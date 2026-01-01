1-क्लिक इंस्टॉलेशन में चैटपैड AI डिप्लॉय करें।
गोपनीयता-केंद्रित ChatGPT इंटरफ़ेस जो सभी बातचीत को बिना किसी ट्रैकिंग या डेटा संग्रह के स्थानीय रूप से संग्रहीत करता है।
Chatpad AI के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Chatpad AI के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Chatpad AI OpenAI के GPT मॉडल्स के लिए एक साफ, ओपन-सोर्स वेब इंटरफेस है जो हर बातचीत और API कुंजी को बाहरी सर्वर पर स्टोर करने के बजाय ब्राउज़र के लोकल स्टोरेज में स्टोर करता है। कोई ट्रैकिंग, कोई कुकीज़ और कोई सर्वर-साइड लॉगिंग नहीं है — आपके प्रॉम्प्ट और रिस्पॉन्स सीधे आपके ब्राउज़र से OpenAI API तक जाते हैं और कहीं नहीं।
Chatpad AI को सेल्फ-होस्ट करना टीमों को कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक साझा, हमेशा उपलब्ध ChatGPT इंटरफेस देता है, जो API उपयोग बिलिंग को केंद्रीकृत करता है और OpenAI की उपभोक्ता सेवा की उपलब्धता या नीतिगत परिवर्तनों से स्वतंत्र विश्वसनीय एक्सेस प्रदान करता है।
Chatpad AI की मुख्य विशेषताएं
स्थानीय डेटा स्टोरेज
सभी बातचीत और API कुंजियाँ आपके ब्राउज़र के लोकल स्टोरेज में रहती हैं, ताकि कोई भी तीसरी-पक्ष सेवा आपके प्रॉम्प्ट या प्रतिक्रियाओं को कभी न देख सके।
खाते की ज़रूरत नहीं।
अपनी OpenAI API कुंजी सेटिंग्स में जोड़ें और तुरंत चैट करना शुरू करें — कोई साइन-अप नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई उपयोग चेतावनी आपके वर्कफ़्लो को बाधित नहीं करेगी।
बातचीत एक्सपोर्ट
बातचीत को फ़ाइलों के रूप में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करें ताकि आप महत्वपूर्ण चैट का बैकअप ले सकें या डिवाइस बदलने के बाद उन्हें जारी रख सकें।
स्वच्छ केंद्रित इंटरफ़ेस
एक व्याकुलता-मुक्त डिज़ाइन प्रीमियम अपसेल और फीचर गेट्स को हटाता है, जिससे पूरा ध्यान बातचीत पर केंद्रित रहता है।
बहु-मॉडल समर्थन
टूल बदले बिना एक ही इंटरफ़ेस से GPT-4, GPT-4 टर्बो, GPT-3.5 टर्बो, और अन्य OpenAI मॉडल के बीच स्विच करें।
आपको Chatpad AI को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।