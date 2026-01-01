Pgweb एक आधुनिक, क्रॉस-प्लेटफ़ॉर्म PostgreSQL डेटाबेस ब्राउज़र है जिसे Go के साथ बनाया गया है और शून्य बाहरी निर्भरताओं के साथ एक सिंगल बाइनरी के रूप में वितरित किया गया है। यह स्कीमा ब्राउज़ करने, कस्टम SQL क्वेरी चलाने और डेटा निर्यात करने के लिए एक स्वच्छ वेब इंटरफ़ेस प्रदान करता है — पारंपरिक डेटाबेस प्रबंधन सुइट्स की जटिलता के बिना।

अपने VPS पर Pgweb को डिप्लॉय करने से आपकी पूरी टीम को HTTP बेसिक ऑथेंटिकेशन के पीछे सुरक्षित एक केंद्रीकृत, हमेशा सुलभ डेटाबेस ब्राउज़र मिलता है। यह एक निजी नेटवर्क पर आपके PostgreSQL इंस्टेंस के साथ चलता है, डेवलपर्स को कच्चे डेटाबेस क्रेडेंशियल उजागर किए बिना सुरक्षित एड-हॉक क्वेरी एक्सेस प्रदान करता है।