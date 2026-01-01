Bookshelf, Readarr का कम्यूनिटी-द्वारा-समर्थित उत्तराधिकारी है, जो Sonarr और Radarr को शक्ति प्रदान करने वाले उसी arr फ्रेमवर्क पर बना है। यह आपके पसंदीदा लेखकों को मॉनिटर करता है, नई रिलीज़ को ट्रैक करता है, और qBittorrent, Transmission, SABnzbd, और NZBGet सहित आपके मौजूदा डाउनलोड क्लाइंट्स के माध्यम से पुस्तकों को स्वचालित रूप से डाउनलोड और व्यवस्थित करता है, उन्हें स्वच्छ मेटाडेटा के साथ आपकी Calibre या Calibre-Web लाइब्रेरी में फाइल करने से पहले।

VPS पर Bookshelf को सेल्फ-होस्ट करना सेवा को 24/7 चालू रखता है ताकि रिलीज़ होते ही उन्हें कैप्चर किया जा सके, बिना किसी होम मशीन के ऑनलाइन होने पर निर्भर हुए। निरंतर उपलब्ध वॉल्यूम आपके लेखक सूचियों, क्वालिटी प्रोफाइल और डाउनलोड हिस्ट्री को कंटेनर अपडेट्स के दौरान संरक्षित रखते हैं।