Apache Gravitino एक भू-वितरित, फेडरेटेड मेटाडेटा लेक है जो डेटा टीमों को विभिन्न कैटलॉग में टेबल्स, स्कीमा, फ़ाइलसेट, मॉडल और एक्सेस पॉलिसी को मैनेज करने के लिए एक ही जगह देता है। एक पारंपरिक Hive Metastore के विपरीत, Gravitino मौजूदा कैटलॉग को मेटाडेटा कॉपी किए बिना फेडरेट करता है और उन्हें एक एकीकृत REST API और आधुनिक वेब UI के माध्यम से उजागर करता है, ताकि Trino, Spark, Flink और Doris जैसे इंजन उसी लॉजिकल व्यू को क्वेरी कर सकें।

अपने स्वयं के VPS पर Gravitino को सेल्फ-होस्ट करना संवेदनशील लीनिएज, स्कीमा डेफिनिशन और क्रेडेंशियल मैपिंग को आपके एनवायरनमेंट के अंदर रखता है और मैनेज्ड मेटाडेटा सेवाओं की आवर्ती लागत से बचाता है। बंडल किया गया Iceberg REST कैटलॉग एंडपॉइंट लेकहाउस टेबल्स को तुरंत सपोर्ट करने के लिए तैयार है।