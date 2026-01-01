क्रॉन जॉब्स और टास्क पाइपलाइन को प्रबंधित करने के लिए वेब UI के साथ आधुनिक DAG-आधारित वर्कफ़्लो शेड्यूलर।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Dagu के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Dagu एक शक्तिशाली ओपन-सोर्स वर्कफ़्लो शेड्यूलर है जो पारंपरिक क्रॉन जॉब्स की जगह एक स्वच्छ वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से प्रबंधित डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ (DAG) पाइपलाइनों का उपयोग करता है। सरल YAML फ़ाइलों में वर्कफ़्लो परिभाषित करें, जिसमें ऐसे स्टेप्स हों जो शेल कमांड्स, डॉकर कंटेनर, HTTP रिक्वेस्ट, SQL क्वेरीज़ और बहुत कुछ चला सकते हैं — ये सभी डिपेंडेंसी चेन, रिट्राई और कंडीशनल लॉजिक के साथ बिल्ट-इन हैं।
अपने खुद के VPS पर Dagu को सेल्फ-होस्ट करने से आपको एक सिंगल-बाइनरी शेड्यूलर मिलता है जिसमें कोई डेटाबेस निर्भरताएँ नहीं होती हैं। फ़ाइल-आधारित स्टोरेज चीजों को सरल रखता है, जबकि वेब UI रीयल-टाइम एग्जीक्यूशन मॉनिटरिंग, लॉग देखने और मैनुअल ट्रिगर कंट्रोल प्रदान करता है। इस डिप्लॉयमेंट में वर्कफ़्लो परिभाषाओं और एग्जीक्यूशन हिस्ट्री के लिए बिल्ट-इन ऑथेंटिकेशन और परसिस्टेंट स्टोरेज शामिल है।
Dagu की मुख्य विशेषताएं
DAG वर्कफ़्लो एडिटर
कार्य निर्भरताएँ को YAML में डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ़ के रूप में परिभाषित करें, जिसमें समानांतर निष्पादन, सशर्त ब्रांचिंग और रीट्राय लॉजिक हो।
बिल्ट-इन स्टेप टाइप्स
शेल कमांड्स, डॉकर कंटेनर्स, HTTP रिक्वेस्ट्स, SQL क्वेरीज़, SSH कमांड्स, और S3 ऑपरेशंस को नेटिव स्टेप टाइप्स के रूप में चलाएं।
रियल-टाइम मॉनिटरिंग
स्टेप-लेवल स्टेटस, लॉग और टाइमिंग जानकारी के साथ वेब UI के माध्यम से वास्तविक समय में वर्कफ़्लो निष्पादन प्रगति देखें।
क्रॉन शेड्यूलिंग
क्रॉन एक्सप्रेशंस के साथ वर्कफ़्लो शेड्यूल करें और एक ही डैशबोर्ड से सभी शेड्यूल किए गए कार्यों को प्रबंधित करें।
AI एजेंट एकीकरण
एआई कोडिंग एजेंट जैसे क्लाउड कोड, कोडेक्स, और कोपायलट को बिल्ट-इन हार्नेस सपोर्ट के साथ वर्कफ़्लो स्टेप्स के रूप में चलाएं।
आपको Dagu को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।