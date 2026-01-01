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कनेक्टेड डेटा, AI वर्कफ़्लो और स्ट्रीमिंग पाइपलाइन पर रियल-टाइम एनालिटिक्स के लिए उच्च-परफॉर्मेंस वाला इन-मेमोरी ग्राफ डेटाबेस।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Memgraph के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Memgraph एक इन-मेमोरी ग्राफ डेटाबेस है जिसे बड़े, आपस में जुड़े डेटासेट पर रियल-टाइम ट्रैवर्सल के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह पूरी तरह से साइफर-संगत है — जो इसे Neo4j क्वेरी के लिए एक ड्रॉप-इन प्रतिस्थापन बनाता है — जबकि स्ट्रीमिंग और इवेंट-ड्रिवन वर्कलोड पर काफी कम लेटेंसी प्रदान करता है। बंडल की गई MAGE लाइब्रेरी 50 से अधिक ग्राफ एल्गोरिथम मॉड्यूल (पेजरैंक, कम्युनिटी डिटेक्शन, शॉर्टेस्ट पाथ, और बहुत कुछ) जोड़ती है जो बाहरी फ्रेमवर्क के बिना डेटाबेस के अंदर मूल रूप से चलते हैं।
यह डिप्लॉयमेंट Memgraph को Memgraph Lab के साथ जोड़ता है, जो साइफर क्वेरी लिखने, ग्राफ स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करने और एल्गोरिथम एक्सपेरिमेंट चलाने के लिए एक ब्राउज़र-आधारित विज़ुअल क्वेरी इंटरफ़ेस है। अपने स्वयं के VPS पर दोनों को चलाने से आपको मेमोरी एलोकेशन, डेटा रिटेंशन और एक्सेस पॉलिसी पर पूरा नियंत्रण मिलता है — बिना किसी प्रति-नोड क्लाउड प्राइसिंग या वेंडर प्रतिबंधों के।
Memgraph की मुख्य विशेषताएं
इन-मेमरी परफॉर्मेंस
ग्राफ़ डेटा पूरी तरह से RAM में संग्रहीत होता है, जिससे गहरे जुड़े हुए डेटासेट पर भी सब-मिलीसेकंड ट्रैवर्सल और रीयल-टाइम क्वेरी प्रतिक्रियाएँ संभव होती हैं।
साइफर संगतता
पूर्ण openCypher सपोर्ट का मतलब है कि मौजूदा Neo4j क्वेरीज़, ड्राइवर्स और टूलिंग क्वेरी सिंटैक्स में न्यूनतम बदलावों के साथ माइग्रेट हो जाते हैं।
MAGE कलन विधि लाइब्रेरी
50 से अधिक बिल्ट-इन ग्राफ एल्गोरिदम — PageRank, betweenness centrality, community detection, link prediction — बिना बाहरी पाइपलाइन के नेटिव क्वेरी मॉड्यूल के रूप में चलते हैं।
Memgraph Lab यूआई
Cypher क्वेरीज़ लिखने और चलाने, ग्राफ टोपोलॉजी का निरीक्षण करने और एल्गोरिथम परिणामों को इंटरैक्टिव रूप से एक्सप्लोर करने के लिए ब्राउज़र-आधारित विज़ुअल इंटरफ़ेस।
स्ट्रीमिंग डेटा अंतर्ग्रहण
नेटिव Kafka और Pulsar इंटीग्रेशन बिना बैच ETL पाइपलाइन या एक्सटर्नल कनेक्टर्स के इवेंट स्ट्रीम्स से निरंतर ग्राफ़ अपडेट्स की अनुमति देते हैं।
GraphRAG और AI मेमोरी
ग्राफ-संरचित मेमोरी और पुनर्प्राप्ति, एलएलएम एप्लिकेशन को संबंध-जागरूक संदर्भ के साथ बढ़ाती है, जिससे एआई एजेंट और चैटबॉट में अधिक सटीक प्रतिक्रियाएँ सक्षम होती हैं।
आपको Memgraph को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।