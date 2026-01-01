DeepWiki Open पर 69% तक की छूट

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ओपन-सोर्स AI विकी जनरेटर जो किसी भी GitHub, GitLab, या Bitbucket रिपॉजिटरी को एक इंटरैक्टिव डॉक्यूमेंटेशन साइट में बदल देता है।

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64% की छूट
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1 vCPU कोर
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50 GB NVMe डिस्क स्पेस
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सबसे लोकप्रिय
63% की छूट
KVM 2
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2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
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8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
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2 वर्ष के लिए ₹2,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
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8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप DeepWiki Open के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

DeepWiki Open मूल DeepWiki अवधारणा का एक सेल्फ-होस्टेबल कार्यान्वयन है जो स्वचालित रूप से सार्वजनिक या निजी कोड रिपॉजिटरी को खूबसूरती से व्यवस्थित, नेविगेट करने योग्य विकी में बदल देता है। यह आपके कोडबेस का विश्लेषण करता है, आर्किटेक्चर और मॉड्यूल की व्यापक व्याख्याएँ उत्पन्न करता है, और इंटरैक्टिव डायग्राम प्रस्तुत करता है जो दिखाते हैं कि कंपोनेंट्स कैसे जुड़ते हैं — जिससे टीमों के मैन्युअल दस्तावेज़ीकरण कार्य के घंटों की बचत होती है।

DeepWiki Open को सेल्फ-होस्ट करने से मालिकाना सोर्स कोड, एम्बेडिंग और जेनरेटेड दस्तावेज़ीकरण आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है। आप Google Gemini, OpenAI, या OpenRouter के लिए अपनी स्वयं की LLM प्रोवाइडर कीज़ लाते हैं, ताकि आप केवल उस इनफेरेंस के लिए भुगतान करें जिसका आप उपयोग करते हैं और किसी थर्ड-पार्टी SaaS के माध्यम से निजी रिपॉजिटरी भेजने से बचें।

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

DeepWiki Open की मुख्य विशेषताएं

स्वचालित विकि निर्माण

इसे किसी भी GitHub, GitLab, या Bitbucket रिपॉजिटरी से जोड़ें और डॉक्यूमेंटेशन की एक भी पंक्ति मैन्युअल रूप से लिखे बिना एक संरचित, बहु-पृष्ठ विकि प्राप्त करें।

विज़ुअल आर्किटेक्चर डायग्राम

Mermaid डायग्राम डेटा फ़्लो, मॉड्यूल संबंधों और कॉल पाथ को विज़ुअलाइज़ करने के लिए गद्य के साथ जनरेट किए जाते हैं, ताकि पाठक कोडबेस को तेज़ी से समझ सकें।

अपना LLM लाएं

Google Gemini, OpenAI, OpenRouter, या स्थानीय Ollama मॉडल कनेक्ट करें ताकि आप मॉडल की गुणवत्ता और प्रति-टोकन लागत दोनों को नियंत्रित कर सकें।

निजी रेपोसिटरी समर्थन

व्यक्तिगत एक्सेस टोकन का उपयोग करके प्रमाणीकरण करें ताकि आप अपने स्वामित्व वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर निजी रिपॉजिटरी का विश्लेषण कर सकें, जिससे मालिकाना कोड थर्ड-पार्टी सेवाओं से बाहर रहे।

बिल्ट-इन आस्क फीचर

रिट्रीवल-ऑगमेंटेड जनरेशन के साथ प्राकृतिक भाषा में अनुक्रमित रिपॉजिटरी को क्वेरी करें, जो उत्तरों को मनगढ़ंत अनुमानों के बजाय वास्तविक सोर्स कोड में आधारित करता है।

वैकल्पिक पहुँच नियंत्रण

जब विकी जनरेटर सार्वजनिक रूप से पहुँच योग्य डोमेन पर चल रहा हो, तो उसकी पहुँच को प्रतिबंधित करने के लिए प्रमाणीकरण कोड की आवश्यकता को सक्षम करें।

आपको DeepWiki Open को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

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पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

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बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
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आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
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अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

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9router

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Agent Zero

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