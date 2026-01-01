Rivet Rivet एक्टर्स के लिए एक ओपन-सोर्स ऑर्केस्ट्रेशन इंजन है — जो लंबे समय तक चलने वाली, हल्की प्रक्रियाएँ हैं जिनकी स्थिति मेमोरी में रहती है और स्वचालित रूप से बनी रहती है। स्टेटलेस सर्वरलेस रनटाइम के विपरीत, हर एक्टर अपनी SQLite-समर्थित स्थिति, एड्रेसेबल पहचान और इवेंट लॉग रखता है, जिससे यह AI एजेंटों, मल्टीप्लेयर गेम सेशन, सहयोगी संपादकों और ड्यूरेबल वर्कफ़्लो के लिए स्वाभाविक रूप से उपयुक्त हो जाता है।

अपने स्वयं के VPS पर Rivet को सेल्फ-होस्ट करने से एक्टर की स्थिति, एजेंट की मेमोरी और वर्कफ़्लो डेटा पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रहता है, जिसमें प्रति-एग्जीक्यूशन कोई शुल्क नहीं लगता है। शामिल इंजन में एक्टर की स्थिति ब्राउज़ करने, वर्कफ़्लो को रीप्ले करने और एप्लीकेशन कोड को इंस्ट्रूमेंट किए बिना लाइव ट्रैफ़िक को डीबग करने के लिए बिल्ट-इन इंस्पेक्टर डैशबोर्ड शामिल है।