1-क्लिक में Typesense डिप्लॉय करें।
तेज़ ओपन-सोर्स सर्च इंजन, टाइपो-टॉलरेंस, फेसटिंग और तत्काल परिणामों के साथ, इलास्टिकसर्च और एल्गोलिया के विकल्प के रूप में।
Typesense के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Typesense के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Typesense एक मॉडर्न, डेवलपर-फ्रेंडली सर्च इंजन है जिसे गति और सरलता के लिए बनाया गया है। यह बिल्ट-इन टाइपो-टॉलरेंस, इंटेलिजेंट रैंकिंग, फेसेटेड फ़िल्टरिंग और जियो-सर्च के साथ सब-मिलीसेकंड सर्च परिणाम प्रदान करता है — Elasticsearch की ऑपरेशनल जटिलता के बिना।
VPS पर Typesense को सेल्फ-होस्ट करने से आपको बिना किसी प्रति-क्वेरी शुल्क के एक डेडिकेटेड सर्च बैकएंड मिलता है और इंडेक्सिंग, स्कीमा डिज़ाइन और रैंकिंग कॉन्फ़िगरेशन पर पूर्ण नियंत्रण होता है। इसे Algolia के एक किफायती विकल्प के रूप में डिज़ाइन किया गया है, उन डेवलपर्स के लिए जो बड़े पैमाने पर SaaS मूल्य निर्धारण का भुगतान किए बिना शक्तिशाली, प्रोडक्शन-ग्रेड सर्च क्षमताएं चाहते हैं।
Typesense की मुख्य विशेषताएं
टाइपो-सहिष्णु खोज
सर्च क्वेरीज़ में वर्तनी की गलतियों को स्वचालित रूप से ठीक करता है ताकि उपयोगकर्ता गलत इनपुट के साथ भी हमेशा परिणाम पा सकें।
इंस्टेंट परिणाम
इन-मेमोरी इंडेक्सिंग एक तेज़, प्रतिक्रियाशील खोज अनुभव के लिए मिलीसेकंड से भी कम समय में क्वेरी प्रतिक्रियाएँ प्रदान करता है।
फ़ैसेटेड फ़िल्टरिंग
उपयोगकर्ता बिल्ट-इन फ़ैसेट सपोर्ट के साथ श्रेणी, मूल्य सीमा, रेटिंग, या किसी भी कस्टम फ़ील्ड के आधार पर परिणामों को परिष्कृत कर सकते हैं।
भू खोज
रेडियस क्वेरीज़ के साथ अक्षांश और देशांतर फ़ील्ड का उपयोग करके भौगोलिक निकटता के आधार पर रिकॉर्ड खोजें और फ़िल्टर करें।
सरल API
एक क्लीन REST API और JavaScript, Python, Ruby, Go, और PHP के लिए आधिकारिक क्लाइंट लाइब्रेरीज़ एकीकरण को आसान बनाती हैं।
आपको Typesense को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।