Pelican Panel, Pterodactyl का एक कम्युनिटी-ड्रिवन फोर्क और आधुनिकीकरण है, जिसे नवीनतम Laravel और Filament स्टैक पर फिर से लिखा गया है ताकि तेज़ एडमिन अनुभव, एक बिल्ट-इन वेब इंस्टॉलर और कोडबेस को फोर्क किए बिना पैनल का विस्तार करने के लिए एक प्लगइन सिस्टम प्रदान किया जा सके। प्रत्येक गेम सर्वर को साथी Wings डीमन के माध्यम से अपने स्वयं के आइसोलेटेड Docker कंटेनर में प्रोविज़न किया जाता है, जिससे संसाधनों को सीमित रखा जाता है और होस्ट सुरक्षित रहता है।

Pelican की सेल्फ-होस्टिंग मैनेज्ड गेम होस्टिंग के प्रति-सर्वर शुल्क को हटा देती है और ऑपरेटरों को ब्रांडिंग, प्रमाणीकरण, एग्स और डेटाबेस स्टोरेज पर पूरा नियंत्रण देती है। यह डिप्लॉयमेंट पैनल को MariaDB और Redis के साथ शिप करता है — Wings को गेम सर्वर चलाने वाले प्रत्येक नोड पर अलग से इंस्टॉल किया जाना चाहिए।