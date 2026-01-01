Erugo एक सेल्फ-होस्टेड फाइल-शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जो Laravel और Vue.js पर निर्मित है, जो आपको क्लाउड स्टोरेज सेवाओं पर निर्भर हुए बिना फ़ाइलों को सुरक्षित रूप से भेजने और प्राप्त करने की सुविधा देता है। शेयर रैंडम टोकन के बजाय मानव-अनुकूल URL का उपयोग करते हैं, और प्रत्येक ट्रांसफर को पासवर्ड से सुरक्षित किया जा सकता है, डाउनलोड सीमा पर सीमित किया जा सकता है, या किसी तारीख या समय सीमा के बाद स्वचालित रूप से समाप्त होने के लिए सेट किया जा सकता है।

सब्सक्रिप्शन-आधारित क्लाउड सेवाओं के विपरीत, Erugo आपकी अपनी VPS पर सभी फ़ाइलें स्टोर करता है जिसमें मूल्य निर्धारण टियर द्वारा कोई स्टोरेज सीमा नहीं लगाई जाती है। एक रिवर्स शेयर सुविधा मेहमानों को एक सिंगल-यूज़ इनवाइट लिंक के माध्यम से सीधे आपके सर्वर पर फ़ाइलें अपलोड करने देती है, और अनुकूलन योग्य ब्रांडिंग इंटरफ़ेस को आपके संगठन या व्यक्तिगत डोमेन से मेल खाती है।