Picsur एक हल्का, सेल्फ-होस्टेड इमेज होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो व्यक्तियों और टीमों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अपने इमेज शेयरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा नियंत्रण चाहते हैं। इमेज अपलोड करें, तुरंत शेयर करने योग्य लिंक प्राप्त करें, और एक्सपायरी समय कॉन्फ़िगर करें — यह सब थर्ड-पार्टी सेवाओं पर निर्भर हुए बिना जो सामग्री को कंप्रेस करती हैं, विज्ञापन दिखाती हैं, या बिना चेतावनी के फ़ाइलें हटा देती हैं।

विश्वसनीय मेटाडेटा स्टोरेज के लिए PostgreSQL द्वारा समर्थित, Picsur स्वचालित फॉर्मेट कन्वर्ज़न और ऑप्टिमाइजेशन के साथ PNG, JPEG, GIF, WebP, और AVIF को सपोर्ट करता है। इसका REST API आपके VPS पर मौजूदा टूल्स और वर्कफ़्लो में प्रोग्रामेटिक इमेज अपलोड को इंटीग्रेट करना आसान बनाता है।