Chatpad AI OpenAI के GPT मॉडल्स के लिए एक साफ, ओपन-सोर्स वेब इंटरफेस है जो हर बातचीत और API कुंजी को बाहरी सर्वर पर स्टोर करने के बजाय ब्राउज़र के लोकल स्टोरेज में स्टोर करता है। कोई ट्रैकिंग, कोई कुकीज़ और कोई सर्वर-साइड लॉगिंग नहीं है — आपके प्रॉम्प्ट और रिस्पॉन्स सीधे आपके ब्राउज़र से OpenAI API तक जाते हैं और कहीं नहीं।

Chatpad AI को सेल्फ-होस्ट करना टीमों को कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक साझा, हमेशा उपलब्ध ChatGPT इंटरफेस देता है, जो API उपयोग बिलिंग को केंद्रीकृत करता है और OpenAI की उपभोक्ता सेवा की उपलब्धता या नीतिगत परिवर्तनों से स्वतंत्र विश्वसनीय एक्सेस प्रदान करता है।