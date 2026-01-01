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आंतरिक टूल्स, डैशबोर्ड और एडमिन पैनल को विज़ुअली बनाने के लिए ओपन-सोर्स लो-कोड प्लेटफॉर्म।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप ILLA Builder के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
ILLA Builder एक ओपन-सोर्स लो-कोड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जो टीमों को आंतरिक टूल्स, डैशबोर्ड और एडमिन पैनल बिना व्यापक फ्रंट-एंड इंजीनियरिंग के बनाने की सुविधा देता है। एक ड्रैग-एंड-ड्रॉप कंपोनेंट लाइब्रेरी, 40 से अधिक एकीकरणों के समर्थन के साथ — जिसमें PostgreSQL, MySQL, REST APIs और GraphQL शामिल हैं — का मतलब है कि डेवलपर्स वास्तविक डेटा स्रोतों को कनेक्ट कर सकते हैं और हफ्तों के बजाय घंटों में काम करने वाले ऐप्लिकेशंस को शिप कर सकते हैं।
अपने VPS पर ILLA Builder को सेल्फ-होस्ट करने से व्यावसायिक डेटा आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहता है, जिससे SaaS डेटा-शेयरिंग नीतियों या प्रति-सीट मूल्य निर्धारण के बारे में चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। ऑल-इन-वन डॉकर इमेज प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए आवश्यक सब कुछ बंडल करती है, परसिस्टेंट वॉल्यूम यह सुनिश्चित करते हैं कि आपके प्रोजेक्ट्स और कनेक्टेड रिसोर्सेज रीस्टार्ट और अपडेट्स के दौरान सुरक्षित रहें।
ILLA Builder की मुख्य विशेषताएं
ड्रैग-एंड-ड्रॉप बिल्डर
कंपोनेंट्स की एक समृद्ध लाइब्रेरी — टेबल, फॉर्म, चार्ट और बहुत कुछ — से यूआई असेंबल करें, उन्हें कैनवास पर ड्रैग करके, लेआउट कोड लिखे बिना।
40+ डेटा इंटीग्रेशन
अपने ऐप्स को लाइव डेटा से सशक्त बनाने के लिए PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST APIs, GraphQL, और अन्य लोकप्रिय सेवाओं से सीधे कनेक्ट करें।
JavaScript हर जगह
डेटा को बदलने, एक्शन ट्रिगर करने और कंडीशनल बिहेवियर जोड़ने के लिए जावास्क्रिप्ट के साथ इनलाइन कस्टम लॉजिक लिखें, जो नो-कोड टूल्स आमतौर पर अनुमति देते हैं उससे कहीं ज़्यादा।
रियल-टाइम सहयोग
कई टीम सदस्य एक ही एप्लिकेशन को एक साथ संपादित कर सकते हैं, जिससे इंजीनियरिंग और ऑपरेशंस टीमों के लिए मिलकर निर्माण और दोहराने में आसानी होती है।
सेल्फ-होस्टेड डेटा नियंत्रण
अपने स्वयं के VPS पर चलने से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर सभी कनेक्टेड डेटा स्रोत और एप्लिकेशन लॉजिक बने रहते हैं, जिससे अनुपालन और डेटा रेजीडेंसी आवश्यकताओं का समर्थन होता है।
आपको ILLA Builder को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।