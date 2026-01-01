1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Restreamer डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स लाइव स्ट्रीमिंग सर्वर जो किसी भी स्रोत से वीडियो प्राप्त करता है और एक साथ YouTube, Twitch, और कस्टम RTMP एंडपॉइंट्स पर पुश करता है।
Restreamer के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Restreamer के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Restreamer एक ओपन-सोर्स लाइव स्ट्रीमिंग सर्वर है जिसे datarhei द्वारा विकसित किया गया है जो एक सुलभ वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से एंटरप्राइज़-ग्रेड स्ट्रीमिंग क्षमताएं प्रदान करता है। यह वेबकैम, IP कैमरों और लाइव फ़ीड से वीडियो लेता है, RTMP, HLS, SRT और WebRTC प्रोटोकॉल के बीच परिवर्तित करता है, और एक ही स्रोत से YouTube, Twitch, Facebook Live, या किसी भी कस्टम RTMP गंतव्य सहित कई प्लेटफ़ॉर्म पर साथ ही वितरित करता है।
Restreamer को सेल्फ-होस्ट करने से कमर्शियल मल्टी-स्ट्रीमिंग सेवाओं के मासिक शुल्क समाप्त हो जाते हैं और वीडियो फ़ीड को पूरी तरह से थर्ड-पार्टी प्लेटफ़ॉर्म से दूर रखता है, जो आंतरिक प्रशिक्षण, निजी कार्यक्रम, या प्री-रिलीज़ घोषणाएं जैसे गोपनीय प्रसारणों के लिए महत्वपूर्ण है। समर्पित VPS बैंडविड्थ स्थिर बिटरेट और सुसंगत स्ट्रीम गुणवत्ता सुनिश्चित करता है जो शेयर्ड होस्टिंग वातावरण गारंटी नहीं दे सकते।
Restreamer की मुख्य विशेषताएं
मल्टी-प्लेटफॉर्म स्ट्रीमिंग
एक ही वीडियो स्रोत को YouTube, Twitch, Facebook Live, और कस्टम RTMP एंडपॉइंट्स पर एक साथ पुश करें, बिना कई एन्कोडर इंस्टेंस चलाए।
प्रोटोकॉल रूपांतरण
RTMP, SRT, या अन्य इनजेस्ट फॉर्मेट स्वीकार करें और HLS, WebRTC, या RTMP आउटपुट करें ताकि कोई भी दर्शक डिवाइस या प्लेटफॉर्म आपकी स्ट्रीम प्राप्त कर सके।
स्वचालित पुनः कनेक्शन
नेटवर्क ड्रॉप्स और स्रोत रुकावटों को मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना संभालता है, जिससे क्षणिक विफलताओं के दौरान प्रसारण चालू रहते हैं।
वेब-आधारित प्रबंधन
कमांड-लाइन ज्ञान या जटिल स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर सेटअप की आवश्यकता के बिना, ब्राउज़र इंटरफ़ेस के माध्यम से स्रोत, गंतव्य और एन्कोडिंग सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करें।
स्ट्रीम रिकॉर्डिंग
लाइव प्रसारण को सीधे स्थायी स्टोरेज में संग्रहीत करें ताकि इवेंट के बाद उसे दोबारा चलाया जा सके, अनुपालन के लिए बनाए रखा जा सके या अतिरिक्त सेवाओं के बिना सामग्री का पुनरुद्देश्यीकरण किया जा सके।
आपको Restreamer को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।