1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Listmonk डिप्लॉय करें।
उच्च परफॉर्मेंस वाला, सेल्फ-होस्टेड न्यूज़लेटर और मेलिंग लिस्ट मैनेजर जो लाखों ग्राहकों के लिए बनाया गया है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Listmonk के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Listmonk एक तेज़, ओपन-सोर्स न्यूज़लेटर और मेलिंग लिस्ट प्लेटफॉर्म है जिसे अधिकतम दक्षता के लिए Go के साथ बनाया गया है। यह न्यूनतम संसाधन उपयोग के साथ लाखों सब्सक्राइबर्स को संभालता है, उन्नत सेगमेंटेशन, पर्सनलाइज़ेशन और कैंपेन एनालिटिक्स को सपोर्ट करता है, और किसी भी SMTP प्रदाता के साथ काम करता है। इसका साफ एडमिन UI लिस्ट्स को मैनेज करना और कैंपेन भेजना सीधा बनाता है, एंटरप्राइज़ मार्केटिंग टूल्स की अनावश्यक जटिलता के बिना।
Listmonk को सेल्फ-होस्ट करने से प्रति-ईमेल या प्रति-सब्सक्राइबर SaaS शुल्क समाप्त हो जाते हैं, यह आपके सब्सक्राइबर डेटा को पूरी तरह से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है, और आपको अपनी वर्कफ़्लो आवश्यकताओं के अनुसार सेंडिंग रेट्स और SMTP प्रदाताओं को कॉन्फ़िगर करने की सुविधा देता है — बिना किसी प्लेटफॉर्म सीमा या वेंडर लॉक-इन के।
Listmonk की मुख्य विशेषताएं
सदस्य खंडीकरण
कस्टम एट्रिब्यूट और डायनामिक क्वेरी-आधारित सूचियों के साथ ग्राहकों को सेगमेंट करके लक्षित अभियान बनाएँ।
अभियान एनालिटिक्स
विस्तृत अभियान-वार रिपोर्टिंग के साथ ओपन रेट्स, क्लिक-थ्रू, बाउंस और अनसब्सक्राइब को ट्रैक करें।
एकाधिक SMTP प्रदाता
डिलीवरेबिलिटी को अधिकतम करने के लिए फेलओवर और प्रति-प्रोवाइडर रेट लिमिटिंग के साथ किसी भी SMTP प्रोवाइडर को कनेक्ट करें।
टेम्पलेट सिस्टम
व्यक्तिगत अभियानों के लिए वेरिएबल प्रतिस्थापन के साथ पुनः प्रयोज्य HTML और सादे-पाठ ईमेल टेम्पलेट्स बनाएं।
REST API
एक व्यापक REST API के माध्यम से ग्राहकों, सूचियों और अभियानों को प्रोग्रामेटिक रूप से प्रबंधित करें।
निजता एवं GDPR टूल
नियामक अनुपालन के लिए अंतर्निहित अनसब्सक्राइब प्रबंधन, बाउंस हैंडलिंग और डेटा एक्सपोर्ट टूल्स।
आपको Listmonk को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।