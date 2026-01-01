मैपस्टोर जियोसॉल्यूशंस द्वारा विकसित एक ओपन-सोर्स वेबजीआईएस प्रोडक्ट है जो टीमों को ब्राउज़र में इंटरैक्टिव मैप्स, डैशबोर्ड और इमर्सिव जियोस्टोरीज़ बनाने, सहेजने और साझा करने की सुविधा देता है। यह ओजीसी स्टैंडर्ड्स (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) के पूरे स्टैक को सपोर्ट करता है और जियोसर्वर, मैपसर्वर, आर्कजीआईएस रेस्ट सर्विसेज, और किसी भी स्टैंडर्ड-कंप्लायंट जियोस्पेशियल बैकएंड के साथ मूल रूप से इंटीग्रेट होता है।

ओपनलेयर्स, लीफलेट और सीज़ियमजेएस पर निर्मित, मैपस्टोर 2डी और 3डी व्यूअर्स, एक रिच एट्रीब्यूट टेबल, चार्टिंग विजेट्स और एक कॉन्टेक्स्ट मैनेजर को एकीकृत करता है जो विभिन्न यूज़र ग्रुप्स के लिए मैप एप्लिकेशन को अनुकूलित करने के लिए है। एक डेडिकेटेड वीपीएस पर सेल्फ-होस्टिंग मालिकाना लेयर्स, बेस मैप्स और एनालिटिक्स को आपके नियंत्रण में रखती है जबकि होस्टेड जीआईएस प्लेटफॉर्म के प्रति-यूज़र मूल्य निर्धारण से बचाती है।