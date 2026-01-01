1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Pgweb डिप्लॉय करें।
किसी भी आधुनिक ब्राउज़र से तत्काल डेटाबेस अन्वेषण के लिए शून्य निर्भरता वाला हल्का वेब-आधारित PostgreSQL ब्राउज़र।
Pgweb के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Pgweb के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Pgweb एक आधुनिक, क्रॉस-प्लेटफ़ॉर्म PostgreSQL डेटाबेस ब्राउज़र है जिसे Go के साथ बनाया गया है और शून्य बाहरी निर्भरताओं के साथ एक सिंगल बाइनरी के रूप में वितरित किया गया है। यह स्कीमा ब्राउज़ करने, कस्टम SQL क्वेरी चलाने और डेटा निर्यात करने के लिए एक स्वच्छ वेब इंटरफ़ेस प्रदान करता है — पारंपरिक डेटाबेस प्रबंधन सुइट्स की जटिलता के बिना।
अपने VPS पर Pgweb को डिप्लॉय करने से आपकी पूरी टीम को HTTP बेसिक ऑथेंटिकेशन के पीछे सुरक्षित एक केंद्रीकृत, हमेशा सुलभ डेटाबेस ब्राउज़र मिलता है। यह एक निजी नेटवर्क पर आपके PostgreSQL इंस्टेंस के साथ चलता है, डेवलपर्स को कच्चे डेटाबेस क्रेडेंशियल उजागर किए बिना सुरक्षित एड-हॉक क्वेरी एक्सेस प्रदान करता है।
Pgweb की मुख्य विशेषताएं
शून्य डिपेंडेंसीज़
सिंगल बाइनरी डिप्लॉयमेंट का मतलब है कि आप बिना किसी रनटाइम लाइब्रेरी या सिस्टम पैकेज की आवश्यकता के कुछ ही सेकंड में PostgreSQL डेटाबेस ब्राउज़ करना शुरू कर सकते हैं।
बहु-सत्र सहायता
कई PostgreSQL डेटाबेस से एक साथ कनेक्ट करें और उनके बीच स्विच करें, जिससे विभिन्न वातावरणों में डेटा की तुलना करना आसान हो जाता है।
डेटा एक्सपोर्ट करें
तालिका और क्वेरी परिणामों को सीधे CSV, JSON, या XML में निर्यात करें ताकि उन्हें स्प्रेडशीट और व्यावसायिक इंटेलिजेंस टूल में विश्लेषण किया जा सके।
SSH टनल कनेक्शन
PostgreSQL पोर्ट्स को सार्वजनिक रूप से उजागर किए बिना या फ़ायरवॉल नियमों को संशोधित किए बिना, SSH टनल के माध्यम से रिमोट डेटाबेस से सुरक्षित रूप से कनेक्ट करें।
क्वेरी इतिहास
पहले से निष्पादित किए गए स्टेटमेंट को स्वचालित रूप से ट्रैक करता है ताकि आप उन्हें दोबारा टाइप किए बिना जटिल क्वेरीज़ को तेज़ी से याद कर सकें और उनका फिर से उपयोग कर सकें।
आपको Pgweb को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।