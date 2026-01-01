Dufs पर 69% तक की छूट

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64% की छूट
KVM 1
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2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
63% की छूट
KVM 2
2,099
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2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
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8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
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2 वर्ष के लिए ₹2,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
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2,199/माह
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2 वर्ष के लिए ₹4,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
KVM 1
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
Docker मैनेजर
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप Dufs के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Dufs एक हल्का ओपन-सोर्स फ़ाइल सर्वर है जो आपको एक साफ़ वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से फ़ाइलों को ब्राउज़ करने, अपलोड करने, डाउनलोड करने और मैनेज करने की सुविधा देता है। यह WebDAV को सपोर्ट करता है, ताकि आप किसी भी स्टैंडर्ड फ़ाइल मैनेजर क्लाइंट का उपयोग करके Windows, macOS, या Linux पर अपने स्टोरेज को एक नेटवर्क ड्राइव के रूप में माउंट कर सकें — कनेक्टिंग डिवाइस पर किसी अतिरिक्त सॉफ़्टवेयर की आवश्यकता नहीं है।

अपने VPS पर Dufs को सेल्फ-होस्ट करने से आपकी फ़ाइलें ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहती हैं जिसे आप पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं, बिना किसी क्लाउड स्टोरेज शुल्क, बिना किसी वेंडर फ़ाइल-साइज़ सीमा और आपके डेटा तक किसी तीसरे पक्ष की पहुँच के। प्रति डायरेक्टरी रीड-राइट या रीड-ओनली एक्सेस नियम कॉन्फ़िगर करें, क्रेडेंशियल के साथ पाथ को सुरक्षित करें, और बिल्ट-इन Traefik इंटीग्रेशन के माध्यम से HTTPS पर फ़ाइलों को सुरक्षित रूप से साझा करें।

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Dufs की मुख्य विशेषताएं

वेब फाइल ब्राउज़र

किसी भी ब्राउज़र से, अतिरिक्त क्लाइंट सॉफ़्टवेयर इंस्टॉल किए बिना, फ़ाइलें ब्राउज़ करें, अपलोड करें, डाउनलोड करें, नाम बदलें और हटाएँ।

WebDAV शिष्टाचार

अपने Dufs सर्वर को Windows, macOS, या Linux पर बिल्ट-इन OS WebDAV सपोर्ट का उपयोग करके एक नेटिव नेटवर्क ड्राइव के रूप में माउंट करें।

पथ-आधारित पहुँच नियंत्रण

अलग-अलग डायरेक्टरी पर विशिष्ट रीड-राइट या रीड-ओनली नियम लागू करें, जिनमें से प्रत्येक व्यक्तिगत क्रेडेंशियल द्वारा सुरक्षित है।

फ़ाइल खोज और पूर्वावलोकन

अपनी संग्रहीत फ़ाइलों को नाम से खोजें और सीधे ब्राउज़र में चित्र, टेक्स्ट और वीडियो जैसे सामान्य प्रारूपों का पूर्वावलोकन करें।

एकल कंटेनर

यह बिना किसी बाहरी डेटाबेस के एक सिंगल लाइटवेट कंटेनर के रूप में चलता है — जिसका बैकअप लेना, माइग्रेट करना और रखरखाव करना आसान है।

आपको Dufs को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

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पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

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बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
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मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
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आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
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Sylvain
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Herriman
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Martin K
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AnonUpload

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