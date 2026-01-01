1-क्लिक इंस्टॉलेशन में PairDrop डिप्लॉय करें।
आपके नेटवर्क पर किसी भी डिवाइस के बीच तुरंत पीयर-टू-पीयर फ़ाइल ट्रांसफर के लिए ब्राउज़र-आधारित एयरड्रॉप विकल्प, जिसके लिए किसी ऐप इंस्टॉलेशन की आवश्यकता नहीं है।
PairDrop के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप PairDrop के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
PairDrop एक आधुनिक, वेब-आधारित फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जो हर डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम पर AirDrop-स्टाइल ट्रांसफर लाता है। WebRTC टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, फाइलें सर्वर को छुए बिना सीधे भेजने वाले से प्राप्तकर्ता तक जाती हैं — VPS केवल कनेक्शन को कोऑर्डिनेट करता है। किसी भी डिवाइस पर वेब इंटरफेस खोलें, देखें कि नेटवर्क पर और कौन है, और एक क्लिक से फाइलें भेजें। कोई अकाउंट नहीं, कोई ऐप नहीं, कोई साइज़ लिमिट नहीं।
PairDrop को सेल्फ-होस्ट करने से आपके घर या ऑफिस को एक स्थायी, हमेशा सुलभ फाइल शेयरिंग हब मिलता है जो Traefik के माध्यम से HTTPS द्वारा सुरक्षित है। फाइलें कभी भी थर्ड-पार्टी स्टोरेज से नहीं गुजरतीं, ट्रांसफर पूरी लोकल नेटवर्क स्पीड पर चलते हैं, और सेल्फ-होस्टेड दृष्टिकोण का मतलब है कि आपकी टीम कितना भी शेयर करे, प्रति-फाइल या बैंडविड्थ का कोई खर्च नहीं आता है।
PairDrop की मुख्य विशेषताएं
WebRTC के माध्यम से पीयर-टू-पीयर
फ़ाइलें सीधे डिवाइसों के बीच पूरी नेटवर्क गति पर स्थानांतरित होती हैं — सर्वर केवल कनेक्शन स्थापित करता है, इसलिए आपका डेटा कभी भी मध्यवर्ती स्टोरेज में नहीं रहता है।
इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं
विंडोज, macOS, लिनक्स, iOS, और एंड्रॉइड पर किसी भी आधुनिक ब्राउज़र में काम करता है — उपयोगकर्ता बस URL पर जाते हैं और तुरंत साझा करना शुरू कर देते हैं।
स्वचालित डिवाइस खोज
एक ही नेटवर्क पर मौजूद डिवाइस इंटरफ़ेस में स्वचालित रूप से दिखाई देते हैं, जिससे पते टाइप किए बिना या पेयरिंग कोड डाले बिना प्राप्तकर्ता का चयन करना आसान हो जाता है।
फाइल की कोई सीमा नहीं
PairDrop फ़ाइल आकार पर कोई प्रतिबंध या प्रकार के फ़िल्टर नहीं लगाता है, इसलिए आप छोटे टेक्स्ट स्निपेट्स से लेकर बड़ी वीडियो फ़ाइलों तक कुछ भी बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के साझा कर सकते हैं।
QR कोड पेयरिंग
मोबाइल डिवाइस को तुरंत कनेक्ट करने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें, जिससे फ़ोन और कंप्यूटर के बीच साझा करते समय नेटवर्क एड्रेस टाइप करने की ज़रूरत खत्म हो जाती है।
आपको PairDrop को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।