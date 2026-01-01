KitchenOwl घरों के लिए एक ओपन-सोर्स सेल्फ-होस्टेड किराने की सूची, रेसिपी और भोजन-योजना ऐप है। फ्लास्क बैकएंड, फ्लटर वेब और मोबाइल यूआई के साथ जुड़कर खरीदारी की सूचियों, पेंट्री इन्वेंट्री और सहेजी गई रेसिपी को घर के हर सदस्य के डिवाइस पर वास्तविक समय में सिंक रखता है — स्टोर में फोन, रसोई में टैबलेट, कहीं और लैपटॉप।

अपने स्वयं के वीपीएस पर KitchenOwl को सेल्फ-होस्ट करना खरीदारी की आदतों, रेसिपी संग्रह और घरेलू दिनचर्या को आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है, बजाय एक फ्री-टियर सास के जो उपभोक्ता-खरीद डेटा का मुद्रीकरण करता है। सिंगल-कंटेनर डिप्लॉयमेंट कम-संसाधन उपयोग के लिए SQLite के साथ आता है, असीमित घरों और रेसिपी का समर्थन करता है, और स्टोर में सूची संपादन के लिए iOS और Android पर मोबाइल ऐप के साथ एकीकृत होता है।