1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Picsur डिप्लॉय करें।
स्व-होस्टेड इमेज होस्टिंग प्लेटफॉर्म जिसमें तत्काल साझा करने योग्य लिंक, फॉर्मेट रूपांतरण और समाप्ति नियंत्रण शामिल हैं — कोई विज्ञापन नहीं, कोई ट्रैकिंग नहीं।
Picsur के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Picsur के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Picsur एक हल्का, सेल्फ-होस्टेड इमेज होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो व्यक्तियों और टीमों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अपने इमेज शेयरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा नियंत्रण चाहते हैं। इमेज अपलोड करें, तुरंत शेयर करने योग्य लिंक प्राप्त करें, और एक्सपायरी समय कॉन्फ़िगर करें — यह सब थर्ड-पार्टी सेवाओं पर निर्भर हुए बिना जो सामग्री को कंप्रेस करती हैं, विज्ञापन दिखाती हैं, या बिना चेतावनी के फ़ाइलें हटा देती हैं।
विश्वसनीय मेटाडेटा स्टोरेज के लिए PostgreSQL द्वारा समर्थित, Picsur स्वचालित फॉर्मेट कन्वर्ज़न और ऑप्टिमाइजेशन के साथ PNG, JPEG, GIF, WebP, और AVIF को सपोर्ट करता है। इसका REST API आपके VPS पर मौजूदा टूल्स और वर्कफ़्लो में प्रोग्रामेटिक इमेज अपलोड को इंटीग्रेट करना आसान बनाता है।
Picsur की मुख्य विशेषताएं
इंस्टेंट शेयर करने योग्य लिंक्स
एक इमेज अपलोड करें और तुरंत एक साफ, सीधा लिंक प्राप्त करें जो चैट्स, डॉक्यूमेंटेशन या ईमेल में पेस्ट करने के लिए तैयार हो।
फॉर्मेट रूपांतरण
कुशल वेब डिलीवरी के लिए PNG, JPEG, GIF, WebP, और AVIF फॉर्मेट के बीच छवियों को स्वचालित रूप से परिवर्तित और ऑप्टीमाइज़ करता है।
समाप्ति कंट्रोल्स
साझा की गई छवियों पर कॉन्फ़िगर करने योग्य समाप्ति समय निर्धारित करें ताकि सुरक्षित अस्थायी साझाकरण के लिए लिंक एक चुनी हुई अवधि के बाद अपने आप काम करना बंद कर दें।
बहु-उपयोगकर्ता प्रबंधन
एडमिन कंट्रोल और यूज़र अकाउंट आपको किसी टीम या संगठन में एक्सेस, स्टोरेज कोटा और परमिशन मैनेज करने की सुविधा देते हैं।
REST API
प्रोग्रामेटिक अपलोड और प्रबंधन API, Picsur को CI/CD पाइपलाइन, स्क्रीनशॉट टूल और अन्य ऑटोमेशन वर्कफ़्लो के साथ एकीकृत करता है।
आपको Picsur को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।