मोपिडी का 1-क्लिक में इंस्टॉलेशन करें।
एक विस्तार योग्य Python संगीत सर्वर जो स्थानीय फ़ाइलों, Spotify, SoundCloud, TuneIn, और अन्य स्रोतों से एक ही ब्राउज़र इंटरफ़ेस के माध्यम से स्ट्रीम करता है।
Mopidy के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Mopidy के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Mopidy एक एक्स्टेंसिबल म्यूजिक सर्वर है जिसे Python में लिखा गया है जो दर्जनों ऑडियो स्रोतों को एक ही प्लेबैक क्यू के पीछे जोड़ता है। मैचिंग एक्सटेंशन इंस्टॉल होने पर, यह Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, पॉडकास्ट और इंटरनेट रेडियो के साथ लोकल फाइलों को स्ट्रीम कर सकता है, जबकि उन्हें MPD, HTTP और JSON-RPC APIs के माध्यम से उजागर करता है ताकि कोई भी MPD क्लाइंट या वेब फ्रंटएंड उसी लाइब्रेरी को चला सके।
यह टेम्पलेट Mopidy को लोकप्रिय Iris वेब फ्रंटएंड के साथ बंडल करता है, जिससे आपको किसी भी डिवाइस से लाइब्रेरी ब्राउज़ करने, क्यू बनाने और प्लेलिस्ट मैनेज करने के लिए एक ब्राउज़र-आधारित इंटरफ़ेस मिलता है। एक VPS पर Mopidy को सेल्फ-होस्ट करना आपके एकत्रित म्यूजिक स्रोतों को एक सिंगल प्राइवेट एंडपॉइंट के पीछे रखता है, जिसमें उन अपस्ट्रीम प्रोवाइडर्स के अलावा कोई प्रति-स्रोत सब्सक्रिप्शन शुल्क नहीं लगता जिनका आप पहले से उपयोग करते हैं।
Mopidy की मुख्य विशेषताएं
आइरिस वेब फ्रंटएंड
बंडल्ड आइरिस एक्सटेंशन सोर्स ब्राउज़ करने, ट्रैक कतारबद्ध करने और डेस्कटॉप या मोबाइल से प्लेलिस्ट प्रबंधित करने के लिए एक परिष्कृत ब्राउज़र UI प्रदान करता है।
बहु-स्रोत प्लेबैक
Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, पॉडकास्ट और लोकल फ़ाइलों को एक एकीकृत कतार में मर्ज करने के लिए एक्सटेंशन इंस्टॉल करें।
MPD प्रोटोकॉल का समर्थन
पोर्ट 6600 पर म्यूजिक प्लेयर डेमन प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है ताकि ncmpcpp, M.A.L.P., या Cantata जैसे कोई भी MPD क्लाइंट प्लेबैक को नियंत्रित कर सके।
पिप-इंस्टॉल करने योग्य एक्सटेंशन
इमेज को रीबिल्ड किए बिना या कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइलों को एडिट किए बिना, PIP_PACKAGES वेरिएबल के माध्यम से डिप्लॉयमेंट के समय नए सोर्स जोड़ें।
JSON-RPC HTTP API
पूर्ण HTTP और वेबसॉकेट API आपको उसी इंजन के चारों ओर कस्टम कंट्रोलर, वॉयस असिस्टेंट या होम ऑटोमेशन ट्रिगर बनाने की सुविधा देता है।
स्नैपकॉस्ट तैयार
डिफ़ॉल्ट ऑडियो पाइपलाइन स्नैपकास्ट FIFO में लिखता है ताकि जब भी आपको इसकी आवश्यकता हो, आप इसके ऊपर मल्टी-रूम सिंक्रोनाइज़्ड प्लेबैक को लेयर कर सकें।
आपको Mopidy को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।