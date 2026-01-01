PairDrop एक आधुनिक, वेब-आधारित फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जो हर डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम पर AirDrop-स्टाइल ट्रांसफर लाता है। WebRTC टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, फाइलें सर्वर को छुए बिना सीधे भेजने वाले से प्राप्तकर्ता तक जाती हैं — VPS केवल कनेक्शन को कोऑर्डिनेट करता है। किसी भी डिवाइस पर वेब इंटरफेस खोलें, देखें कि नेटवर्क पर और कौन है, और एक क्लिक से फाइलें भेजें। कोई अकाउंट नहीं, कोई ऐप नहीं, कोई साइज़ लिमिट नहीं।

PairDrop को सेल्फ-होस्ट करने से आपके घर या ऑफिस को एक स्थायी, हमेशा सुलभ फाइल शेयरिंग हब मिलता है जो Traefik के माध्यम से HTTPS द्वारा सुरक्षित है। फाइलें कभी भी थर्ड-पार्टी स्टोरेज से नहीं गुजरतीं, ट्रांसफर पूरी लोकल नेटवर्क स्पीड पर चलते हैं, और सेल्फ-होस्टेड दृष्टिकोण का मतलब है कि आपकी टीम कितना भी शेयर करे, प्रति-फाइल या बैंडविड्थ का कोई खर्च नहीं आता है।