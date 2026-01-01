1-क्लिक इंस्टॉलेशन में ब्लैक कैंडी डिप्लॉय करें।
आपके व्यक्तिगत संगीत संग्रह के लिए एक साफ वेब प्लेयर और आधिकारिक मोबाइल ऐप्स के साथ स्व-होस्टेड संगीत स्ट्रीमिंग सर्वर।
Black Candy के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Black Candy के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Black Candy एक ओपन-सोर्स, सेल्फ-होस्टेड म्यूज़िक स्ट्रीमिंग सर्वर है जो आपके व्यक्तिगत ऑडियो कलेक्शन को एक प्राइवेट स्ट्रीमिंग सर्विस में बदल देता है जिसे आप किसी भी ब्राउज़र या इसके ऑफिशियल मोबाइल ऐप्स से ऐक्सेस कर सकते हैं। यह आपकी लाइब्रेरी को स्कैन करता है, मेटाडेटा और एल्बम आर्ट को पढ़ता है, और प्लेलिस्ट, सर्च और मल्टी-यूज़र अकाउंट्स के साथ एक क्लीन, रिस्पॉन्सिव वेब प्लेयर के माध्यम से सब कुछ प्रस्तुत करता है।
कमर्शियल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के विपरीत, Black Candy हर ट्रैक, प्लेलिस्ट और सुनने की आदत को आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है। कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं है, कोई ऐसा कैटलॉग नहीं है जो बिना चेतावनी के बदल जाए, और आपकी हाई-क्वालिटी फाइल्स का कोई कम्प्रेशन नहीं है — बस आपका अपना संगीत, आपके VPS से आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले हर डिवाइस पर फुल फिडेलिटी पर स्ट्रीम किया गया।
Black Candy की मुख्य विशेषताएं
निजी संगीत स्ट्रीमिंग
अपनी खुद की कलेक्शन को किसी भी ब्राउज़र या आधिकारिक मोबाइल ऐप से स्ट्रीम करें, जिसमें पूर्ण एल्बम आर्ट, मेटाडेटा और सर्च शामिल है।
मल्टी-यूज़र अकाउंट्स
एक ही सर्वर पर एक ही लाइब्रेरी साझा करते हुए, प्रत्येक श्रोता को उनका अपना लॉगिन, प्लेलिस्ट और सुनने का इतिहास दें।
ऑन-द-फ्लाई ट्रांसकोडिंग
ऑडियो को स्वचालित रूप से स्ट्रीम करने योग्य बिटरेट में परिवर्तित करता है ताकि धीमे या मोबाइल कनेक्शन पर प्लेबैक सुचारू रहे, मूल फ़ाइलों को बदले बिना।
प्लेलिस्ट और सर्च
मैनुअल या स्मार्ट प्लेलिस्ट बनाएं और तेज़ फुल-टेक्स्ट सर्च के साथ किसी भी कलाकार, एल्बम या ट्रैक को तुरंत ढूंढें।
पूर्ण डेटा स्वामित्व
आपका संगीत, प्लेलिस्ट और सुनने का डेटा आपके VPS पर रहता है — कोई सदस्यता नहीं, कोई ट्रैकिंग नहीं, और कोई ऐसा कैटलॉग नहीं जो गायब हो जाए।
आपको Black Candy को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।