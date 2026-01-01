1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Slash डिप्लॉय करें।
स्व-होस्टेड शॉर्टकट मैनेजर जो लंबी URL को यादगार s/ लिंक में बदल देता है, जिसे सीधे आपके ब्राउज़र के एड्रेस बार से एक्सेस किया जा सकता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Slash के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Slash व्यक्तियों और टीमों के लिए एक सेल्फ-होस्टेड लिंक शॉर्टकट मैनेजर है जो यूआरएल को साझा करने और एक्सेस करने का एक स्वच्छ तरीका चाहते हैं। ब्राउज़र में बिखरे हुए बुकमार्क या याद रखने में मुश्किल रीडायरेक्ट लिंक के बजाय, Slash आपको s/-प्रीफिक्स्ड शॉर्टकट परिभाषित करने देता है — अपने ब्राउज़र एड्रेस बार में s/docs टाइप करें (एक्सटेंशन इंस्टॉल होने पर) और सीधे अपने गंतव्य पर पहुंचें। शॉर्टकट को टैग किया जा सकता है, शेयर करने योग्य कलेक्शन में ग्रुप किया जा सकता है, और आपकी टीम तक सीमित रखा जा सकता है या निजी रखा जा सकता है।
होस्टेड लिंक शॉर्टनर के विपरीत जो आपके ट्रैफ़िक को लॉग करते हैं और आपके डेटा का मुद्रीकरण करते हैं, VPS पर Slash को सेल्फ-होस्ट करने से सभी शॉर्टकट एनालिटिक्स और उपयोग डेटा आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं — किसी सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता नहीं, किसी बाहरी सेवा पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं, और आपके द्वारा बनाए जा सकने वाले शॉर्टकट की संख्या पर कोई सीमा नहीं।
Slash की मुख्य विशेषताएं
ब्राउज़र एड्रेस बार शॉर्टकट
क्रोम और फ़ायरफ़ॉक्स के लिए ब्राउज़र एक्सटेंशन आपको सीधे एड्रेस बार में s/शॉर्टकट टाइप करने देते हैं ताकि आप किसी भी सहेजे गए URL पर जा सकें — किसी अतिरिक्त क्लिक या खोज की आवश्यकता नहीं है।
साझा करने योग्य संग्रह
संबंधित शॉर्टकट को क्यूरेटेड संग्रहों में समूहित करें और उन्हें अपनी टीम के साथ या सार्वजनिक रूप से एक ही लिंक के माध्यम से साझा करें।
लिंक एनालिटिक्स
प्रत्येक शॉर्टकट को कितनी बार एक्सेस किया जाता है, इसे ट्रैक करें और ट्रैफ़िक स्रोत देखें, ताकि आपको पता चल सके कि कौन से लिंक सक्रिय रूप से उपयोग किए जा रहे हैं और किन्हें हटाया जा सकता है।
टैग-आधारित संगठन
आंतरिक और टीम लिंक की बढ़ती हुई लाइब्रेरी में तेजी से फ़िल्टरिंग और खोज के लिए शॉर्टकट में टैग जोड़ें।
टीम शॉर्टकट साझा करना
सभी वर्कस्पेस सदस्यों को दिखाई देने वाले शॉर्टकट बनाएं या उन्हें अपने तक सीमित रखें — आंतरिक और व्यक्तिगत लिंक को एक ही स्थान पर व्यवस्थित रखते हुए।
आपको Slash को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।