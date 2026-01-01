1-क्लिक इंस्टॉलेशन में PrivateGPT डिप्लॉय करें।
स्व-होस्टेड RAG इंजन जो आपको स्थानीय LLM का उपयोग करके अपने निजी दस्तावेज़ों के साथ चैट करने की सुविधा देता है — कोई भी डेटा आपके सर्वर से बाहर नहीं जाता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप PrivateGPT के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
PrivateGPT एक ओपन-सोर्स RAG (रिट्रीवल-ऑगमेंटेड जनरेशन) प्लेटफॉर्म है जो स्थानीय बड़े भाषा मॉडल का उपयोग करके आपके अपने दस्तावेज़ों को क्वेरी करने के लिए है। फ़ाइलें अपलोड करें और उनसे प्रश्न पूछें — सिस्टम सबसे प्रासंगिक अंशों को पुनः प्राप्त करता है और बाहरी API या क्लाउड सेवाओं को कोई डेटा भेजे बिना सटीक, उद्धृत उत्तर उत्पन्न करने के लिए एक स्थानीय LLM का उपयोग करता है।
यह डिप्लॉयमेंट Ollama का उपयोग करके पूरी तरह से CPU पर इन्फेरेंस चलाता है, जिससे यह GPU के बिना किसी भी VPS पर व्यावहारिक हो जाता है। पहली बार लॉन्च करने पर, Ollama स्वचालित रूप से Llama 3.1 8B और एक टेक्स्ट एम्बेडिंग मॉडल डाउनलोड करता है — किसी HuggingFace खाते या API कुंजी की आवश्यकता नहीं है। बाद की शुरुआत तेज़ होती है। सेल्फ-होस्टिंग आपके दस्तावेज़ों, क्वेरीज़ और बातचीत के इतिहास को आपके पूर्ण नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है।
PrivateGPT की मुख्य विशेषताएं
डिज़ाइन से 100% निजी
सभी इन्फेरेंस ओलामा के माध्यम से स्थानीय रूप से चलते हैं — दस्तावेज़, क्वेरी और प्रतिक्रियाएँ कभी भी बाहरी API या क्लाउड सेवाओं से संपर्क नहीं करते।
दस्तावेज़ आयात
पीडीएफ, टेक्स्ट फ़ाइलें, स्प्रेडशीट और भी बहुत कुछ अपलोड करें; सिस्टम उन्हें चंक करता है और सिमेंटिक रिट्रीवल के लिए एक स्थानीय वेक्टर स्टोर में एम्बेड करता है।
RAG-संचालित उत्तर
प्रत्येक प्रतिक्रिया सबसे पहले सबसे प्रासंगिक दस्तावेज़ अंशों को पुनः प्राप्त करती है, भ्रमित ज्ञान के बजाय आपके वास्तविक कंटेंट में उत्तरों को आधार बनाती है।
कई क्वेरी मोड
RAG चैट, पूर्ण दस्तावेज़ खोज, प्लेन LLM चैट और सारांशीकरण के बीच एक ही इंटरफ़ेस से कुछ भी पुन: कॉन्फ़िगर किए बिना स्विच करें।
GPU रहित इन्फ्रेंस
यह पूरी तरह से CPU पर Ollama के माध्यम से चलता है — किसी GPU या CUDA की आवश्यकता नहीं है, जिससे इसे किसी भी मानक VPS प्लान पर डिप्लॉय किया जा सकता है।
बिल्ट-इन वेब UI
ग्रेडियो-आधारित इंटरफ़ेस दस्तावेज़ अपलोड करने, प्रश्न पूछने और इनजेस्टेड फ़ाइलों को प्रबंधित करने के लिए — कोई अलग फ्रंटएंड इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है।
आपको PrivateGPT को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।