Warracker को एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
उत्पाद वारंटी, रसीदों और दावों को एक ही जगह पर ट्रैक करने के लिए सेल्फ-होस्टेड वारंटी प्रबंधन सिस्टम।
Warracker के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Warracker के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Warracker एक ओपन-सोर्स वारंटी ट्रैकिंग एप्लिकेशन है जो आपकी सभी उत्पाद वारंटी, खरीद दस्तावेज़ों और क्लेम हिस्ट्री को एक ही सेल्फ-होस्टेड डैशबोर्ड में केंद्रीकृत करता है। ईमेल थ्रेड्स, फाइलिंग कैबिनेट या स्प्रेडशीट में खोजने के बजाय, आपको समाप्ति अलर्ट, दस्तावेज़ स्टोरेज और टीमों व घरों के लिए मल्टी-यूज़र एक्सेस के साथ एक खोजने योग्य डेटाबेस मिलता है।
अपने खुद के VPS पर Warracker को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपकी खरीद रसीदें, इनवॉइस स्कैन और उत्पाद सीरियल नंबर आपके द्वारा नियंत्रित इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं। Apprise के माध्यम से सक्रिय ईमेल और पुश नोटिफिकेशन के साथ, आपको वारंटी समाप्त होने से पहले अग्रिम चेतावनी मिलती है ताकि कवरेज लागू होने तक आप कार्रवाई कर सकें।
Warracker की मुख्य विशेषताएं
वारंटी समाप्ति अलर्ट्स
वारंटी समाप्त होने से पहले टेलीग्राम, स्लैक और डिस्कॉर्ड सहित 100 से अधिक सेवाओं के माध्यम से ईमेल और पुश सूचनाएं प्राप्त करें।
दस्तावेज़ स्टोरेज
रसीदें, इनवॉइस और मैनुअल सीधे प्रत्येक वारंटी रिकॉर्ड में अपलोड और अटैच करें ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें तुरंत पुनः प्राप्त किया जा सके।
दावा जीवनचक्र ट्रैकिंग
पूरी दावा प्रक्रिया में स्थिति अपडेट और पूर्ण पारदर्शिता के साथ वारंटी दावों का शुरू से अंत तक प्रबंधन करें।
उन्नत खोज और फ़िल्टरिंग
अपनी पूरी कैटलॉग में उत्पाद के नाम, सीरियल नंबर, विक्रेता या कस्टम टैग से किसी भी वारंटी को तुरंत ढूंढें।
मल्टी-यूज़र ऐक्सेस
भूमिका-आधारित अनुमतियों और एडमिन प्रबंधन नियंत्रणों के साथ एक टीम या घर के सदस्यों के बीच वारंटी रिकॉर्ड साझा करें।
CSV आयात और निर्यात
मौजूदा वारंटी रिकॉर्ड को स्प्रेडशीट से CSV इम्पोर्ट के ज़रिए माइग्रेट करें और पूरी पोर्टेबिलिटी के लिए किसी भी समय अपना डेटा एक्सपोर्ट करें।
आपको Warracker को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।