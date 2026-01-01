Dagu एक शक्तिशाली ओपन-सोर्स वर्कफ़्लो शेड्यूलर है जो पारंपरिक क्रॉन जॉब्स की जगह एक स्वच्छ वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से प्रबंधित डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ (DAG) पाइपलाइनों का उपयोग करता है। सरल YAML फ़ाइलों में वर्कफ़्लो परिभाषित करें, जिसमें ऐसे स्टेप्स हों जो शेल कमांड्स, डॉकर कंटेनर, HTTP रिक्वेस्ट, SQL क्वेरीज़ और बहुत कुछ चला सकते हैं — ये सभी डिपेंडेंसी चेन, रिट्राई और कंडीशनल लॉजिक के साथ बिल्ट-इन हैं।

अपने खुद के VPS पर Dagu को सेल्फ-होस्ट करने से आपको एक सिंगल-बाइनरी शेड्यूलर मिलता है जिसमें कोई डेटाबेस निर्भरताएँ नहीं होती हैं। फ़ाइल-आधारित स्टोरेज चीजों को सरल रखता है, जबकि वेब UI रीयल-टाइम एग्जीक्यूशन मॉनिटरिंग, लॉग देखने और मैनुअल ट्रिगर कंट्रोल प्रदान करता है। इस डिप्लॉयमेंट में वर्कफ़्लो परिभाषाओं और एग्जीक्यूशन हिस्ट्री के लिए बिल्ट-इन ऑथेंटिकेशन और परसिस्टेंट स्टोरेज शामिल है।