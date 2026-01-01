Kan एक सेल्फ-होस्टेड, ओपन-सोर्स कानबान बोर्ड है जिसे उन टीमों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अपने प्रोजेक्ट डेटा पर पूर्ण नियंत्रण चाहती हैं। Next.js और PostgreSQL के साथ निर्मित, यह Trello के परिचित कार्ड-और-बोर्ड वर्कफ़्लो को बिना प्रति-सीट मूल्य निर्धारण या डेटा लॉक-इन के प्रदान करता है। बोर्ड, कार्ड, लेबल और टीम वर्कस्पेस सभी डिफ़ॉल्ट रूप से शामिल हैं।

अपने स्वयं के VPS पर Kan को होस्ट करने का मतलब है कि आपका प्रोजेक्ट डेटा निजी रहता है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है जिसे आप नियंत्रित करते हैं। ईमेल/पासवर्ड साइन-इन और 20 से अधिक OAuth प्रोवाइडर्स — जिनमें Google, GitHub और Microsoft शामिल हैं — के समर्थन के साथ, आपकी टीम बिना किसी अतिरिक्त सेटअप के सहयोग करना शुरू कर सकती है।