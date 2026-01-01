Roundcube एक लंबे समय से चला आ रहा ओपन-सोर्स वेबमेल क्लाइंट है जिसका उपयोग होस्टिंग प्रोवाइडर्स, विश्वविद्यालयों और सेल्फ-होस्टर्स द्वारा किसी भी IMAP मेलबॉक्स को एक तेज़, आधुनिक वेब इंटरफ़ेस देने के लिए किया जाता है। यह आपके मौजूदा IMAP और SMTP सर्वर से कनेक्ट होता है — यह स्वयं एक मेल सर्वर नहीं है — जिसका अर्थ है कि आप अपने वर्तमान मेलबॉक्स प्रोवाइडर को बनाए रखते हुए ड्रैग-एंड-ड्रॉप फ़ोल्डर मैनेजमेंट, थ्रेडेड कन्वर्सेशन, कॉन्टैक्ट्स और एक प्लगइन सिस्टम के साथ एक पॉलिश किया हुआ, कस्टमाइज़ेबल फ्रंट-एंड प्राप्त करते हैं।

अपने स्वयं के VPS पर Roundcube को सेल्फ-होस्ट करने से वेबमेल सेशन, एड्रेस बुक और यूज़र प्रेफरेंस आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं, उन थर्ड-पार्टी वेबमेल सेवाओं से दूर जो ट्रैफिक को प्रोफाइल करती हैं या अकाउंट फीचर्स को सीमित करती हैं।