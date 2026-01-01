Rybbit एक गोपनीयता-केंद्रित वेब एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है जिसे Google Analytics के आधुनिक विकल्प के रूप में डिज़ाइन किया गया है। यह कुकीज़ या क्रॉस-साइट ट्रैकिंग का उपयोग किए बिना पेजव्यू, सेशन, बाउंस रेट, रेफरर, भौगोलिक डेटा और सेशन रीप्ले प्रदान करता है — जिससे GDPR कंप्लायंस बाद के विचार के बजाय एक अंतर्निहित विशेषता बन जाती है।

हाई-परफॉरमेंस इवेंट स्टोरेज के लिए ClickHouse और एप्लिकेशन डेटा के लिए PostgreSQL द्वारा संचालित, Rybbit तेज़ डैशबोर्ड क्वेरी के साथ बड़े इवेंट वॉल्यूम को संभालता है। सेल्फ-होस्टिंग प्रति-साइट शुल्क और डेटा प्रतिधारण सीमाओं को समाप्त करती है, जिससे आपको अपनी सभी प्रॉपर्टीज़ में विज़िटर डेटा का पूर्ण स्वामित्व मिलता है।