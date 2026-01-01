1-क्लिक इंस्टॉलेशन में ग्लान्स डिप्लॉय करें
हल्का सेल्फ-होस्टेड डैशबोर्ड जो RSS फ़ीड्स, मौसम, सर्वर स्टैट्स और भी बहुत कुछ को एक ही दृश्य में एकत्र करता है।
Glance के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Glance के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Glance एक Go-आधारित, सेल्फ-होस्टेड डैशबोर्ड है जो आपकी महत्वपूर्ण जानकारी स्ट्रीम्स को एक सिंगल, कस्टमाइज़ेबल पेज में केंद्रीकृत करता है। यह विजेट्स के एक विस्तृत संग्रह का समर्थन करता है — RSS फीड्स, मौसम के पूर्वानुमान, Hacker News, Reddit, YouTube चैनल्स, सर्वर आंकड़े, Docker कंटेनर स्टेटस, और बहुत कुछ — ये सभी न्यूनतम संसाधन उपयोग के साथ वास्तविक समय में अपडेट होते हैं।
अपने VPS पर Glance को होस्ट करना आपकी व्यक्तिगत डेटा फीड्स को निजी रखता है और आंतरिक API और सेवाओं के साथ एकीकरण की अनुमति देता है जो क्लाउड-होस्टेड विकल्पों के लिए सुलभ नहीं हैं। पहली शुरुआत पर एक डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन स्वचालित रूप से बनाया जाता है ताकि आप डिप्लॉयमेंट के तुरंत बाद एक कार्यशील डैशबोर्ड तक पहुंच सकें।
Glance की मुख्य विशेषताएं
एकीकृत फ़ीड एकत्रीकरण
RSS फ़ीड्स, रेडिट पोस्ट्स, हैकर न्यूज़, और सोशल मीडिया अपडेट्स को एक सिंगल स्क्रॉलेबल डैशबोर्ड व्यू में लाएँ।
सर्वर और कंटेनर की निगरानी
टूल स्विच किए बिना अपनी कंटेंट फ़ीड्स के साथ-साथ डॉकर कंटेनर स्थिति और सर्वर मेट्रिक्स को मॉनिटर करें।
व्यापक विजेट लाइब्रेरी
कैलेंडर, मौसम, बाज़ार डेटा, YouTube चैनल, और Twitch स्ट्रीम कॉन्फ़िगर करने योग्य विजेट के रूप में उपलब्ध हैं।
हल्का Go बाइनरी
गो में निर्मित होने के कारण, न्यूनतम मेमोरी और CPU उपयोग के साथ, ग्लांस एक साझा VPS पर अन्य सेवाओं के साथ आराम से चलता है।
अनुकूलित API एकीकरण
आंतरिक API और स्वामित्व वाले डेटा स्रोतों को कनेक्ट करें ताकि निजी मेट्रिक्स प्रदर्शित किए जा सकें, जिन तक होस्ट किए गए डैशबोर्ड पहुंच नहीं सकते।
आपको Glance को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।