एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में Dockge डिप्लॉय करें।
कमांड लाइन को छुए बिना डॉकर कंपोज स्टैक्स को मैनेज करने के लिए रिएक्टिव सेल्फ-होस्टेड UI।
Dockge के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Dockge के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
डॉकगे एक केंद्रित, सेल्फ-होस्टेड डॉकर कंपोज स्टैक मैनेजर है जिसे अपटाइम कुमा के निर्माता ने बनाया है। हर डॉकर प्रिमिटिव को प्रबंधित करने की कोशिश करने के बजाय, यह एक काम अच्छी तरह से करता है: यह आपको एक तेज़, रिएक्टिव वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से कंपोज स्टैक बनाने, संपादित करने, शुरू करने, रोकने और हटाने की सुविधा देता है। बिल्ट-इन YAML एडिटर में सिंटैक्स हाइलाइटिंग और रियल-टाइम वैलिडेशन की सुविधाएँ हैं, और आप मौजूदा डॉकर रन कमांड को सेकंडों में कंपोज फॉर्मेट में बदल सकते हैं।
स्टैक को डिस्क पर सादी फ़ाइलों के रूप में संग्रहीत करने का मतलब है कि डॉकगे किसी भी बैकअप या वर्जन-कंट्रोल वर्कफ़्लो में स्वाभाविक रूप से फिट बैठता है। सेल्फ-होस्टिंग आपके इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन को निजी रखता है और आपको एक स्थायी प्रबंधन इंटरफ़ेस प्रदान करता है जो हमेशा उपलब्ध रहता है, तब भी जब आप टर्मिनल से दूर हों।
Dockge की मुख्य विशेषताएं
इंटरैक्टिव YAML संपादक
सिंटैक्स हाइलाइटिंग और लाइव वैलिडेशन की मदद से ब्राउज़र में सीधे कंपोज़ फ़ाइलों को लिखना और अपडेट करना आसान हो जाता है।
रीयल-टाइम लॉग स्ट्रीमिंग
कंटेनर लॉग UI में लाइव स्ट्रीम होते हैं ताकि आप टर्मिनल खोले बिना स्टार्टअप, त्रुटियों और आउटपुट की निगरानी कर सकें।
डॉकर रन कनवर्टर
किसी भी docker run कमांड को पेस्ट करें और Dockge इसे स्वचालित रूप से एक उपयोग के लिए तैयार docker-compose.yaml में बदल देता है।
फ़ाइल-आधारित स्टैक स्टोरेज
सभी कंपोज़ फ़ाइलें डिस्क पर साधारण फ़ाइलों के रूप में संग्रहीत की जाती हैं, जिससे बैकअप और वर्जन कंट्रोल आसान हो जाता है।
हल्का फुटप्रिंट
न्यूनतम संसाधन खपत CPU और मेमोरी को उन एप्लिकेशनों के लिए उपलब्ध छोड़ देती है जिन्हें आप वास्तव में प्रबंधित कर रहे हैं।
आपको Dockge को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।