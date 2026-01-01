WUD (What's Up Docker) whats-up-docker का सक्रिय रूप से बनाए रखा गया उत्तराधिकारी है, जो पूरी तरह से सेल्फ-होस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर में कंटेनर इमेज को अपडेटेड रखने पर केंद्रित है। यह लगातार चल रहे कंटेनरों का निरीक्षण करता है, अपस्ट्रीम रजिस्ट्रियों से क्वेरी करता है, और ठीक-ठीक रिपोर्ट करता है कि किन इमेज के नए वर्जन उपलब्ध हैं — Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay, और सेल्फ-होस्टेड रजिस्ट्रियां सभी आउट-ऑफ-द-बॉक्स समर्थित हैं।

अपने स्वयं के VPS पर WUD को सेल्फ-होस्ट करना थर्ड-पार्टी SaaS अपडेट ट्रैकर्स पर किसी भी निर्भरता को हटाता है और आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर आपके कंटेनर फ्लीट की पूरी इन्वेंट्री रखता है। ट्रिगर को Slack, Telegram, Discord, Gotify, Apprise, IFTTT, Pushover, MQTT, जेनेरिक वेबहुक पर भेजा जा सकता है, या स्टैक को स्वचालित रूप से फिर से बना सकते हैं।