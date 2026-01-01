1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Dograh डिप्लॉय करें।
मिनटों में AI वॉइस एजेंट्स बनाने और डिप्लॉय करने के लिए ओपन-सोर्स नो-कोड प्लेटफॉर्म, 30+ भाषाओं के समर्थन के साथ।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Dograh के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Dograh एक मुफ्त, ओपन-सोर्स नो-कोड प्लेटफॉर्म है जो आपको AI-पावर्ड वॉइस एजेंट बनाने और डिप्लॉय करने देता है बिना एक भी लाइन कोड लिखे। इसका ड्रैग-एंड-ड्रॉप इंटरफेस आपको कॉन्सेप्ट से एक लाइव, प्रोडक्शन-रेडी वॉइस एजेंट तक ले जाता है दस मिनट से भी कम समय में, 30 से अधिक भाषाओं के सपोर्ट, रियल-टाइम एनालिटिक्स और शुरुआत से ही बिल्ट-इन इंटेलिजेंट कॉल राउटिंग के साथ।
अपने VPS पर Dograh को सेल्फ-होस्ट करना सभी बातचीत डेटा, रिकॉर्डिंग और ग्राहक इंटरैक्शन को आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है, जो GDPR कंप्लायंस और सख्त डेटा रेजिडेंसी आवश्यकताओं वाले उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें शामिल PostgreSQL, Redis और MinIO कॉम्पोनेंट्स स्टोरेज और कैशिंग परफॉर्मेंस प्रदान करते हैं जिसकी लो-लेटेंसी वॉइस इंटरैक्शन को आवश्यकता होती है।
Dograh की मुख्य विशेषताएं
नो-कोड एजेंट बिल्डर
ड्रैग-एंड-ड्रॉप कार्यप्रवाह गैर-तकनीकी उपयोगकर्ताओं को बिना कोई कोड लिखे पूर्ण वॉयस वार्तालाप प्रवाह डिज़ाइन करने की सुविधा देते हैं।
30+ भाषा संबंधित सपोर्ट
मूल बहुभाषी वॉयस सिंथेसिस और पहचान आपके उपयोगकर्ताओं द्वारा पसंद की जाने वाली भाषा में ग्राहक इंटरैक्शन को सक्षम बनाता है।
स्मार्ट कॉल रूटिंग
जटिल पूछताछ स्वचालित रूप से मानव एजेंटों को भेज दी जाती हैं, जिससे AI नियमित अनुरोधों को कुशलता से संभालता रहता है।
रियल-टाइम विश्लेषण
लाइव डैशबोर्ड बातचीत के मेट्रिक्स, पूरा होने की दरें और एजेंट का प्रदर्शन दिखाते हैं ताकि आप लगातार ऑप्टिमाइज़ कर सकें।
गोपनीयता पर केंद्रित आर्किटेक्चर
सभी बातचीत का डेटा आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है, जिससे GDPR और उद्योग अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करना आसान हो जाता है।
आपको Dograh को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।