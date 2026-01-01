Apache StreamPark एक टॉप-लेवल Apache प्रोजेक्ट है जो Apache Flink और Apache Spark पर बने रियल-टाइम स्ट्रीम प्रोसेसिंग एप्लिकेशन्स के पूरे लाइफसाइकिल को एकीकृत करता है। यह प्री-बिल्ट APIs और कनेक्टर्स के डेवलपर-केंद्रित फ्रेमवर्क को एक क्लाउड-नेटिव ऑपरेशंस कंसोल के साथ जोड़ता है, ताकि एक सिंगल वेब UI से स्ट्रीमिंग जॉब्स को कंपाइल, डिप्लॉय, मॉनिटर और स्केल किया जा सके।

अपने खुद के VPS पर StreamPark को सेल्फ-होस्ट करने से Flink जॉब आर्टिफैक्ट्स, डिप्लॉयमेंट हिस्ट्री और ऑपरेशनल मेटाडेटा आपके नियंत्रण में रहते हैं, साथ ही एक हाइपरस्केलर पर एक अलग स्ट्रीम-प्रोसेसिंग कंट्रोल प्लेन चलाने की लागत और जटिलता भी दूर होती है।