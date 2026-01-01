Mopidy एक एक्स्टेंसिबल म्यूजिक सर्वर है जिसे Python में लिखा गया है जो दर्जनों ऑडियो स्रोतों को एक ही प्लेबैक क्यू के पीछे जोड़ता है। मैचिंग एक्सटेंशन इंस्टॉल होने पर, यह Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, पॉडकास्ट और इंटरनेट रेडियो के साथ लोकल फाइलों को स्ट्रीम कर सकता है, जबकि उन्हें MPD, HTTP और JSON-RPC APIs के माध्यम से उजागर करता है ताकि कोई भी MPD क्लाइंट या वेब फ्रंटएंड उसी लाइब्रेरी को चला सके।

यह टेम्पलेट Mopidy को लोकप्रिय Iris वेब फ्रंटएंड के साथ बंडल करता है, जिससे आपको किसी भी डिवाइस से लाइब्रेरी ब्राउज़ करने, क्यू बनाने और प्लेलिस्ट मैनेज करने के लिए एक ब्राउज़र-आधारित इंटरफ़ेस मिलता है। एक VPS पर Mopidy को सेल्फ-होस्ट करना आपके एकत्रित म्यूजिक स्रोतों को एक सिंगल प्राइवेट एंडपॉइंट के पीछे रखता है, जिसमें उन अपस्ट्रीम प्रोवाइडर्स के अलावा कोई प्रति-स्रोत सब्सक्रिप्शन शुल्क नहीं लगता जिनका आप पहले से उपयोग करते हैं।