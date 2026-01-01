Dograh एक मुफ्त, ओपन-सोर्स नो-कोड प्लेटफॉर्म है जो आपको AI-पावर्ड वॉइस एजेंट बनाने और डिप्लॉय करने देता है बिना एक भी लाइन कोड लिखे। इसका ड्रैग-एंड-ड्रॉप इंटरफेस आपको कॉन्सेप्ट से एक लाइव, प्रोडक्शन-रेडी वॉइस एजेंट तक ले जाता है दस मिनट से भी कम समय में, 30 से अधिक भाषाओं के सपोर्ट, रियल-टाइम एनालिटिक्स और शुरुआत से ही बिल्ट-इन इंटेलिजेंट कॉल राउटिंग के साथ।

अपने VPS पर Dograh को सेल्फ-होस्ट करना सभी बातचीत डेटा, रिकॉर्डिंग और ग्राहक इंटरैक्शन को आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है, जो GDPR कंप्लायंस और सख्त डेटा रेजिडेंसी आवश्यकताओं वाले उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें शामिल PostgreSQL, Redis और MinIO कॉम्पोनेंट्स स्टोरेज और कैशिंग परफॉर्मेंस प्रदान करते हैं जिसकी लो-लेटेंसी वॉइस इंटरैक्शन को आवश्यकता होती है।