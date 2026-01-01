1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Erugo डिप्लॉय करें।
स्वयं-होस्टेड फ़ाइल-शेयरिंग प्लेटफ़ॉर्म जिसमें यूज़र-फ़्रेंडली शेयर लिंक, पासवर्ड सुरक्षा, समय-सीमा नियंत्रण और कस्टम ब्रांडिंग शामिल है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Erugo के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Erugo एक सेल्फ-होस्टेड फाइल-शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जो Laravel और Vue.js पर निर्मित है, जो आपको क्लाउड स्टोरेज सेवाओं पर निर्भर हुए बिना फ़ाइलों को सुरक्षित रूप से भेजने और प्राप्त करने की सुविधा देता है। शेयर रैंडम टोकन के बजाय मानव-अनुकूल URL का उपयोग करते हैं, और प्रत्येक ट्रांसफर को पासवर्ड से सुरक्षित किया जा सकता है, डाउनलोड सीमा पर सीमित किया जा सकता है, या किसी तारीख या समय सीमा के बाद स्वचालित रूप से समाप्त होने के लिए सेट किया जा सकता है।
सब्सक्रिप्शन-आधारित क्लाउड सेवाओं के विपरीत, Erugo आपकी अपनी VPS पर सभी फ़ाइलें स्टोर करता है जिसमें मूल्य निर्धारण टियर द्वारा कोई स्टोरेज सीमा नहीं लगाई जाती है। एक रिवर्स शेयर सुविधा मेहमानों को एक सिंगल-यूज़ इनवाइट लिंक के माध्यम से सीधे आपके सर्वर पर फ़ाइलें अपलोड करने देती है, और अनुकूलन योग्य ब्रांडिंग इंटरफ़ेस को आपके संगठन या व्यक्तिगत डोमेन से मेल खाती है।
Erugo की मुख्य विशेषताएं
उपयोगकर्ता के अनुकूल शेयर लिंक
साझा किए गए लिंक रैंडम टोकन के बजाय पठनीय, यादगार यूआरएल का उपयोग करते हैं, जिससे लिंक को मौखिक या लिखित रूप से बताना आसान हो जाता है।
पासवर्ड और समाप्ति नियंत्रण
किसी भी शेयर को पासवर्ड से सुरक्षित करें, अधिकतम डाउनलोड संख्या निर्धारित करें, या स्वचालित समाप्ति शेड्यूल करें ताकि फाइलें अनिश्चित काल तक पहुंच योग्य न रहें।
रिवर्स शेयर अपलोड्स
केवल अपलोड के लिए आमंत्रण लिंक बनाएं ताकि मेहमान किसी अकाउंट के बिना या एडमिन पैनल तक पहुंच के बिना सीधे आपके सर्वर पर फाइलें अपलोड कर सकें।
ईमेल नोटिफिकेशंस
जब कोई शेयर डाउनलोड होता है या जब कोई अतिथि रिवर्स शेयर अपलोड पूरा करता है, तो अलर्ट प्राप्त करें, जिसके लिए मैन्युअल जांच की आवश्यकता नहीं होती है।
अनुकूलित ब्रांडिंग और थीम्स
लोगो, बैकग्राउंड और कलर थीम को कस्टमाइज़ करें ताकि फ़ाइल-शेयरिंग इंटरफ़ेस आपके संगठन या पर्सनल ब्रांड से मेल खाए।
आपको Erugo को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।