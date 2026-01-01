Warracker एक ओपन-सोर्स वारंटी ट्रैकिंग एप्लिकेशन है जो आपकी सभी उत्पाद वारंटी, खरीद दस्तावेज़ों और क्लेम हिस्ट्री को एक ही सेल्फ-होस्टेड डैशबोर्ड में केंद्रीकृत करता है। ईमेल थ्रेड्स, फाइलिंग कैबिनेट या स्प्रेडशीट में खोजने के बजाय, आपको समाप्ति अलर्ट, दस्तावेज़ स्टोरेज और टीमों व घरों के लिए मल्टी-यूज़र एक्सेस के साथ एक खोजने योग्य डेटाबेस मिलता है।

अपने खुद के VPS पर Warracker को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपकी खरीद रसीदें, इनवॉइस स्कैन और उत्पाद सीरियल नंबर आपके द्वारा नियंत्रित इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं। Apprise के माध्यम से सक्रिय ईमेल और पुश नोटिफिकेशन के साथ, आपको वारंटी समाप्त होने से पहले अग्रिम चेतावनी मिलती है ताकि कवरेज लागू होने तक आप कार्रवाई कर सकें।