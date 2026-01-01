Excalidraw को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
हाथ से बनाए गए स्टाइल के डायग्राम, वायरफ्रेम और सहयोगी स्केच बनाने के लिए एक ओपन-सोर्स वर्चुअल व्हाइटबोर्ड।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Excalidraw के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Excalidraw एक सुरुचिपूर्ण वर्चुअल व्हाइटबोर्ड है जो तकनीकी डायग्रामिंग को एक रचनात्मक, हाथ से बनाए गए अनुभव में बदल देता है। कठोर, औपचारिक डायग्रामिंग टूल के विपरीत, Excalidraw व्हाइटबोर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग के जैविक, स्केची सौंदर्य को अपनाता है, जबकि सुरक्षित टीम सत्रों के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के साथ डिजिटल सुविधा और रीयल-टाइम सहयोग प्रदान करता है।
अपने स्वयं के VPS पर Excalidraw को सेल्फ-होस्ट करना आपकी टीम को एक निजी, हमेशा उपलब्ध व्हाइटबोर्डिंग टूल देता है जहाँ आपके डायग्राम, आर्किटेक्चर स्केच और ब्रेनस्टॉर्मिंग सत्र पूरी तरह से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहते हैं — कोई डेटा गोपनीयता संबंधी चिंताएँ नहीं, कोई सदस्यता लागत नहीं, और बाहरी सेवाओं पर कोई निर्भरता नहीं।
Excalidraw की मुख्य विशेषताएं
हस्तनिर्मित सौंदर्य
एक ऑर्गेनिक, स्केची शैली के साथ डायग्राम प्रस्तुत करता है जो विज़ुअल बनाने की बाधा को कम करता है और जटिल विचारों को अधिक सुलभ बनाता है।
रियल-टाइम सहयोग
कई उपयोगकर्ता एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के साथ एक ही कैनवास पर एक साथ स्केच कर सकते हैं, जिससे सत्र निजी और सुरक्षित रहते हैं।
अनंत कैनवास
असीमित ड्राइंग स्पेस टीमों को पुनर्गठन के बिना डायग्राम्स का स्वतंत्र रूप से विस्तार करने की अनुमति देता है — जो बड़े आर्किटेक्चर डायग्राम्स और ब्रेनस्टॉर्मिंग सत्रों के लिए आदर्श है।
लचीला एक्सपोर्ट
डायग्राम को PNG, SVG, या साझा करने योग्य लिंक के रूप में एक्सपोर्ट करें, जिससे विज़ुअल्स को डॉक्यूमेंटेशन, प्रेजेंटेशन और डिज़ाइन टूल्स में एम्बेड करना आसान हो जाता है।
ऑफलाइन-तैयार PWA
यह लोकल-फर्स्ट स्टोरेज के साथ एक प्रोग्रेसिव वेब ऐप के रूप में काम करता है, जिससे सक्रिय इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी डायग्राम सुलभ रहते हैं।
आपको Excalidraw को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।