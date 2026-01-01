Excalidraw एक सुरुचिपूर्ण वर्चुअल व्हाइटबोर्ड है जो तकनीकी डायग्रामिंग को एक रचनात्मक, हाथ से बनाए गए अनुभव में बदल देता है। कठोर, औपचारिक डायग्रामिंग टूल के विपरीत, Excalidraw व्हाइटबोर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग के जैविक, स्केची सौंदर्य को अपनाता है, जबकि सुरक्षित टीम सत्रों के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के साथ डिजिटल सुविधा और रीयल-टाइम सहयोग प्रदान करता है।

अपने स्वयं के VPS पर Excalidraw को सेल्फ-होस्ट करना आपकी टीम को एक निजी, हमेशा उपलब्ध व्हाइटबोर्डिंग टूल देता है जहाँ आपके डायग्राम, आर्किटेक्चर स्केच और ब्रेनस्टॉर्मिंग सत्र पूरी तरह से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहते हैं — कोई डेटा गोपनीयता संबंधी चिंताएँ नहीं, कोई सदस्यता लागत नहीं, और बाहरी सेवाओं पर कोई निर्भरता नहीं।