1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Bookshelf डिप्लॉय करें।
ई-बुक और ऑडियोबुक लाइब्रेरी प्रबंधन को स्वचालित करने के लिए Readarr का सक्रिय कम्यूनिटी रिवाइवल।
Bookshelf के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Bookshelf के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Bookshelf, Readarr का कम्यूनिटी-द्वारा-समर्थित उत्तराधिकारी है, जो Sonarr और Radarr को शक्ति प्रदान करने वाले उसी arr फ्रेमवर्क पर बना है। यह आपके पसंदीदा लेखकों को मॉनिटर करता है, नई रिलीज़ को ट्रैक करता है, और qBittorrent, Transmission, SABnzbd, और NZBGet सहित आपके मौजूदा डाउनलोड क्लाइंट्स के माध्यम से पुस्तकों को स्वचालित रूप से डाउनलोड और व्यवस्थित करता है, उन्हें स्वच्छ मेटाडेटा के साथ आपकी Calibre या Calibre-Web लाइब्रेरी में फाइल करने से पहले।
VPS पर Bookshelf को सेल्फ-होस्ट करना सेवा को 24/7 चालू रखता है ताकि रिलीज़ होते ही उन्हें कैप्चर किया जा सके, बिना किसी होम मशीन के ऑनलाइन होने पर निर्भर हुए। निरंतर उपलब्ध वॉल्यूम आपके लेखक सूचियों, क्वालिटी प्रोफाइल और डाउनलोड हिस्ट्री को कंटेनर अपडेट्स के दौरान संरक्षित रखते हैं।
Bookshelf की मुख्य विशेषताएं
ऑटोमेटेड ऑथर ट्रैकिंग
लेखक की सभी जीवनी और श्रृंखलाओं की निगरानी करें ताकि हर नई रिलीज़ स्वचालित रूप से डाउनलोड के लिए कतारबद्ध हो जाए बिना मैन्युअल खोज के।
बहु-प्रारूप ईबुक समर्थन
यह EPUB, MOBI, AZW3, PDF, और M4B सहित ऑडियोबुक फॉर्मेट को संभालता है, जिससे आपको अपनी पूरी डिजिटल लाइब्रेरी के लिए एक ही टूल मिलता है।
ग्राहक इंटीग्रेशन डाउनलोड करें
qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, और NZBGet से कनेक्ट होता है, ताकि आप जिस भी क्लाइंट का पहले से उपयोग करते हैं, उसके ज़रिए किताबें आपकी लाइब्रेरी में पहुँच जाएँ।
Calibre लाइब्रेरी सिंक
नए अधिग्रहणों को सुसंगत मेटाडेटा और फ़ोल्डर नामकरण के साथ स्वचालित रूप से आयात करने के लिए कैलिबर और कैलिबर-वेब के साथ सीधे एकीकृत होता है।
गुणवत्ता प्रोफाइल प्रबंधन
प्रत्येक प्रोफ़ाइल के लिए पसंदीदा प्रारूप और फ़ॉलबैक विकल्प परिभाषित करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि डाउनलोड बिना मैन्युअल हस्तक्षेप के आपके गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं।
आपको Bookshelf को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।