Twingate कनेक्टर Twingate के ज़ीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस (ZTNA) प्लेटफॉर्म का ऑन-प्रिमाइसेस घटक है। यह आपके VPS पर चलता है और Twingate के क्लाउड रिले के लिए केवल आउटबाउंड-ओनली एन्क्रिप्टेड टनल स्थापित करता है — आपकी टीम के लिए किसी इनबाउंड फ़ायरवॉल नियमों, खुले पोर्ट्स और VPN क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता नहीं है।

कनेक्टर को VPS पर सेल्फ-होस्ट करने से यह आपके निजी संसाधनों के करीब आ जाता है, जिससे संसाधन स्तर पर पहचान-आधारित एक्सेस कंट्रोल सक्षम होता है। केवल प्रमाणित और अधिकृत उपयोगकर्ता, अनुमोदित डिवाइसों पर, संरक्षित सेवाओं तक पहुँच सकते हैं, जो पारंपरिक VPN स्प्रावल को प्रति-एप्लिकेशन एक्सेस नीतियों से बदल देते हैं।