Cypht को एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
हल्का, ओपन-सोर्स वेबमेल क्लाइंट जो कई ईमेल खातों और न्यूज़ फ़ीड को एक तेज़ इंटरफ़ेस में एकीकृत करता है।
Cypht के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Cypht के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Cypht एक मॉड्यूलर, ओपन-सोर्स वेबमेल क्लाइंट है जिसे सरलता और गति के लिए डिज़ाइन किया गया है। भारी वेबमेल समाधानों के विपरीत, Cypht कई IMAP और POP3 ईमेल खातों के साथ RSS/Atom न्यूज़ फ़ीड को एक ही, एकीकृत इनबॉक्स दृश्य में एकत्रित करता है — जिससे आपको सेवाओं के बीच स्विच किए बिना अपने संचार की पूरी तस्वीर मिलती है।
PHP पर Alpine Linux बेस के साथ निर्मित, Cypht मामूली हार्डवेयर पर कुशलता से चलता है और विश्वसनीय मल्टी-यूज़र डिप्लॉयमेंट के लिए यूज़र कॉन्फ़िगरेशन को डेटाबेस में संग्रहीत करता है। इसकी मॉड्यूल-आधारित आर्किटेक्चर का मतलब है कि आप केवल वही सुविधाएँ लोड करते हैं जिनकी आपको आवश्यकता है, जिससे इंटरफ़ेस साफ़ रहता है और फ़ुटप्रिंट छोटा रहता है।
Cypht की मुख्य विशेषताएं
बहु-अकाउंट एकत्रीकरण
तेज़ ईमेल प्रबंधन के लिए कई IMAP और POP3 ईमेल अकाउंट्स को एक एकीकृत इनबॉक्स व्यू में कनेक्ट करें।
न्यूज़ फ़ीड इंटीग्रेशन
ईमेल और RSS/Atom न्यूज़ फ़ीड्स को एक ही इंटरफ़ेस में मिलाएं, जिससे आपको सूचित रहने के लिए आवश्यक ऐप्स की संख्या कम हो जाएगी।
मॉड्यूलर वास्तुकला
केवल उन्हीं मॉड्यूल को सक्षम करें जिनकी आपको आवश्यकता है — संपर्क, कैलेंडर, IMAP फ़ोल्डर, सीव फ़िल्टर, और अन्य — जिससे UI सुव्यवस्थित बना रहे।
डेटाबेस-आधारित सेशन
विश्वसनीय, स्केलेबल मल्टी-यूज़र डिप्लॉयमेंट के लिए उपयोगकर्ता कॉन्फ़िगरेशन और सत्रों को मारियाडीबी में संग्रहीत करता है।
हल्का पदचिह्न
Alpine Linux पर Nginx और PHP के साथ एक सिंगल ~290 MB इमेज में बंडल किया गया, जिसके लिए न्यूनतम VPS रिसोर्स की आवश्यकता होती है।
आपको Cypht को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।