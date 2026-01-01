DeepWiki Open मूल DeepWiki अवधारणा का एक सेल्फ-होस्टेबल कार्यान्वयन है जो स्वचालित रूप से सार्वजनिक या निजी कोड रिपॉजिटरी को खूबसूरती से व्यवस्थित, नेविगेट करने योग्य विकी में बदल देता है। यह आपके कोडबेस का विश्लेषण करता है, आर्किटेक्चर और मॉड्यूल की व्यापक व्याख्याएँ उत्पन्न करता है, और इंटरैक्टिव डायग्राम प्रस्तुत करता है जो दिखाते हैं कि कंपोनेंट्स कैसे जुड़ते हैं — जिससे टीमों के मैन्युअल दस्तावेज़ीकरण कार्य के घंटों की बचत होती है।

DeepWiki Open को सेल्फ-होस्ट करने से मालिकाना सोर्स कोड, एम्बेडिंग और जेनरेटेड दस्तावेज़ीकरण आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है। आप Google Gemini, OpenAI, या OpenRouter के लिए अपनी स्वयं की LLM प्रोवाइडर कीज़ लाते हैं, ताकि आप केवल उस इनफेरेंस के लिए भुगतान करें जिसका आप उपयोग करते हैं और किसी थर्ड-पार्टी SaaS के माध्यम से निजी रिपॉजिटरी भेजने से बचें।