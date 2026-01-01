Kan को एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
गोपनीयता-केंद्रित ट्रेलो विकल्प के रूप में बनाया गया ओपन-सोर्स कानबान बोर्ड और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल।
Kan के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Kan के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Kan एक सेल्फ-होस्टेड, ओपन-सोर्स कानबान बोर्ड है जिसे उन टीमों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अपने प्रोजेक्ट डेटा पर पूर्ण नियंत्रण चाहती हैं। Next.js और PostgreSQL के साथ निर्मित, यह Trello के परिचित कार्ड-और-बोर्ड वर्कफ़्लो को बिना प्रति-सीट मूल्य निर्धारण या डेटा लॉक-इन के प्रदान करता है। बोर्ड, कार्ड, लेबल और टीम वर्कस्पेस सभी डिफ़ॉल्ट रूप से शामिल हैं।
अपने स्वयं के VPS पर Kan को होस्ट करने का मतलब है कि आपका प्रोजेक्ट डेटा निजी रहता है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है जिसे आप नियंत्रित करते हैं। ईमेल/पासवर्ड साइन-इन और 20 से अधिक OAuth प्रोवाइडर्स — जिनमें Google, GitHub और Microsoft शामिल हैं — के समर्थन के साथ, आपकी टीम बिना किसी अतिरिक्त सेटअप के सहयोग करना शुरू कर सकती है।
Kan की मुख्य विशेषताएं
कानबन बोर्ड्स
किसी भी टीम वर्कफ़्लो के लिए लेबल, फिल्टर और ड्रैग-एंड-ड्रॉप का उपयोग करके बोर्ड और कार्ड में काम व्यवस्थित करें।
टीम कार्यस्थान
सदस्यों को साझा वर्कस्पेस में बोर्ड विज़िबिलिटी कंट्रोल के साथ आमंत्रित करें ताकि सही लोग सही प्रोजेक्ट देख सकें।
ट्रेलो इंपोर्ट
मौजूदा ट्रेलो बोर्ड्स को सीधे कान में माइग्रेट करें ताकि प्रोजेक्ट हिस्ट्री को मैनुअल री-एंट्री के बिना सुरक्षित रखा जा सके।
लचीला प्रमाणीकरण
ईमेल/पासवर्ड या 20+ OAuth प्रोवाइडर्स में से किसी एक के साथ साइन इन करें, जिसमें Google, GitHub, और Microsoft शामिल हैं।
गतिविधि ट्रैकिंग
कार्ड गतिविधि लॉग और टिप्पणी थ्रेड्स हर बदलाव और चर्चा का पूरा इतिहास एक ही जगह पर रखते हैं।
आपको Kan को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।