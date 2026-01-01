1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Jump डिप्लॉय करें।
एक स्व-होस्टेड स्टार्टपेज और रीयल-टाइम स्टेटस पेज जो आपको एक ही, स्टाइलिश डैशबोर्ड से आपकी सभी पसंदीदा साइटों तक तुरंत पहुँच प्रदान करता है।
Jump के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Jump के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Jump एक हल्का, सेल्फ-होस्टेड स्टार्टपेज और रियल-टाइम स्टेटस मॉनिटर है जिसे आपके सभी महत्वपूर्ण लिंक्स को एक जगह व्यवस्थित रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। PHP पर बना और एक सिंगल Docker कंटेनर के रूप में कार्य करता है, यह तेज़ी से लोड होता है, सुरक्षित रहता है, और इसे चलाने के लिए किसी डेटाबेस या बाहरी डिपेंडेंसी की आवश्यकता नहीं होती है। साइट्स को JSON फ़ाइल के माध्यम से मैन्युअल रूप से परिभाषित किया जा सकता है, चल रहे Docker कंटेनरों से स्वचालित रूप से खोजा जा सकता है, या दोनों के संयोजन से।
Jump कस्टम बैकग्राउंड इमेज और Unsplash इंटीग्रेशन, मल्टी-लैंग्वेज डिस्प्ले, टैग-आधारित साइट वर्गीकरण, कॉन्फ़िगरेबल सर्च इंजन के साथ कीबोर्ड-ड्रिवन सर्च, और स्थानीय समय और मौसम के लिए वैकल्पिक Open Weather Map इंटीग्रेशन को सपोर्ट करता है। इसका स्वच्छ, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन डेस्कटॉप और मोबाइल के अनुकूल है, जिससे आप किसी भी डिवाइस से एक क्लिक में किसी भी बुकमार्क की गई सेवा तक पहुँच सकते हैं।
Jump की मुख्य विशेषताएं
रियल-टाइम स्थिति मॉनिटरिंग
Jump आपके डैशबोर्ड पर हर साइट की उपलब्धता की जाँच करता है और लाइव स्टेटस इंडिकेटर दिखाता है ताकि आपको तुरंत पता चल जाए कि कोई सेवा डाउन है।
डॉकर ऑटो-डिस्कवरी
कंटेनर लेबल का उपयोग करके चल रहे डॉकर कंटेनरों को स्वचालित रूप से डैशबोर्ड एंट्री के रूप में सूचीबद्ध करें, जिससे आपका स्टार्टपेज मैनुअल अपडेट के बिना आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सिंक में रहे।
टैग-आधारित संगठन
साइटों को टैग के साथ समूहित करें और थीम वाले पेजों के बीच नेविगेट करें, अपने सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले लिंक को होम स्क्रीन पर दृश्यमान रखते हुए जबकि लंबी सूचियाँ व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत रहती हैं।
कीबोर्ड-संचालित खोज
Ctrl+Shift+/ के साथ मल्टी-इंजन सर्च बार खोलें और Google, DuckDuckGo, Bing, या किसी भी कस्टम इंजन पर माउस का उपयोग किए बिना खोजें।
अनुकूलित पृष्ठभूमि और मौसम
अपनी खुद की बैकग्राउंड इमेज का उपयोग करें या रैंडम दृश्यों के लिए Unsplash को कनेक्ट करें, और स्थानीय समय और वर्तमान मौसम की स्थिति प्रदर्शित करने के लिए एक Open Weather Map API कुंजी जोड़ें।
कोई डेटाबेस आवश्यक नहीं है
जंप एक सिंगल कंटेनर के रूप में चलता है जिसमें कोई बाहरी डेटाबेस नहीं होता, जिससे इसे डिप्लॉय करना, बैकअप लेना और सर्वर के बीच ले जाना बहुत आसान हो जाता है।
आपको Jump को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।