबकि पुरानी पार्टिशन्स लंबे समय तक बनाए रखने के लिए डिस्क पर संपीड़ित रहती हैं।
आपको Parseable को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।