Home Assistant दुनिया भर के लाखों उपयोगकर्ताओं द्वारा विश्वसनीय अग्रणी ओपन-सोर्स होम ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है। यह विभिन्न निर्माताओं के स्मार्ट डिवाइसों — लाइट्स, थर्मोस्टेट्स, कैमरा, सुरक्षा सिस्टम और मीडिया प्लेयर — को एक एकल कस्टमाइज़ेबल इंटरफ़ेस में एकीकृत करता है, जिसमें एक शक्तिशाली ऑटोमेशन इंजन है जो समय, डिवाइस की स्थिति या बाहरी घटनाओं द्वारा ट्रिगर किए गए जटिल परिदृश्यों का समर्थन करता है।

अपने स्वयं के VPS पर Home Assistant को डिप्लॉय करना सुनिश्चित करता है कि आपका स्मार्ट होम स्थानीय आउटेज के दौरान भी चालू रहे, कहीं से भी विश्वसनीय रिमोट एक्सेस प्रदान करता है, और क्लाउड सेवा निर्भरता के बिना सभी डिवाइस डेटा और ऑटोमेशन लॉजिक को पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रखता है।