ILLA Builder एक ओपन-सोर्स लो-कोड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जो टीमों को आंतरिक टूल्स, डैशबोर्ड और एडमिन पैनल बिना व्यापक फ्रंट-एंड इंजीनियरिंग के बनाने की सुविधा देता है। एक ड्रैग-एंड-ड्रॉप कंपोनेंट लाइब्रेरी, 40 से अधिक एकीकरणों के समर्थन के साथ — जिसमें PostgreSQL, MySQL, REST APIs और GraphQL शामिल हैं — का मतलब है कि डेवलपर्स वास्तविक डेटा स्रोतों को कनेक्ट कर सकते हैं और हफ्तों के बजाय घंटों में काम करने वाले ऐप्लिकेशंस को शिप कर सकते हैं।

अपने VPS पर ILLA Builder को सेल्फ-होस्ट करने से व्यावसायिक डेटा आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहता है, जिससे SaaS डेटा-शेयरिंग नीतियों या प्रति-सीट मूल्य निर्धारण के बारे में चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। ऑल-इन-वन डॉकर इमेज प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए आवश्यक सब कुछ बंडल करती है, परसिस्टेंट वॉल्यूम यह सुनिश्चित करते हैं कि आपके प्रोजेक्ट्स और कनेक्टेड रिसोर्सेज रीस्टार्ट और अपडेट्स के दौरान सुरक्षित रहें।