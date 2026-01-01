Slash व्यक्तियों और टीमों के लिए एक सेल्फ-होस्टेड लिंक शॉर्टकट मैनेजर है जो यूआरएल को साझा करने और एक्सेस करने का एक स्वच्छ तरीका चाहते हैं। ब्राउज़र में बिखरे हुए बुकमार्क या याद रखने में मुश्किल रीडायरेक्ट लिंक के बजाय, Slash आपको s/-प्रीफिक्स्ड शॉर्टकट परिभाषित करने देता है — अपने ब्राउज़र एड्रेस बार में s/docs टाइप करें (एक्सटेंशन इंस्टॉल होने पर) और सीधे अपने गंतव्य पर पहुंचें। शॉर्टकट को टैग किया जा सकता है, शेयर करने योग्य कलेक्शन में ग्रुप किया जा सकता है, और आपकी टीम तक सीमित रखा जा सकता है या निजी रखा जा सकता है।

होस्टेड लिंक शॉर्टनर के विपरीत जो आपके ट्रैफ़िक को लॉग करते हैं और आपके डेटा का मुद्रीकरण करते हैं, VPS पर Slash को सेल्फ-होस्ट करने से सभी शॉर्टकट एनालिटिक्स और उपयोग डेटा आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं — किसी सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता नहीं, किसी बाहरी सेवा पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं, और आपके द्वारा बनाए जा सकने वाले शॉर्टकट की संख्या पर कोई सीमा नहीं।