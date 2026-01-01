n8n एक वर्कफ़्लो ऑटोमेशन प्लेटफ़ॉर्म है जो विज़ुअल नोड-आधारित एडिटर के माध्यम से एप्लिकेशन, सेवाओं और API को जोड़ता है। यह डिप्लॉयमेंट n8n के AI असिस्टेंट को जोड़ता है, एक चैट इंटरफ़ेस जो सामान्य भाषा के अनुरोधों को कार्यशील वर्कफ़्लो में बदल देता है — यह सही नोड्स चुनता है, उन्हें एक साथ जोड़ता है, एक्सप्रेशन लिखता है, और यह बताता है कि कोई निष्पादन क्यों विफल हुआ, बजाय इसके कि आपको लॉग पढ़ने के लिए छोड़ दे।

असिस्टेंट n8n के साथ आपके अपने VPS पर डिप्लॉय की गई सैंडबॉक्स सेवा में कोड चलाता है, बजाय किसी थर्ड-पार्टी क्लाउड के, इसलिए वर्कफ़्लो लॉजिक, क्रेडेंशियल और जेनरेट किया गया कोड आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है। यह Nexos AI द्वारा संचालित है, जो असिस्टेंट को एक सिंगल कुंजी के माध्यम से फ्रंटियर मॉडल तक पहुँच प्रदान करता है, जबकि आप असीमित वर्कफ़्लो निष्पादन और कोई प्रति-कार्य मूल्य निर्धारण नहीं रखते हैं।