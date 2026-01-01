AstrBot एक शक्तिशाली ओपन-सोर्स चैटबॉट प्लेटफॉर्म है जो बड़े भाषा मॉडल और टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, स्लैक, वीचैट, क्यूक्यू, डिंगटॉक, फीशू और लाइन सहित लोकप्रिय मैसेजिंग एप्लिकेशन को जोड़ता है। 25,000 से अधिक गिटहब स्टार्स के साथ, यह मल्टीमॉडल सपोर्ट, नॉलेज बेस, सुरक्षित कोड निष्पादन के लिए एक एजेंट सैंडबॉक्स, और MCP (मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल) इंटीग्रेशन के साथ संवादात्मक AI अनुभव बनाने के लिए एक एकीकृत फ्रेमवर्क प्रदान करता है।

अपने स्वयं के VPS पर AstrBot को सेल्फ-होस्ट करना आपकी API कुंजियों, बातचीत के इतिहास और नॉलेज बेस डेटा को पूरी तरह से निजी रखता है। बिल्ट-इन मार्केटप्लेस से इंस्टॉल किए जा सकने वाले 1,000 से अधिक कम्युनिटी प्लगइन्स और कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक वेब-आधारित UI के साथ, आपको थर्ड-पार्टी होस्टेड सेवाओं पर निर्भर हुए बिना एंटरप्राइज़-ग्रेड AI चैटबॉट इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है।