Glance एक Go-आधारित, सेल्फ-होस्टेड डैशबोर्ड है जो आपकी महत्वपूर्ण जानकारी स्ट्रीम्स को एक सिंगल, कस्टमाइज़ेबल पेज में केंद्रीकृत करता है। यह विजेट्स के एक विस्तृत संग्रह का समर्थन करता है — RSS फीड्स, मौसम के पूर्वानुमान, Hacker News, Reddit, YouTube चैनल्स, सर्वर आंकड़े, Docker कंटेनर स्टेटस, और बहुत कुछ — ये सभी न्यूनतम संसाधन उपयोग के साथ वास्तविक समय में अपडेट होते हैं।

अपने VPS पर Glance को होस्ट करना आपकी व्यक्तिगत डेटा फीड्स को निजी रखता है और आंतरिक API और सेवाओं के साथ एकीकरण की अनुमति देता है जो क्लाउड-होस्टेड विकल्पों के लिए सुलभ नहीं हैं। पहली शुरुआत पर एक डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन स्वचालित रूप से बनाया जाता है ताकि आप डिप्लॉयमेंट के तुरंत बाद एक कार्यशील डैशबोर्ड तक पहुंच सकें।