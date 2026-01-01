एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में WUD डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स वॉचर जो डॉकर इमेज अपडेट्स का पता लगाता है और दर्जनों इंटीग्रेटेड चैनलों के माध्यम से आपको सूचित करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप WUD के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
WUD (What's Up Docker) whats-up-docker का सक्रिय रूप से बनाए रखा गया उत्तराधिकारी है, जो पूरी तरह से सेल्फ-होस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर में कंटेनर इमेज को अपडेटेड रखने पर केंद्रित है। यह लगातार चल रहे कंटेनरों का निरीक्षण करता है, अपस्ट्रीम रजिस्ट्रियों से क्वेरी करता है, और ठीक-ठीक रिपोर्ट करता है कि किन इमेज के नए वर्जन उपलब्ध हैं — Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay, और सेल्फ-होस्टेड रजिस्ट्रियां सभी आउट-ऑफ-द-बॉक्स समर्थित हैं।
अपने स्वयं के VPS पर WUD को सेल्फ-होस्ट करना थर्ड-पार्टी SaaS अपडेट ट्रैकर्स पर किसी भी निर्भरता को हटाता है और आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर आपके कंटेनर फ्लीट की पूरी इन्वेंट्री रखता है। ट्रिगर को Slack, Telegram, Discord, Gotify, Apprise, IFTTT, Pushover, MQTT, जेनेरिक वेबहुक पर भेजा जा सकता है, या स्टैक को स्वचालित रूप से फिर से बना सकते हैं।
WUD की मुख्य विशेषताएं
मल्टी-रजिस्ट्री निगरानी
डॉकर हब, जीएचसीआर, ईसीआर, जीसीआर, एसीआर, क्वे और किसी भी कस्टम रजिस्ट्रियों में अपडेट्स को ट्रैक करता है, प्रति-प्रदाता एक्सटेंशन के बिना।
ऑटोमेशन ट्रिगर करें
नए-संस्करण इवेंट्स को Slack, Telegram, Discord, Apprise, MQTT, जेनेरिक वेबहुक्स, या कंटेनर रीबिल्ड जॉब्स पर रूट करता है।
वेब UI और REST API
लंबित अपडेट ब्राउज़ करें, डाइजेस्ट का निरीक्षण करें, और एक दस्तावेजित REST API के माध्यम से मौजूदा डैशबोर्ड के साथ एकीकृत करें।
ग्रेन्युलर वॉचर नियम
लेबल, नाम या रजिस्ट्री के आधार पर कंटेनरों को शामिल करें या बाहर करें, और semver, regex, या डाइजेस्ट तुलना रणनीतियों में से चुनें।
Prometheus मीट्रिक्स
कंटेनर निर्यात करता है और /metrics पर मेट्रिक्स अपडेट करता है ताकि मौजूदा Grafana स्टैक पुरानी इमेज पर अलर्ट कर सकें।
हल्का पदचिह्न
यह एक एकल Node.js कंटेनर के रूप में चलता है, जिसमें एक छोटा स्टोर वॉल्यूम होता है, जो प्रोडक्शन वर्कलोड के साथ छोटे VPS इंस्टेंस के लिए उपयुक्त है।
आपको WUD को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।