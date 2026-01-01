Listmonk एक तेज़, ओपन-सोर्स न्यूज़लेटर और मेलिंग लिस्ट प्लेटफॉर्म है जिसे अधिकतम दक्षता के लिए Go के साथ बनाया गया है। यह न्यूनतम संसाधन उपयोग के साथ लाखों सब्सक्राइबर्स को संभालता है, उन्नत सेगमेंटेशन, पर्सनलाइज़ेशन और कैंपेन एनालिटिक्स को सपोर्ट करता है, और किसी भी SMTP प्रदाता के साथ काम करता है। इसका साफ एडमिन UI लिस्ट्स को मैनेज करना और कैंपेन भेजना सीधा बनाता है, एंटरप्राइज़ मार्केटिंग टूल्स की अनावश्यक जटिलता के बिना।

Listmonk को सेल्फ-होस्ट करने से प्रति-ईमेल या प्रति-सब्सक्राइबर SaaS शुल्क समाप्त हो जाते हैं, यह आपके सब्सक्राइबर डेटा को पूरी तरह से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है, और आपको अपनी वर्कफ़्लो आवश्यकताओं के अनुसार सेंडिंग रेट्स और SMTP प्रदाताओं को कॉन्फ़िगर करने की सुविधा देता है — बिना किसी प्लेटफॉर्म सीमा या वेंडर लॉक-इन के।