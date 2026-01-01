ईमेल पढ़ने, लिखने और व्यवस्थित करने के लिए डेस्कटॉप जैसे इंटरफ़ेस वाला ब्राउज़र-आधारित IMAP वेबमेल क्लाइंट।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Roundcube के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Roundcube एक लंबे समय से चला आ रहा ओपन-सोर्स वेबमेल क्लाइंट है जिसका उपयोग होस्टिंग प्रोवाइडर्स, विश्वविद्यालयों और सेल्फ-होस्टर्स द्वारा किसी भी IMAP मेलबॉक्स को एक तेज़, आधुनिक वेब इंटरफ़ेस देने के लिए किया जाता है। यह आपके मौजूदा IMAP और SMTP सर्वर से कनेक्ट होता है — यह स्वयं एक मेल सर्वर नहीं है — जिसका अर्थ है कि आप अपने वर्तमान मेलबॉक्स प्रोवाइडर को बनाए रखते हुए ड्रैग-एंड-ड्रॉप फ़ोल्डर मैनेजमेंट, थ्रेडेड कन्वर्सेशन, कॉन्टैक्ट्स और एक प्लगइन सिस्टम के साथ एक पॉलिश किया हुआ, कस्टमाइज़ेबल फ्रंट-एंड प्राप्त करते हैं।
अपने स्वयं के VPS पर Roundcube को सेल्फ-होस्ट करने से वेबमेल सेशन, एड्रेस बुक और यूज़र प्रेफरेंस आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं, उन थर्ड-पार्टी वेबमेल सेवाओं से दूर जो ट्रैफिक को प्रोफाइल करती हैं या अकाउंट फीचर्स को सीमित करती हैं।
Roundcube की मुख्य विशेषताएं
IMAP वेबमेल ग्राहक
यह किसी भी IMAP और SMTP सर्वर से कनेक्ट होता है, जिससे आप खातों को माइग्रेट किए बिना, मौजूदा मेलबॉक्स के लिए राउंडक्यूब को फ्रंट-एंड के रूप में उपयोग कर सकते हैं।
रिस्पॉन्सिव लचीली स्किन
डिफ़ॉल्ट इलास्टिक इंटरफ़ेस डेस्कटॉप, टैबलेट और फ़ोन स्क्रीन के अनुकूल होता है, जिससे सभी डिवाइसों पर एक सहज अनुभव मिलता है।
बिल्ट-इन एड्रेस बुक
व्यक्तिगत और साझा संपर्कों, संपर्क समूहों और LDAP डायरेक्टरी को अपने संदेशों के साथ इनबॉक्स छोड़े बिना मैनेज करें।
प्लगइन पारिस्थितिकी तंत्र
प्लगइन्स का उपयोग करके managesieve फ़िल्टर, दो-कारक प्रमाणीकरण, कैलेंडर, एन्क्रिप्शन, और भी बहुत कुछ के लिए कार्यक्षमता बढ़ाएँ।
थ्रेडेड बातचीत
व्यस्त मेलबॉक्सों को प्रबंधनीय बनाए रखने के लिए संबंधित संदेशों को पूर्ण-पाठ खोज और त्वरित फ़िल्टर के साथ वार्तालाप थ्रेड्स में समूहित करें।
बहु-भाषा सपोर्ट
70 से अधिक भाषाओं में अनुवादों के साथ आता है और तुरंत उपयोग के लिए तैयार प्रति-उपयोगकर्ता भाषा और समय क्षेत्र की प्राथमिकताओं का समर्थन करता है।
आपको Roundcube को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।