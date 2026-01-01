Fireshare एक सेल्फ-होस्टेड मीडिया शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जिसे अद्वितीय, प्रति-आइटम शेयर करने योग्य लिंक के माध्यम से गेम क्लिप्स, वीडियो और इमेज शेयर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अपनी रिकॉर्डिंग एक बार अपलोड करें और उन्हें दोस्तों के साथ व्यक्तिगत रूप से या सार्वजनिक रूप से शेयर करें — प्रत्येक क्लिप का अपना URL होता है, जिसमें उन आइटम्स के लिए वैकल्पिक पासवर्ड सुरक्षा होती है जिन्हें आप अर्ध-निजी रखना चाहते हैं।

क्लाउड वीडियो सेवाओं के विपरीत, Fireshare पूरी तरह से आपके अपने VPS पर चलता है, जिसमें कोई अपलोड सीमा नहीं, कोई वॉटरमार्क नहीं और दर्शकों के लिए किसी खाते की आवश्यकता नहीं होती है। सामग्री को गेम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, जिसे सार्वजनिक या निजी फ़ीड के माध्यम से ब्राउज़ किया जा सकता है, और RSS के माध्यम से सब्सक्राइब किया जा सकता है — जिससे आपके दर्शकों को आपकी वीडियो सामग्री के लिए एक उचित स्थान मिलता है, उन्हें किसी तीसरे पक्ष के प्लेटफॉर्म पर भेजे बिना।