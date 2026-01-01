Jump एक हल्का, सेल्फ-होस्टेड स्टार्टपेज और रियल-टाइम स्टेटस मॉनिटर है जिसे आपके सभी महत्वपूर्ण लिंक्स को एक जगह व्यवस्थित रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। PHP पर बना और एक सिंगल Docker कंटेनर के रूप में कार्य करता है, यह तेज़ी से लोड होता है, सुरक्षित रहता है, और इसे चलाने के लिए किसी डेटाबेस या बाहरी डिपेंडेंसी की आवश्यकता नहीं होती है। साइट्स को JSON फ़ाइल के माध्यम से मैन्युअल रूप से परिभाषित किया जा सकता है, चल रहे Docker कंटेनरों से स्वचालित रूप से खोजा जा सकता है, या दोनों के संयोजन से।

Jump कस्टम बैकग्राउंड इमेज और Unsplash इंटीग्रेशन, मल्टी-लैंग्वेज डिस्प्ले, टैग-आधारित साइट वर्गीकरण, कॉन्फ़िगरेबल सर्च इंजन के साथ कीबोर्ड-ड्रिवन सर्च, और स्थानीय समय और मौसम के लिए वैकल्पिक Open Weather Map इंटीग्रेशन को सपोर्ट करता है। इसका स्वच्छ, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन डेस्कटॉप और मोबाइल के अनुकूल है, जिससे आप किसी भी डिवाइस से एक क्लिक में किसी भी बुकमार्क की गई सेवा तक पहुँच सकते हैं।