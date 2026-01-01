1-क्लिक में Kavita डिप्लॉय करें।
कॉमिक्स, मांगा, लाइट नॉवेल्स और ई-बुक्स के लिए समर्पित रीडर्स और मल्टी-यूज़र सपोर्ट के साथ सेल्फ-होस्टेड डिजिटल लाइब्रेरी।
Kavita के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Kavita के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Kavita एक सुविधाओं से भरपूर सेल्फ-होस्टेड डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजर है जो CBZ, CBR, EPUB, PDF और सभी प्रमुख कॉमिक और ई-बुक फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। यह स्वचालित मेटाडेटा एक्सट्रैक्शन के साथ आपके मीडिया को ऑटो-स्कैन और कैटलॉग करता है, और हर कॉन्टेंट टाइप के लिए ऑप्टीमाइज़्ड समर्पित रीडर इंटरफेस प्रदान करता है — जिसमें डुअल-पेज कॉमिक स्प्रेड्स, राइट-टू-लेफ्ट मांगा फ्लो और वेबटून कंटीन्यूअस स्क्रॉल शामिल हैं।
अपने खुद के VPS पर Kavita को होस्ट करने से आपका पूरा कलेक्शन किसी भी डिवाइस से 24/7 उपलब्ध हो जाता है, बिना होम हार्डवेयर अपटाइम पर निर्भर किए। भूमिका-आधारित अनुमतियों के साथ मल्टी-यूज़र सपोर्ट परिवारों को उम्र के हिसाब से ऐक्सेस कंट्रोल के साथ लाइब्रेरी शेयर करने की सुविधा देता है, जबकि OPDS सपोर्ट का मतलब है कि कोई भी कम्पैटिबल रीडिंग ऐप आपके सर्वर से कनेक्ट हो सकता है।
Kavita की मुख्य विशेषताएं
सार्वभौमिक फॉर्मेट सहायता
CBZ, CBR, CB7, CBT, PDF, और EPUB फ़ाइलों को स्वचालित फ़ॉर्मेट पहचान और प्रत्येक फ़ाइल प्रकार के लिए अनुकूलित रेंडरिंग के साथ पढ़ें।
विशेषीकृत पाठक
कॉमिक्स, मंगा (दाएं से बाएं), ई-बुक्स और वेबटून स्क्रॉलिंग के लिए समर्पित रीडर मोड प्रत्येक सामग्री प्रकार के अनुसार स्वचालित रूप से अनुकूलित होते हैं।
बहु-उपयोगकर्ता लाइब्रेरी
एडमिन, लाइब्रेरियन और रीडर भूमिकाओं के साथ असीमित उपयोगकर्ता खाते बनाएँ, साथ ही परिवार के लिए सुरक्षित ब्राउज़िंग हेतु आयु प्रतिबंध नियंत्रण भी शामिल करें।
स्मार्ट मेटाडेटा
कविता+ कॉमिक वाइन, एनीलिस्ट और अन्य प्रदाताओं से कनेक्ट होता है ताकि आपकी लाइब्रेरी को कवर, विवरण और निर्माता की जानकारी के साथ स्वचालित रूप से समृद्ध कर सके।
OPDS और Tachiyomi सपोर्ट
अपनी लाइब्रेरी को किसी भी OPDS-संगत ऐप या Android पर Tachiyomi एक्सटेंशन के माध्यम से एक्सेस करें, जिससे आपको पढ़ने के तरीके में लचीलापन मिलता है।
आपको Kavita को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।