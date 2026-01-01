Cypht एक मॉड्यूलर, ओपन-सोर्स वेबमेल क्लाइंट है जिसे सरलता और गति के लिए डिज़ाइन किया गया है। भारी वेबमेल समाधानों के विपरीत, Cypht कई IMAP और POP3 ईमेल खातों के साथ RSS/Atom न्यूज़ फ़ीड को एक ही, एकीकृत इनबॉक्स दृश्य में एकत्रित करता है — जिससे आपको सेवाओं के बीच स्विच किए बिना अपने संचार की पूरी तस्वीर मिलती है।

PHP पर Alpine Linux बेस के साथ निर्मित, Cypht मामूली हार्डवेयर पर कुशलता से चलता है और विश्वसनीय मल्टी-यूज़र डिप्लॉयमेंट के लिए यूज़र कॉन्फ़िगरेशन को डेटाबेस में संग्रहीत करता है। इसकी मॉड्यूल-आधारित आर्किटेक्चर का मतलब है कि आप केवल वही सुविधाएँ लोड करते हैं जिनकी आपको आवश्यकता है, जिससे इंटरफ़ेस साफ़ रहता है और फ़ुटप्रिंट छोटा रहता है।