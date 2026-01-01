एक क्लिक इंस्टॉलेशन में Home Assistant डिप्लॉय करें।
गोपनीयता को प्राथमिकता देने वाला ओपन-सोर्स होम ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म, जो स्मार्ट डिवाइस और सेवाओं के लिए 2,000 से अधिक इंटीग्रेशन के साथ आता है।
Home Assistant के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Home Assistant के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Home Assistant दुनिया भर के लाखों उपयोगकर्ताओं द्वारा विश्वसनीय अग्रणी ओपन-सोर्स होम ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है। यह विभिन्न निर्माताओं के स्मार्ट डिवाइसों — लाइट्स, थर्मोस्टेट्स, कैमरा, सुरक्षा सिस्टम और मीडिया प्लेयर — को एक एकल कस्टमाइज़ेबल इंटरफ़ेस में एकीकृत करता है, जिसमें एक शक्तिशाली ऑटोमेशन इंजन है जो समय, डिवाइस की स्थिति या बाहरी घटनाओं द्वारा ट्रिगर किए गए जटिल परिदृश्यों का समर्थन करता है।
अपने स्वयं के VPS पर Home Assistant को डिप्लॉय करना सुनिश्चित करता है कि आपका स्मार्ट होम स्थानीय आउटेज के दौरान भी चालू रहे, कहीं से भी विश्वसनीय रिमोट एक्सेस प्रदान करता है, और क्लाउड सेवा निर्भरता के बिना सभी डिवाइस डेटा और ऑटोमेशन लॉजिक को पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रखता है।
Home Assistant की मुख्य विशेषताएं
2,000+ एकीकरण
किसी भी स्मार्ट होम डिवाइस या क्लाउड सेवा को कम्युनिटी इंटीग्रेशन की लगातार बढ़ती हुई लाइब्रेरी के ज़रिए कनेक्ट करें।
स्थानीय नियंत्रण
सभी ऑटोमेशन क्लाउड निर्भरता के बिना स्थानीय रूप से चलते हैं, जिससे आपका घर तब भी प्रतिक्रियाशील बना रहता है जब इंटरनेट कनेक्टिविटी विफल हो जाती है।
शक्तिशाली ऑटोमेशंस
दृश्य और YAML-आधारित ऑटोमेशन एडिटर किसी भी परिदृश्य के लिए जटिल ट्रिगर, शर्तें और मल्टी-स्टेप एक्शन को सपोर्ट करता है।
कस्टमाइज़ करने योग्य डैशबोर्ड
Lovelace डैशबोर्ड आपको अपने घर में किसी भी डिवाइस या स्क्रीन के लिए व्यक्तिगत कंट्रोल इंटरफेस डिज़ाइन करने देते हैं।
वॉयस असिस्टेंट इंटीग्रेशन
Google Assistant, Amazon Alexa, और Siri के साथ काम करता है, जिससे किसी भी कनेक्टेड डिवाइस को हैंड्स-फ्री नियंत्रित किया जा सकता है।
ऊर्जा मॉनिटरिंग
समर्पित मॉनिटरिंग डैशबोर्ड और डिवाइस-स्तर की खपत डेटा के साथ घरेलू ऊर्जा उपयोग को ट्रैक करें और ऑप्टीमाइज़ करें।
आपको Home Assistant को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।