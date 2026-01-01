फायरशेयर को एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
गेम क्लिप्स के लिए स्व-होस्टेड वीडियो और इमेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म, अद्वितीय साझा करने योग्य लिंक और पासवर्ड-सुरक्षित एक्सेस के साथ।
Fireshare के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।
आप Fireshare के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Fireshare एक सेल्फ-होस्टेड मीडिया शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जिसे अद्वितीय, प्रति-आइटम शेयर करने योग्य लिंक के माध्यम से गेम क्लिप्स, वीडियो और इमेज शेयर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अपनी रिकॉर्डिंग एक बार अपलोड करें और उन्हें दोस्तों के साथ व्यक्तिगत रूप से या सार्वजनिक रूप से शेयर करें — प्रत्येक क्लिप का अपना URL होता है, जिसमें उन आइटम्स के लिए वैकल्पिक पासवर्ड सुरक्षा होती है जिन्हें आप अर्ध-निजी रखना चाहते हैं।
क्लाउड वीडियो सेवाओं के विपरीत, Fireshare पूरी तरह से आपके अपने VPS पर चलता है, जिसमें कोई अपलोड सीमा नहीं, कोई वॉटरमार्क नहीं और दर्शकों के लिए किसी खाते की आवश्यकता नहीं होती है। सामग्री को गेम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, जिसे सार्वजनिक या निजी फ़ीड के माध्यम से ब्राउज़ किया जा सकता है, और RSS के माध्यम से सब्सक्राइब किया जा सकता है — जिससे आपके दर्शकों को आपकी वीडियो सामग्री के लिए एक उचित स्थान मिलता है, उन्हें किसी तीसरे पक्ष के प्लेटफॉर्म पर भेजे बिना।
Fireshare की मुख्य विशेषताएं
क्लिप-वार शेयर करने योग्य लिंक
हर वीडियो और इमेज को एक अद्वितीय सार्वजनिक URL मिलता है जिसे आप सीधे साझा कर सकते हैं — दर्शकों के लिए कोई ज़बरदस्ती खाता बनाने या प्लेटफ़ॉर्म रीडायरेक्ट नहीं होता है।
पासवर्ड-सुरक्षित साझाकरण
अपनी व्यक्तिगत क्लिप्स या पूरी फ़ीड को पासवर्ड से सुरक्षित करें ताकि आप नियंत्रित कर सकें कि आपकी सामग्री कौन देख सकता है।
गेम-आधारित संगठन
गेम टाइटल के अनुसार सामग्री को टैग और ब्राउज़ करें, अपने क्लिप्स को व्यवस्थित रखते हुए और दर्शकों के लिए किसी विशिष्ट गेम का फुटेज ढूंढना आसान बनाते हुए।
RSS फ़ीड सहायता
Fireshare RSS फ़ीड जनरेट करता है ताकि फ़ॉलोअर्स सब्सक्राइब कर सकें और जब भी आप नए क्लिप्स या इमेज पब्लिश करें तो उन्हें सूचना मिल सके।
बिल्ट-इन वीडियो ट्रांसकोडिंग
CPU-आधारित ट्रांसकोडिंग अपलोड को वेब-ऑप्टीमाइज़्ड फॉर्मेट्स में स्वचालित रूप से प्रोसेस करता है, ताकि क्लिप्स किसी भी ब्राउज़र में मैनुअल कन्वर्ज़न के बिना सुचारू रूप से चलें।
आपको Fireshare को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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सुझाई गई सर्वर लोकेशन:
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।
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30 दिन की मनी-बैक गारंटी
हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।
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