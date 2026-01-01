1-क्लिक इंस्टॉलेशन में AstrBot डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स मल्टी-प्लेटफ़ॉर्म AI चैटबॉट फ्रेमवर्क जो बड़े भाषा मॉडल को आपके पसंदीदा मैसेजिंग ऐप्स से जोड़ता है।
AstrBot के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप AstrBot के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
AstrBot एक शक्तिशाली ओपन-सोर्स चैटबॉट प्लेटफॉर्म है जो बड़े भाषा मॉडल और टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, स्लैक, वीचैट, क्यूक्यू, डिंगटॉक, फीशू और लाइन सहित लोकप्रिय मैसेजिंग एप्लिकेशन को जोड़ता है। 25,000 से अधिक गिटहब स्टार्स के साथ, यह मल्टीमॉडल सपोर्ट, नॉलेज बेस, सुरक्षित कोड निष्पादन के लिए एक एजेंट सैंडबॉक्स, और MCP (मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल) इंटीग्रेशन के साथ संवादात्मक AI अनुभव बनाने के लिए एक एकीकृत फ्रेमवर्क प्रदान करता है।
अपने स्वयं के VPS पर AstrBot को सेल्फ-होस्ट करना आपकी API कुंजियों, बातचीत के इतिहास और नॉलेज बेस डेटा को पूरी तरह से निजी रखता है। बिल्ट-इन मार्केटप्लेस से इंस्टॉल किए जा सकने वाले 1,000 से अधिक कम्युनिटी प्लगइन्स और कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक वेब-आधारित UI के साथ, आपको थर्ड-पार्टी होस्टेड सेवाओं पर निर्भर हुए बिना एंटरप्राइज़-ग्रेड AI चैटबॉट इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है।
AstrBot की मुख्य विशेषताएं
मल्टी-प्लेटफ़ॉर्म मैसेजिंग
एक ही AstrBot डिप्लॉयमेंट को Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE और कई अन्य से एक साथ कनेक्ट करें।
प्लगइन बाज़ार
क्षमताओं का विस्तार करने के लिए 1-क्लिक में 1,000 से अधिक कम्युनिटी प्लगइन्स इंस्टॉल करें — मॉडरेशन टूल्स, शेड्यूलर्स, इंटीग्रेशन, और बहुत कुछ।
एजेंट सैंडबॉक्स
बातचीत के दौरान एक आइसोलेटेड सैंडबॉक्स के भीतर कोड को सुरक्षित रूप से निष्पादित करें, जिससे होस्ट सिस्टम को उजागर किए बिना शक्तिशाली एजेंटिक वर्कफ़्लो सक्षम हो सकें।
ज्ञानाधार सहायता
अपने बॉट्स से कस्टम नॉलेज बेस अटैच करें ताकि वे सामान्य प्रशिक्षण डेटा के बजाय आपके अपने दस्तावेज़ों और डेटा पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दे सकें।
MCP एकीकरण
मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल का समर्थन AstrBot को बाहरी टूल और डेटा स्रोतों का उपयोग करने में सक्षम बनाता है, जिससे साधारण चैट से कहीं आगे उन्नत एजेंटिक व्यवहारों को अनलॉक किया जा सकता है।
आपको AstrBot को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।