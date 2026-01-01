1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Pelican Panel डिप्लॉय करें।
आधुनिक ओपन-सोर्स गेम सर्वर प्रबंधन पैनल और Pterodactyl का उत्तराधिकारी, जिसे तेज़ डिप्लॉयमेंट और सहज प्रशासन के लिए बनाया गया है।
Pelican Panel के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Pelican Panel के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Pelican Panel, Pterodactyl का एक कम्युनिटी-ड्रिवन फोर्क और आधुनिकीकरण है, जिसे नवीनतम Laravel और Filament स्टैक पर फिर से लिखा गया है ताकि तेज़ एडमिन अनुभव, एक बिल्ट-इन वेब इंस्टॉलर और कोडबेस को फोर्क किए बिना पैनल का विस्तार करने के लिए एक प्लगइन सिस्टम प्रदान किया जा सके। प्रत्येक गेम सर्वर को साथी Wings डीमन के माध्यम से अपने स्वयं के आइसोलेटेड Docker कंटेनर में प्रोविज़न किया जाता है, जिससे संसाधनों को सीमित रखा जाता है और होस्ट सुरक्षित रहता है।
Pelican की सेल्फ-होस्टिंग मैनेज्ड गेम होस्टिंग के प्रति-सर्वर शुल्क को हटा देती है और ऑपरेटरों को ब्रांडिंग, प्रमाणीकरण, एग्स और डेटाबेस स्टोरेज पर पूरा नियंत्रण देती है। यह डिप्लॉयमेंट पैनल को MariaDB और Redis के साथ शिप करता है — Wings को गेम सर्वर चलाने वाले प्रत्येक नोड पर अलग से इंस्टॉल किया जाना चाहिए।
Pelican Panel की मुख्य विशेषताएं
पहली बार का वेब इंस्टॉलर
गाइडेड ब्राउज़र-आधारित इंस्टॉलर पहली विज़िट पर डेटाबेस सेटअप और एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएशन के माध्यम से मार्गदर्शन करता है — किसी शेल एक्सेस की आवश्यकता नहीं है।
Docker सर्वर अलगाव
गेम सर्वर विंग्स डीमन द्वारा प्रबंधित समर्पित कंटेनरों में चलते हैं, जो संसाधन विवाद को रोकते हैं और यदि किसी सर्वर से समझौता किया जाता है तो ब्लास्ट रेडियस को सीमित करते हैं।
प्लगइन सिस्टम
नेटिव प्लगइन लोडर प्रशासकों को स्रोत को फोर्क किए बिना कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए सीधे पैनल से कंपोजर और यार्न पैकेज इंस्टॉल करने की अनुमति देता है।
आधुनिक फिलामेंट UI
फिलामेंट पर आधारित पुनर्निर्मित एडमिन इंटरफ़ेस, लेगेसी Pterodactyl पैनलों की तुलना में तेज़ पेज लोड, रीयल-टाइम कंसोल आउटपुट और एक स्वच्छ वर्कफ़्लो प्रदान करता है।
Pterodactyl कम्पैटिबल
मौजूदा Pterodactyl eggs और नोड कॉन्फ़िगरेशन आयात करता है ताकि ऑपरेटर अपनी गेम सर्वर लाइब्रेरी को सिरे से फिर से बनाए बिना Pelican पर माइग्रेट कर सकें।
ओAuth और एसएसओ
बाहरी प्रमाणीकरण प्रदाताओं और दो-कारक प्रमाणीकरण का समर्थन करता है, जिससे टीमें इंफ्रास्ट्रक्चर टूल्स में एक्सेस कंट्रोल को केंद्रीकृत कर सकती हैं।
आपको Pelican Panel को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।