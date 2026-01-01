KitchenOwl पर 69% तक की छूट

KitchenOwl को 1-क्लिक में डिप्लॉय करें।

स्व-होस्टेड साझा किराने की सूची, रेसिपी मैनेजर और मील प्लानर जो पूरे घर को किसी भी डिवाइस से सिंक में रखता है।

तुरंत अपना ऐप्लिकेशन लॉन्च करें
मुफ्त स्वचालित साप्ताहिक बैकअप
AI-प्रबंधित VPS
599/माह
प्लान चुनें
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
KitchenOwl को 1-क्लिक में डिप्लॉय करें।

KitchenOwl के लिए एक VPS प्लान चुनें

64% की छूट
KVM 1
1,649
599/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
63% की छूट
KVM 2
2,099
779/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
3,499
1,099/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹2,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
6,199
2,199/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹4,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
KVM 1
1,649
599/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
63% की छूट
KVM 2
2,099
779/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
3,499
1,099/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹2,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
6,199
2,199/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹4,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ

हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन

सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप KitchenOwl के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

KitchenOwl घरों के लिए एक ओपन-सोर्स सेल्फ-होस्टेड किराने की सूची, रेसिपी और भोजन-योजना ऐप है। फ्लास्क बैकएंड, फ्लटर वेब और मोबाइल यूआई के साथ जुड़कर खरीदारी की सूचियों, पेंट्री इन्वेंट्री और सहेजी गई रेसिपी को घर के हर सदस्य के डिवाइस पर वास्तविक समय में सिंक रखता है — स्टोर में फोन, रसोई में टैबलेट, कहीं और लैपटॉप।

अपने स्वयं के वीपीएस पर KitchenOwl को सेल्फ-होस्ट करना खरीदारी की आदतों, रेसिपी संग्रह और घरेलू दिनचर्या को आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है, बजाय एक फ्री-टियर सास के जो उपभोक्ता-खरीद डेटा का मुद्रीकरण करता है। सिंगल-कंटेनर डिप्लॉयमेंट कम-संसाधन उपयोग के लिए SQLite के साथ आता है, असीमित घरों और रेसिपी का समर्थन करता है, और स्टोर में सूची संपादन के लिए iOS और Android पर मोबाइल ऐप के साथ एकीकृत होता है।

शुरू करें
आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

KitchenOwl की मुख्य विशेषताएं

साझा खरीदारी सूचियाँ

फ़ोन, टैबलेट और लैपटॉप पर रियल-टाइम सिंक्रनाइज़्ड शॉपिंग लिस्टें ताकि खरीदारी करते या योजना बनाते समय हर कोई एक ही सूची देख सके।

रेसिपी और भोजन योजना

रेसिपी सहेजें (या उन्हें URL से इम्पोर्ट करें), कैलेंडर पर भोजन प्लान करें, और चुनी हुई रेसिपी से खरीदारी की सूची अपने आप बनाएं।

पेंट्री ट्रैकिंग

पहले से मौजूद आइटम को ट्रैक करें ताकि भोजन योजना उन्हें जनरेट की गई खरीदारी सूची से घटा सके और डुप्लीकेट खरीदारी से बचा जा सके।

कई घर

एक ही इंस्टेंस पर अलग-अलग घरों का प्रबंधन करें, प्रत्येक में साझा घरों या विस्तारित परिवार के लिए अलग-अलग सूचियाँ, रेसिपी और सदस्य हों।

iOS और Android ऐप्स

प्रथम-पक्ष मोबाइल ऐप तेज़ सूची अपडेट, ऑफ़लाइन खरीदारी और बारकोड-शैली आइटम एंट्री के लिए आपके सेल्फ-होस्टेड इंस्टेंस से कनेक्ट होते हैं।

स्मार्ट सुझाव

आइटम सुझाव और गलियारे के अनुसार छँटाई, उन वस्तुओं को सीखकर सूची निर्माण को तेज़ करते हैं जिन्हें आपका घर आमतौर पर एक साथ खरीदता है।

आपको KitchenOwl को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

एक क्लिक में लॉन्च करें

पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

एक क्लिक में लॉन्च करें

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक क्लिक में लॉन्च करें

पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

एक क्लिक में लॉन्च करें

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

जांच की जा रही है...

स्थानीय स्तर पर शुरुआत करें। वैश्विक स्तर पर विस्तार करें।

अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं।
शुरू करें
स्थानीय स्तर पर शुरुआत करें। वैश्विक स्तर पर विस्तार करें।

Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
Omkar

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।

शुरू करें

डिप्लॉय करने के लिए अधिक ऐप्स देखें

AdventureLog

AdventureLog

इंटरैक्टिव मैप्स के साथ सेल्फ-होस्टेड यात्रा ट्रैकर और प्लानर

डिप्लॉय करें
AirTrail

AirTrail

इंटरैक्टिव मैप, आँकड़े और मल्टी-यूज़र सपोर्ट के साथ व्यक्तिगत उड़ान जर्नल

डिप्लॉय करें
Baby Buddy

Baby Buddy

शिशु ट्रैकिंग ऐप माता-पिता को दैनिक गतिविधियों और स्वास्थ्य की निगरानी करने में मदद करता है।

डिप्लॉय करें
सभी ऐप्लिकेशंस देखें

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।