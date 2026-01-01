Memgraph एक इन-मेमोरी ग्राफ डेटाबेस है जिसे बड़े, आपस में जुड़े डेटासेट पर रियल-टाइम ट्रैवर्सल के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह पूरी तरह से साइफर-संगत है — जो इसे Neo4j क्वेरी के लिए एक ड्रॉप-इन प्रतिस्थापन बनाता है — जबकि स्ट्रीमिंग और इवेंट-ड्रिवन वर्कलोड पर काफी कम लेटेंसी प्रदान करता है। बंडल की गई MAGE लाइब्रेरी 50 से अधिक ग्राफ एल्गोरिथम मॉड्यूल (पेजरैंक, कम्युनिटी डिटेक्शन, शॉर्टेस्ट पाथ, और बहुत कुछ) जोड़ती है जो बाहरी फ्रेमवर्क के बिना डेटाबेस के अंदर मूल रूप से चलते हैं।

यह डिप्लॉयमेंट Memgraph को Memgraph Lab के साथ जोड़ता है, जो साइफर क्वेरी लिखने, ग्राफ स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करने और एल्गोरिथम एक्सपेरिमेंट चलाने के लिए एक ब्राउज़र-आधारित विज़ुअल क्वेरी इंटरफ़ेस है। अपने स्वयं के VPS पर दोनों को चलाने से आपको मेमोरी एलोकेशन, डेटा रिटेंशन और एक्सेस पॉलिसी पर पूरा नियंत्रण मिलता है — बिना किसी प्रति-नोड क्लाउड प्राइसिंग या वेंडर प्रतिबंधों के।