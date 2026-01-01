KitchenOwl को 1-क्लिक में डिप्लॉय करें।
स्व-होस्टेड साझा किराने की सूची, रेसिपी मैनेजर और मील प्लानर जो पूरे घर को किसी भी डिवाइस से सिंक में रखता है।
KitchenOwl के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप KitchenOwl के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
KitchenOwl घरों के लिए एक ओपन-सोर्स सेल्फ-होस्टेड किराने की सूची, रेसिपी और भोजन-योजना ऐप है। फ्लास्क बैकएंड, फ्लटर वेब और मोबाइल यूआई के साथ जुड़कर खरीदारी की सूचियों, पेंट्री इन्वेंट्री और सहेजी गई रेसिपी को घर के हर सदस्य के डिवाइस पर वास्तविक समय में सिंक रखता है — स्टोर में फोन, रसोई में टैबलेट, कहीं और लैपटॉप।
अपने स्वयं के वीपीएस पर KitchenOwl को सेल्फ-होस्ट करना खरीदारी की आदतों, रेसिपी संग्रह और घरेलू दिनचर्या को आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है, बजाय एक फ्री-टियर सास के जो उपभोक्ता-खरीद डेटा का मुद्रीकरण करता है। सिंगल-कंटेनर डिप्लॉयमेंट कम-संसाधन उपयोग के लिए SQLite के साथ आता है, असीमित घरों और रेसिपी का समर्थन करता है, और स्टोर में सूची संपादन के लिए iOS और Android पर मोबाइल ऐप के साथ एकीकृत होता है।
KitchenOwl की मुख्य विशेषताएं
साझा खरीदारी सूचियाँ
फ़ोन, टैबलेट और लैपटॉप पर रियल-टाइम सिंक्रनाइज़्ड शॉपिंग लिस्टें ताकि खरीदारी करते या योजना बनाते समय हर कोई एक ही सूची देख सके।
रेसिपी और भोजन योजना
रेसिपी सहेजें (या उन्हें URL से इम्पोर्ट करें), कैलेंडर पर भोजन प्लान करें, और चुनी हुई रेसिपी से खरीदारी की सूची अपने आप बनाएं।
पेंट्री ट्रैकिंग
पहले से मौजूद आइटम को ट्रैक करें ताकि भोजन योजना उन्हें जनरेट की गई खरीदारी सूची से घटा सके और डुप्लीकेट खरीदारी से बचा जा सके।
कई घर
एक ही इंस्टेंस पर अलग-अलग घरों का प्रबंधन करें, प्रत्येक में साझा घरों या विस्तारित परिवार के लिए अलग-अलग सूचियाँ, रेसिपी और सदस्य हों।
iOS और Android ऐप्स
प्रथम-पक्ष मोबाइल ऐप तेज़ सूची अपडेट, ऑफ़लाइन खरीदारी और बारकोड-शैली आइटम एंट्री के लिए आपके सेल्फ-होस्टेड इंस्टेंस से कनेक्ट होते हैं।
स्मार्ट सुझाव
आइटम सुझाव और गलियारे के अनुसार छँटाई, उन वस्तुओं को सीखकर सूची निर्माण को तेज़ करते हैं जिन्हें आपका घर आमतौर पर एक साथ खरीदता है।
आपको KitchenOwl को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।