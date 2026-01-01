Black Candy एक ओपन-सोर्स, सेल्फ-होस्टेड म्यूज़िक स्ट्रीमिंग सर्वर है जो आपके व्यक्तिगत ऑडियो कलेक्शन को एक प्राइवेट स्ट्रीमिंग सर्विस में बदल देता है जिसे आप किसी भी ब्राउज़र या इसके ऑफिशियल मोबाइल ऐप्स से ऐक्सेस कर सकते हैं। यह आपकी लाइब्रेरी को स्कैन करता है, मेटाडेटा और एल्बम आर्ट को पढ़ता है, और प्लेलिस्ट, सर्च और मल्टी-यूज़र अकाउंट्स के साथ एक क्लीन, रिस्पॉन्सिव वेब प्लेयर के माध्यम से सब कुछ प्रस्तुत करता है।

कमर्शियल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के विपरीत, Black Candy हर ट्रैक, प्लेलिस्ट और सुनने की आदत को आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है। कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं है, कोई ऐसा कैटलॉग नहीं है जो बिना चेतावनी के बदल जाए, और आपकी हाई-क्वालिटी फाइल्स का कोई कम्प्रेशन नहीं है — बस आपका अपना संगीत, आपके VPS से आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले हर डिवाइस पर फुल फिडेलिटी पर स्ट्रीम किया गया।