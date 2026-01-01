1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Rybbit डिप्लॉय करें।
आधुनिक ओपन-सोर्स वेब एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म जो कुकीज़, ट्रैकिंग स्क्रिप्ट्स या आक्रामक डेटा संग्रह के बिना विज़िटर के व्यवहार को ट्रैक करता है।
Rybbit के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Rybbit के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Rybbit एक गोपनीयता-केंद्रित वेब एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है जिसे Google Analytics के आधुनिक विकल्प के रूप में डिज़ाइन किया गया है। यह कुकीज़ या क्रॉस-साइट ट्रैकिंग का उपयोग किए बिना पेजव्यू, सेशन, बाउंस रेट, रेफरर, भौगोलिक डेटा और सेशन रीप्ले प्रदान करता है — जिससे GDPR कंप्लायंस बाद के विचार के बजाय एक अंतर्निहित विशेषता बन जाती है।
हाई-परफॉरमेंस इवेंट स्टोरेज के लिए ClickHouse और एप्लिकेशन डेटा के लिए PostgreSQL द्वारा संचालित, Rybbit तेज़ डैशबोर्ड क्वेरी के साथ बड़े इवेंट वॉल्यूम को संभालता है। सेल्फ-होस्टिंग प्रति-साइट शुल्क और डेटा प्रतिधारण सीमाओं को समाप्त करती है, जिससे आपको अपनी सभी प्रॉपर्टीज़ में विज़िटर डेटा का पूर्ण स्वामित्व मिलता है।
Rybbit की मुख्य विशेषताएं
कुकी-मुक्त ट्रैकिंग
कुकीज़ या फ़िंगरप्रिंटिंग के बिना विज़िटर को ट्रैक करता है, जिससे सहमति बैनर की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, और GDPR तथा CCPA का अनुपालन भी बना रहता है।
सेशन रिप्ले
उपयोगकर्ता सत्रों को रिकॉर्ड और रीप्ले करता है ताकि यह समझा जा सके कि विज़िटर आपकी साइट पर कैसे नेविगेट करते हैं और वे कहाँ से बाहर निकलते हैं।
कस्टम इवेंट ट्रैकिंग
विस्तृत फ़नल विश्लेषण और कन्वर्ज़न ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए कस्टम इवेंट्स और JSON प्रॉपर्टीज़ का उपयोग करके किसी भी उपयोगकर्ता इंटरैक्शन को कैप्चर करें।
वास्तविक समय डैशबोर्ड
लाइव विज़िटर काउंट, सक्रिय पेज और तत्काल मेट्रिक अपडेट देखें ताकि आप ट्रैफ़िक स्पाइक्स को होते ही मॉनिटर कर सकें।
बहु-साइट सहायता
टीमों के लिए संगठन-स्तर के एक्सेस कंट्रोल के साथ, एक ही डैशबोर्ड से कई वेबसाइटों के एनालिटिक्स मैनेज करें।
आपको Rybbit को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।