Home Gallery व्यक्तिगत फोटो और वीडियो संग्रह के लिए एक ओपन-सोर्स सेल्फ-होस्टेड वेब गैलरी है। यह डिस्क पर आपके मीडिया को इंडेक्स करता है, EXIF मेटाडेटा निकालता है, मल्टी-रिज़ॉल्यूशन प्रीव्यू जेनरेट करता है, और एक तेज़ एंडलेस-स्क्रॉल ब्राउज़र अनुभव प्रदान करता है जो फोन, टैबलेट या डेस्कटॉप पर समान रूप से अच्छी तरह काम करता है — बिना किसी थर्ड-पार्टी क्लाउड सेवा पर कुछ भी अपलोड किए।

जो इसे अलग बनाता है वह है कंटेंट-अवेयर डिस्कवरी। Home Gallery समान-छवि लुकअप के लिए हर फोटो को एम्बेड करने के लिए TensorFlow मॉडल का उपयोग करता है, फेस डिटेक्शन चलाता है ताकि आप व्यक्ति के अनुसार ब्राउज़ कर सकें, और GPS निर्देशांक को पढ़ने योग्य स्थान नामों में रिवर्स-जियोकोड करता है। मूल फाइलें अछूती रहती हैं और प्रीव्यू बनने के बाद उन्हें ऑफलाइन भी ले जाया जा सकता है, जिससे यह मल्टीपल ड्राइव पर फैले दीर्घकालिक संग्रहों के लिए अच्छी तरह से अनुकूल है।