1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Twingate कनेक्टर डिप्लॉय करें।
ज़ीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस कनेक्टर जो पोर्ट्स को उजागर किए बिना या VPNs को मैनेज किए बिना निजी संसाधनों तक पहुँच को सुरक्षित करता है।
Twingate Connector के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Twingate Connector के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Twingate कनेक्टर Twingate के ज़ीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस (ZTNA) प्लेटफॉर्म का ऑन-प्रिमाइसेस घटक है। यह आपके VPS पर चलता है और Twingate के क्लाउड रिले के लिए केवल आउटबाउंड-ओनली एन्क्रिप्टेड टनल स्थापित करता है — आपकी टीम के लिए किसी इनबाउंड फ़ायरवॉल नियमों, खुले पोर्ट्स और VPN क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता नहीं है।
कनेक्टर को VPS पर सेल्फ-होस्ट करने से यह आपके निजी संसाधनों के करीब आ जाता है, जिससे संसाधन स्तर पर पहचान-आधारित एक्सेस कंट्रोल सक्षम होता है। केवल प्रमाणित और अधिकृत उपयोगकर्ता, अनुमोदित डिवाइसों पर, संरक्षित सेवाओं तक पहुँच सकते हैं, जो पारंपरिक VPN स्प्रावल को प्रति-एप्लिकेशन एक्सेस नीतियों से बदल देते हैं।
Twingate Connector की मुख्य विशेषताएं
कोई खुले इनबाउंड पोर्ट्स नहीं
कनेक्टर केवल आउटबाउंड कनेक्शन का उपयोग करता है, इसलिए आपके VPS को कभी भी ऐसे इनबाउंड फ़ायरवॉल नियमों की आवश्यकता नहीं होती है जो आपके नेटवर्क परिधि को उजागर करें।
पहचान-आधारित पहुँच
पहुँच के निर्णय प्रत्येक संसाधन और प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए लागू किए जाते हैं, जिससे व्यापक नेटवर्क-स्तरीय VPN एक्सेस की जगह सूक्ष्म-स्तरीय नीतियां ले लेती हैं।
डिवाइस भरोसा
एक्सेस प्रदान करने से पहले डिवाइस स्वास्थ्य जांच की आवश्यकता होती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि केवल प्रबंधित और अनुपालक डिवाइस ही संरक्षित संसाधनों तक पहुंच सकें।
सरल डिप्लॉयमेंट
मिनटों में डिप्लॉय करें केवल एक नेटवर्क नाम और एक्सेस टोकन के साथ — कोई जटिल VPN सर्वर कॉन्फ़िगरेशन या PKI प्रबंधन नहीं।
आपको Twingate Connector को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
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एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।