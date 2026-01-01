1-क्लिक में Dufs डिप्लॉय करें।
क्लीन वेब UI, WebDAV सपोर्ट और पाथ-वार एक्सेस कंट्रोल के साथ हल्का स्वयं-होस्टेड फाइल सर्वर।
Dufs के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Dufs के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Dufs एक हल्का ओपन-सोर्स फ़ाइल सर्वर है जो आपको एक साफ़ वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से फ़ाइलों को ब्राउज़ करने, अपलोड करने, डाउनलोड करने और मैनेज करने की सुविधा देता है। यह WebDAV को सपोर्ट करता है, ताकि आप किसी भी स्टैंडर्ड फ़ाइल मैनेजर क्लाइंट का उपयोग करके Windows, macOS, या Linux पर अपने स्टोरेज को एक नेटवर्क ड्राइव के रूप में माउंट कर सकें — कनेक्टिंग डिवाइस पर किसी अतिरिक्त सॉफ़्टवेयर की आवश्यकता नहीं है।
अपने VPS पर Dufs को सेल्फ-होस्ट करने से आपकी फ़ाइलें ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहती हैं जिसे आप पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं, बिना किसी क्लाउड स्टोरेज शुल्क, बिना किसी वेंडर फ़ाइल-साइज़ सीमा और आपके डेटा तक किसी तीसरे पक्ष की पहुँच के। प्रति डायरेक्टरी रीड-राइट या रीड-ओनली एक्सेस नियम कॉन्फ़िगर करें, क्रेडेंशियल के साथ पाथ को सुरक्षित करें, और बिल्ट-इन Traefik इंटीग्रेशन के माध्यम से HTTPS पर फ़ाइलों को सुरक्षित रूप से साझा करें।
Dufs की मुख्य विशेषताएं
वेब फाइल ब्राउज़र
किसी भी ब्राउज़र से, अतिरिक्त क्लाइंट सॉफ़्टवेयर इंस्टॉल किए बिना, फ़ाइलें ब्राउज़ करें, अपलोड करें, डाउनलोड करें, नाम बदलें और हटाएँ।
WebDAV शिष्टाचार
अपने Dufs सर्वर को Windows, macOS, या Linux पर बिल्ट-इन OS WebDAV सपोर्ट का उपयोग करके एक नेटिव नेटवर्क ड्राइव के रूप में माउंट करें।
पथ-आधारित पहुँच नियंत्रण
अलग-अलग डायरेक्टरी पर विशिष्ट रीड-राइट या रीड-ओनली नियम लागू करें, जिनमें से प्रत्येक व्यक्तिगत क्रेडेंशियल द्वारा सुरक्षित है।
फ़ाइल खोज और पूर्वावलोकन
अपनी संग्रहीत फ़ाइलों को नाम से खोजें और सीधे ब्राउज़र में चित्र, टेक्स्ट और वीडियो जैसे सामान्य प्रारूपों का पूर्वावलोकन करें।
एकल कंटेनर
यह बिना किसी बाहरी डेटाबेस के एक सिंगल लाइटवेट कंटेनर के रूप में चलता है — जिसका बैकअप लेना, माइग्रेट करना और रखरखाव करना आसान है।
आपको Dufs को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।