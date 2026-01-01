Twingate Connector पर 69% तक की छूट

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ज़ीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस कनेक्टर जो पोर्ट्स को उजागर किए बिना या VPNs को मैनेज किए बिना निजी संसाधनों तक पहुँच को सुरक्षित करता है।

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64% की छूट
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2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
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50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
62% की छूट
KVM 2
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2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
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1,099/माह
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2 वर्ष के लिए ₹2,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
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2,199/माह
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2 वर्ष के लिए ₹4,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

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कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप Twingate Connector के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Twingate कनेक्टर Twingate के ज़ीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस (ZTNA) प्लेटफॉर्म का ऑन-प्रिमाइसेस घटक है। यह आपके VPS पर चलता है और Twingate के क्लाउड रिले के लिए केवल आउटबाउंड-ओनली एन्क्रिप्टेड टनल स्थापित करता है — आपकी टीम के लिए किसी इनबाउंड फ़ायरवॉल नियमों, खुले पोर्ट्स और VPN क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता नहीं है।

कनेक्टर को VPS पर सेल्फ-होस्ट करने से यह आपके निजी संसाधनों के करीब आ जाता है, जिससे संसाधन स्तर पर पहचान-आधारित एक्सेस कंट्रोल सक्षम होता है। केवल प्रमाणित और अधिकृत उपयोगकर्ता, अनुमोदित डिवाइसों पर, संरक्षित सेवाओं तक पहुँच सकते हैं, जो पारंपरिक VPN स्प्रावल को प्रति-एप्लिकेशन एक्सेस नीतियों से बदल देते हैं।

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Twingate Connector की मुख्य विशेषताएं

कोई खुले इनबाउंड पोर्ट्स नहीं

कनेक्टर केवल आउटबाउंड कनेक्शन का उपयोग करता है, इसलिए आपके VPS को कभी भी ऐसे इनबाउंड फ़ायरवॉल नियमों की आवश्यकता नहीं होती है जो आपके नेटवर्क परिधि को उजागर करें।

पहचान-आधारित पहुँच

पहुँच के निर्णय प्रत्येक संसाधन और प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए लागू किए जाते हैं, जिससे व्यापक नेटवर्क-स्तरीय VPN एक्सेस की जगह सूक्ष्म-स्तरीय नीतियां ले लेती हैं।

डिवाइस भरोसा

एक्सेस प्रदान करने से पहले डिवाइस स्वास्थ्य जांच की आवश्यकता होती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि केवल प्रबंधित और अनुपालक डिवाइस ही संरक्षित संसाधनों तक पहुंच सकें।

सरल डिप्लॉयमेंट

मिनटों में डिप्लॉय करें केवल एक नेटवर्क नाम और एक्सेस टोकन के साथ — कोई जटिल VPN सर्वर कॉन्फ़िगरेशन या PKI प्रबंधन नहीं।

आपको Twingate Connector को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

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पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

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बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Noel
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