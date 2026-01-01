Parseable एक ओपन-सोर्स ऑब्जर्वेबिलिटी डेटा लेक है जिसे विशेष रूप से लॉग्स, मेट्रिक्स और ट्रेसेस के लिए बनाया गया है। रस्ट में लिखा गया और अपाचे पार्केट में डेटा स्टोर करते हुए, यह पारंपरिक लॉगिंग स्टैक्स की लागत के एक अंश पर उच्च-मात्रा वाले टेलीमेट्री को इनजेस्ट करता है, जबकि स्मार्ट कैशिंग और कॉलमिनर स्टोरेज के माध्यम से क्वेरी परफॉरमेंस को तेज़ रखता है।

वीपीएस पर Parseable को सेल्फ-होस्ट करने से आपको अपने नियंत्रण में एक पूर्ण ऑब्जर्वेबिलिटी बैकएंड मिलता है: ओपनटेलीमेट्री के साथ संगत एक एचटीटीपी इनजेशन एपीआई, एसक्यूएल सपोर्ट के साथ एक बिल्ट-इन क्वेरी इंजन, डैशबोर्ड्स, अलर्ट्स और रोल-आधारित एक्सेस — यह सब प्रति-जीबी इनजेशन फीस, वेंडर लॉक-इन, या संवेदनशील लॉग डेटा को थर्ड-पार्टी सास प्रोवाइडर्स को भेजने के बिना।