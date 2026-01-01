1-क्लिक इंस्टॉलेशन में रिवेट डिप्लॉय करें
स्टेटफुल एक्टर्स के लिए ओपन-सोर्स रनटाइम जो एआई एजेंट्स, सहयोगी ऐप्स और टिकाऊ वर्कफ़्लो को शक्ति प्रदान करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Rivet के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Rivet Rivet एक्टर्स के लिए एक ओपन-सोर्स ऑर्केस्ट्रेशन इंजन है — जो लंबे समय तक चलने वाली, हल्की प्रक्रियाएँ हैं जिनकी स्थिति मेमोरी में रहती है और स्वचालित रूप से बनी रहती है। स्टेटलेस सर्वरलेस रनटाइम के विपरीत, हर एक्टर अपनी SQLite-समर्थित स्थिति, एड्रेसेबल पहचान और इवेंट लॉग रखता है, जिससे यह AI एजेंटों, मल्टीप्लेयर गेम सेशन, सहयोगी संपादकों और ड्यूरेबल वर्कफ़्लो के लिए स्वाभाविक रूप से उपयुक्त हो जाता है।
अपने स्वयं के VPS पर Rivet को सेल्फ-होस्ट करने से एक्टर की स्थिति, एजेंट की मेमोरी और वर्कफ़्लो डेटा पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रहता है, जिसमें प्रति-एग्जीक्यूशन कोई शुल्क नहीं लगता है। शामिल इंजन में एक्टर की स्थिति ब्राउज़ करने, वर्कफ़्लो को रीप्ले करने और एप्लीकेशन कोड को इंस्ट्रूमेंट किए बिना लाइव ट्रैफ़िक को डीबग करने के लिए बिल्ट-इन इंस्पेक्टर डैशबोर्ड शामिल है।
Rivet की मुख्य विशेषताएं
स्टेटफुल एक्टर्स
AI एजेंटों और मल्टीप्लेयर सेशन के लिए इन-मेमोरी स्थिति, SQLite परसिस्टेंस और स्थिर एड्रेसेबल पहचान के साथ लंबी चलने वाली प्रक्रियाएँ।
टिकाऊ कार्यप्रवाह
वर्कफ़्लो रनटाइम क्रैश और रीस्टार्ट के बाद भी बना रहता है, इवेंट हिस्ट्री को फिर से चलाकर ताकि बिजनेस लॉजिक ठीक वहीं से फिर से शुरू हो सके जहाँ वह रुका था।
बिल्ट-इन इंस्पेक्टर
एक्टर SQLite डेटाबेस ब्राउज़ करने, वर्कफ़्लो स्थिति का निरीक्षण करने, इवेंट्स की निगरानी करने, और REPL के माध्यम से एक्टर्स को चलाने के लिए ब्राउज़र डैशबोर्ड।
पॉलीग्लॉट SDKs
मौजूदा सर्विसेज़ को फिर से लिखे बिना, TypeScript, Rust, Python, और Swift के लिए आधिकारिक RivetKit SDKs का उपयोग करके रनर्स को कनेक्ट करें।
फाइल सिस्टम स्टोरेज
प्रोडक्शन-रेडी सिंगल-नोड डिप्लॉयमेंट जो एक एम्बेडेड रॉक्सडीबी स्टोर द्वारा समर्थित है — शुरू करने के लिए किसी बाहरी डेटाबेस की आवश्यकता नहीं है।
कंटेनर शेड्यूलिंग
उपयोगकर्ता कोड को रनर नोड्स पर कंटेनर के रूप में शेड्यूल करता है, जिससे इंजन के साथ एजेंटों और गेम सर्वर को चलाना आसान हो जाता है।
आपको Rivet को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।