PrivateGPT एक ओपन-सोर्स RAG (रिट्रीवल-ऑगमेंटेड जनरेशन) प्लेटफॉर्म है जो स्थानीय बड़े भाषा मॉडल का उपयोग करके आपके अपने दस्तावेज़ों को क्वेरी करने के लिए है। फ़ाइलें अपलोड करें और उनसे प्रश्न पूछें — सिस्टम सबसे प्रासंगिक अंशों को पुनः प्राप्त करता है और बाहरी API या क्लाउड सेवाओं को कोई डेटा भेजे बिना सटीक, उद्धृत उत्तर उत्पन्न करने के लिए एक स्थानीय LLM का उपयोग करता है।

यह डिप्लॉयमेंट Ollama का उपयोग करके पूरी तरह से CPU पर इन्फेरेंस चलाता है, जिससे यह GPU के बिना किसी भी VPS पर व्यावहारिक हो जाता है। पहली बार लॉन्च करने पर, Ollama स्वचालित रूप से Llama 3.1 8B और एक टेक्स्ट एम्बेडिंग मॉडल डाउनलोड करता है — किसी HuggingFace खाते या API कुंजी की आवश्यकता नहीं है। बाद की शुरुआत तेज़ होती है। सेल्फ-होस्टिंग आपके दस्तावेज़ों, क्वेरीज़ और बातचीत के इतिहास को आपके पूर्ण नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है।