Restreamer एक ओपन-सोर्स लाइव स्ट्रीमिंग सर्वर है जिसे datarhei द्वारा विकसित किया गया है जो एक सुलभ वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से एंटरप्राइज़-ग्रेड स्ट्रीमिंग क्षमताएं प्रदान करता है। यह वेबकैम, IP कैमरों और लाइव फ़ीड से वीडियो लेता है, RTMP, HLS, SRT और WebRTC प्रोटोकॉल के बीच परिवर्तित करता है, और एक ही स्रोत से YouTube, Twitch, Facebook Live, या किसी भी कस्टम RTMP गंतव्य सहित कई प्लेटफ़ॉर्म पर साथ ही वितरित करता है।

Restreamer को सेल्फ-होस्ट करने से कमर्शियल मल्टी-स्ट्रीमिंग सेवाओं के मासिक शुल्क समाप्त हो जाते हैं और वीडियो फ़ीड को पूरी तरह से थर्ड-पार्टी प्लेटफ़ॉर्म से दूर रखता है, जो आंतरिक प्रशिक्षण, निजी कार्यक्रम, या प्री-रिलीज़ घोषणाएं जैसे गोपनीय प्रसारणों के लिए महत्वपूर्ण है। समर्पित VPS बैंडविड्थ स्थिर बिटरेट और सुसंगत स्ट्रीम गुणवत्ता सुनिश्चित करता है जो शेयर्ड होस्टिंग वातावरण गारंटी नहीं दे सकते।