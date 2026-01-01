एआई असिस्टेंट के साथ n8n को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
वर्कफ़्लो ऑटोमेशन एक अंतर्निहित AI चैट के साथ जो आपके लिए आपके ऑटोमेशन की योजना बनाता है, उन्हें बनाता है और डीबग करता है।
n8n with AI Assistant के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप n8n with AI Assistant के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
n8n एक वर्कफ़्लो ऑटोमेशन प्लेटफ़ॉर्म है जो विज़ुअल नोड-आधारित एडिटर के माध्यम से एप्लिकेशन, सेवाओं और API को जोड़ता है। यह डिप्लॉयमेंट n8n के AI असिस्टेंट को जोड़ता है, एक चैट इंटरफ़ेस जो सामान्य भाषा के अनुरोधों को कार्यशील वर्कफ़्लो में बदल देता है — यह सही नोड्स चुनता है, उन्हें एक साथ जोड़ता है, एक्सप्रेशन लिखता है, और यह बताता है कि कोई निष्पादन क्यों विफल हुआ, बजाय इसके कि आपको लॉग पढ़ने के लिए छोड़ दे।
असिस्टेंट n8n के साथ आपके अपने VPS पर डिप्लॉय की गई सैंडबॉक्स सेवा में कोड चलाता है, बजाय किसी थर्ड-पार्टी क्लाउड के, इसलिए वर्कफ़्लो लॉजिक, क्रेडेंशियल और जेनरेट किया गया कोड आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है। यह Nexos AI द्वारा संचालित है, जो असिस्टेंट को एक सिंगल कुंजी के माध्यम से फ्रंटियर मॉडल तक पहुँच प्रदान करता है, जबकि आप असीमित वर्कफ़्लो निष्पादन और कोई प्रति-कार्य मूल्य निर्धारण नहीं रखते हैं।
n8n with AI Assistant की मुख्य विशेषताएं
चैट-संचालित वर्कफ़्लो निर्माण
आप जो ऑटोमेशन चाहते हैं, उसे सरल भाषा में बताएं और असिस्टेंट आपके लिए नोड्स, कनेक्शन और एक्सप्रेशन तैयार करता है।
स्व-होस्टेड कोड सैंडबॉक्स
जनरेट किया गया कोड आपके अपने VPS पर चल रही एक अलग सैंडबॉक्स सेवा में निष्पादित होता है, इसलिए कुछ भी किसी बाहरी निष्पादन प्रदाता को नहीं भेजा जाता है।
निर्देशित त्रुटि डीबगिंग
सहायक से पूछें कि कोई निष्पादन क्यों विफल रहा और कच्चे निष्पादन लॉग्स को खंगालने के बजाय एक ठोस समाधान के साथ स्पष्टीकरण प्राप्त करें।
नेक्सोस AI मॉडल पहुँच
एक Nexos AI की सहायक को अग्रणी मॉडलों तक पहुँच प्रदान करती है, और आप किसी भी समय इसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले मॉडल को बदल सकते हैं।
पूर्ण n8n ऑटोमेशन सूट
स्टैंडर्ड n8n में सब कुछ शामिल है — सैकड़ों इंटीग्रेशन, वेबहुक्स, शेड्यूल और कस्टम जावास्क्रिप्ट नोड्स।
डेटा आपके VPS पर रहता है।
वर्कफ़्लो परिभाषाएँ, API क्रेडेंशियल और एग्ज़िक्यूशन हिस्ट्री एक परसिस्टेंट वॉल्यूम में संग्रहीत होते हैं जिसे आप नियंत्रित करते हैं और जिसका आप स्वतंत्र रूप से बैकअप ले सकते हैं।
आपको n8n with AI Assistant को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।