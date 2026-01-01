1-क्लिक इंस्टॉलेशन में होम गैलरी डिप्लॉय करें
स्व-होस्टेड ब्राउज़र-आधारित फोटो और वीडियो गैलरी जिसमें समान-छवि खोज, चेहरा पहचान और भू-स्थान लुकअप शामिल हैं।
Home Gallery के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Home Gallery के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Home Gallery व्यक्तिगत फोटो और वीडियो संग्रह के लिए एक ओपन-सोर्स सेल्फ-होस्टेड वेब गैलरी है। यह डिस्क पर आपके मीडिया को इंडेक्स करता है, EXIF मेटाडेटा निकालता है, मल्टी-रिज़ॉल्यूशन प्रीव्यू जेनरेट करता है, और एक तेज़ एंडलेस-स्क्रॉल ब्राउज़र अनुभव प्रदान करता है जो फोन, टैबलेट या डेस्कटॉप पर समान रूप से अच्छी तरह काम करता है — बिना किसी थर्ड-पार्टी क्लाउड सेवा पर कुछ भी अपलोड किए।
जो इसे अलग बनाता है वह है कंटेंट-अवेयर डिस्कवरी। Home Gallery समान-छवि लुकअप के लिए हर फोटो को एम्बेड करने के लिए TensorFlow मॉडल का उपयोग करता है, फेस डिटेक्शन चलाता है ताकि आप व्यक्ति के अनुसार ब्राउज़ कर सकें, और GPS निर्देशांक को पढ़ने योग्य स्थान नामों में रिवर्स-जियोकोड करता है। मूल फाइलें अछूती रहती हैं और प्रीव्यू बनने के बाद उन्हें ऑफलाइन भी ले जाया जा सकता है, जिससे यह मल्टीपल ड्राइव पर फैले दीर्घकालिक संग्रहों के लिए अच्छी तरह से अनुकूल है।
Home Gallery की मुख्य विशेषताएं
मिलती-जुलती इमेज सर्च
कोई भी फोटो चुनें और पूरे संग्रह में से दिखने में समान शॉट्स दिखाएं — मैन्युअल टैगिंग के बिना हर सूर्यास्त, समुद्र तट, या पालतू जानवर की इमेज ढूंढें।
फेस डिटेक्शन
चेहरों का स्वचालित रूप से पता लगाया जाता है और उन्हें समूहित किया जाता है, जिससे किसी एक व्यक्ति की सभी तस्वीरें ब्राउज़ करना टैग-दर-टैग की परेशानी के बजाय एक क्लिक का काम बन जाता है।
जियो रिवर्स लुकअप
EXIF में GPS निर्देशांक को देश, शहर और स्थान के नामों में हल किया जाता है, जिससे गैलरी एक खोजने योग्य मानचित्र बन जाती है कि प्रत्येक फोटो कहाँ ली गई थी।
अभिव्यंजक क्वेरी भाषा
सटीक सहेजे गए व्यू बनाने के लिए, टैग, तारीखों, जगहों, चेहरों और कैमरा मेटाडेटा पर 'और', 'या' और 'नहीं' ऑपरेटरों का उपयोग करके लाइब्रेरी को फ़िल्टर करें।
ऑफलाइन-स्रोत समर्थन
पूर्वावलोकन निकाले जाने के बाद, मूल डिस्क ऑफ़लाइन रह सकती है — उन संग्रहों के लिए एकदम सही है जो बाहरी ड्राइव पर फैले हुए हैं और हमेशा माउंट नहीं होते हैं।
PWA मोबाइल गैलरी
इंस्टॉल करने योग्य प्रोग्रेसिव वेब ऐप बिना किसी नेटिव इंस्टॉल या ऐप स्टोर के फ़ोन और टैबलेट पर ऐप जैसा ब्राउज़िंग अनुभव प्रदान करता है।
आपको Home Gallery को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।