डॉकगे एक केंद्रित, सेल्फ-होस्टेड डॉकर कंपोज स्टैक मैनेजर है जिसे अपटाइम कुमा के निर्माता ने बनाया है। हर डॉकर प्रिमिटिव को प्रबंधित करने की कोशिश करने के बजाय, यह एक काम अच्छी तरह से करता है: यह आपको एक तेज़, रिएक्टिव वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से कंपोज स्टैक बनाने, संपादित करने, शुरू करने, रोकने और हटाने की सुविधा देता है। बिल्ट-इन YAML एडिटर में सिंटैक्स हाइलाइटिंग और रियल-टाइम वैलिडेशन की सुविधाएँ हैं, और आप मौजूदा डॉकर रन कमांड को सेकंडों में कंपोज फॉर्मेट में बदल सकते हैं।

स्टैक को डिस्क पर सादी फ़ाइलों के रूप में संग्रहीत करने का मतलब है कि डॉकगे किसी भी बैकअप या वर्जन-कंट्रोल वर्कफ़्लो में स्वाभाविक रूप से फिट बैठता है। सेल्फ-होस्टिंग आपके इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन को निजी रखता है और आपको एक स्थायी प्रबंधन इंटरफ़ेस प्रदान करता है जो हमेशा उपलब्ध रहता है, तब भी जब आप टर्मिनल से दूर हों।