एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में Apache StreamPark डिप्लॉय करें।
अपाचे फ्लिंक और स्पार्क के लिए एक वन-स्टॉप स्ट्रीमिंग एप्लिकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क और क्लाउड-नेटिव रियल-टाइम कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म।
Apache StreamPark के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Apache StreamPark के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Apache StreamPark एक टॉप-लेवल Apache प्रोजेक्ट है जो Apache Flink और Apache Spark पर बने रियल-टाइम स्ट्रीम प्रोसेसिंग एप्लिकेशन्स के पूरे लाइफसाइकिल को एकीकृत करता है। यह प्री-बिल्ट APIs और कनेक्टर्स के डेवलपर-केंद्रित फ्रेमवर्क को एक क्लाउड-नेटिव ऑपरेशंस कंसोल के साथ जोड़ता है, ताकि एक सिंगल वेब UI से स्ट्रीमिंग जॉब्स को कंपाइल, डिप्लॉय, मॉनिटर और स्केल किया जा सके।
अपने खुद के VPS पर StreamPark को सेल्फ-होस्ट करने से Flink जॉब आर्टिफैक्ट्स, डिप्लॉयमेंट हिस्ट्री और ऑपरेशनल मेटाडेटा आपके नियंत्रण में रहते हैं, साथ ही एक हाइपरस्केलर पर एक अलग स्ट्रीम-प्रोसेसिंग कंट्रोल प्लेन चलाने की लागत और जटिलता भी दूर होती है।
Apache StreamPark की मुख्य विशेषताएं
Flink और Spark एकीकृत
मल्टी-वर्जन रनटाइम सपोर्ट के साथ एक ही कंसोल से Apache Flink और Apache Spark स्ट्रीमिंग जॉब्स को विकसित करें, डिप्लॉय करें और संचालित करें।
ब्राउज़र में जॉब लेखन
Flink SQL और JAR-आधारित एप्लिकेशन को सिंटैक्स हाइलाइटिंग, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट और वर्ज़न हिस्ट्री के साथ वेब एडिटर में लिखें।
एक-क्लिक डिप्लॉयमेंट
प्लेटफॉर्म से सीधे स्टैंडअलोन, हैडूप 2.x/3.x पर यार्न, या कुबेरनेट्स क्लस्टर पर जॉब्स लॉन्च करें, ब्राउज़र छोड़े बिना।
बिल्ट-इन मॉनिटरिंग
चल रही जॉब्स, चेकपॉइंट्स, सेवपॉइंट्स और विफलता इवेंट्स की रीयल-टाइम स्टेटस डैशबोर्ड्स और अलर्ट इंटीग्रेशन के साथ निगरानी करें।
समृद्ध कनेक्टर इकोसिस्टम
Kafka, JDBC, Doris, Paimon, ClickHouse और अन्य बिग-डेटा तथा ML सिस्टम के लिए प्रीबिल्ट कनेक्टर के साथ तेज़ी से शिप करें।
आपको Apache StreamPark को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।