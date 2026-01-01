1-क्लिक में Apache Gravitino डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स मेटाडेटा लेक जो कैटलॉग, स्कीमा और तालिकाओं को आइसबर्ग, हाइव, MySQL और PostgreSQL में एक API के पीछे एकीकृत करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Apache Gravitino के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Apache Gravitino एक भू-वितरित, फेडरेटेड मेटाडेटा लेक है जो डेटा टीमों को विभिन्न कैटलॉग में टेबल्स, स्कीमा, फ़ाइलसेट, मॉडल और एक्सेस पॉलिसी को मैनेज करने के लिए एक ही जगह देता है। एक पारंपरिक Hive Metastore के विपरीत, Gravitino मौजूदा कैटलॉग को मेटाडेटा कॉपी किए बिना फेडरेट करता है और उन्हें एक एकीकृत REST API और आधुनिक वेब UI के माध्यम से उजागर करता है, ताकि Trino, Spark, Flink और Doris जैसे इंजन उसी लॉजिकल व्यू को क्वेरी कर सकें।
अपने स्वयं के VPS पर Gravitino को सेल्फ-होस्ट करना संवेदनशील लीनिएज, स्कीमा डेफिनिशन और क्रेडेंशियल मैपिंग को आपके एनवायरनमेंट के अंदर रखता है और मैनेज्ड मेटाडेटा सेवाओं की आवर्ती लागत से बचाता है। बंडल किया गया Iceberg REST कैटलॉग एंडपॉइंट लेकहाउस टेबल्स को तुरंत सपोर्ट करने के लिए तैयार है।
Apache Gravitino की मुख्य विशेषताएं
एकीकृत मेटाडेटा लेक
आइसबर्ग, हाइव, जेडीबीसी और फ़ाइलसिस्टम कैटलॉग को एक सिंगल रेस्ट एपीआई और तीन-स्तरीय metalake.catalog.schema नेमस्पेस के पीछे संघबद्ध करें।
बिल्ट-इन आइसबर्ग रेस्ट
पोर्ट 9001 पर एक Iceberg REST कैटलॉग एंडपॉइंट उपलब्ध कराता है ताकि Spark, Flink, और Trino किसी बाहरी सेवा के बिना Iceberg टेबल्स को पढ़ और लिख सकें।
मॉडर्न वेब UI
मेटालेक्स, कैटलॉग, स्कीमा और टेबल्स ब्राउज़ करें, प्रॉपर्टीज़ एडिट करें, और बिल्ट-इन वेब कंसोल से लीनिएज का निरीक्षण करें — किसी अतिरिक्त कंटेनर की आवश्यकता नहीं है।
मल्टी-इंजन अनुकूलता
Trino, Spark, Flink, Doris, और PyIceberg कनेक्टर Gravitino से जुड़ते हैं, जिससे वही मेटाडेटा SQL, बैच और स्ट्रीमिंग वर्कलोड्स को संचालित करता है।
फ़ाइलसेट और मॉडल कैटलॉग
टेबल्स के साथ-साथ असंरचित फ़ाइलसेट और ML मॉडल मेटाडेटा का प्रबंधन करता है, जिससे AI और लेकहाउस वर्कलोड्स को एक गवर्नेंस प्लेन मिलता है।
आपको Apache Gravitino को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।