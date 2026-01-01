Dufs एक हल्का ओपन-सोर्स फ़ाइल सर्वर है जो आपको एक साफ़ वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से फ़ाइलों को ब्राउज़ करने, अपलोड करने, डाउनलोड करने और मैनेज करने की सुविधा देता है। यह WebDAV को सपोर्ट करता है, ताकि आप किसी भी स्टैंडर्ड फ़ाइल मैनेजर क्लाइंट का उपयोग करके Windows, macOS, या Linux पर अपने स्टोरेज को एक नेटवर्क ड्राइव के रूप में माउंट कर सकें — कनेक्टिंग डिवाइस पर किसी अतिरिक्त सॉफ़्टवेयर की आवश्यकता नहीं है।

अपने VPS पर Dufs को सेल्फ-होस्ट करने से आपकी फ़ाइलें ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहती हैं जिसे आप पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं, बिना किसी क्लाउड स्टोरेज शुल्क, बिना किसी वेंडर फ़ाइल-साइज़ सीमा और आपके डेटा तक किसी तीसरे पक्ष की पहुँच के। प्रति डायरेक्टरी रीड-राइट या रीड-ओनली एक्सेस नियम कॉन्फ़िगर करें, क्रेडेंशियल के साथ पाथ को सुरक्षित करें, और बिल्ट-इन Traefik इंटीग्रेशन के माध्यम से HTTPS पर फ़ाइलों को सुरक्षित रूप से साझा करें।