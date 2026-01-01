Kavita एक सुविधाओं से भरपूर सेल्फ-होस्टेड डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजर है जो CBZ, CBR, EPUB, PDF और सभी प्रमुख कॉमिक और ई-बुक फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। यह स्वचालित मेटाडेटा एक्सट्रैक्शन के साथ आपके मीडिया को ऑटो-स्कैन और कैटलॉग करता है, और हर कॉन्टेंट टाइप के लिए ऑप्टीमाइज़्ड समर्पित रीडर इंटरफेस प्रदान करता है — जिसमें डुअल-पेज कॉमिक स्प्रेड्स, राइट-टू-लेफ्ट मांगा फ्लो और वेबटून कंटीन्यूअस स्क्रॉल शामिल हैं।

अपने खुद के VPS पर Kavita को होस्ट करने से आपका पूरा कलेक्शन किसी भी डिवाइस से 24/7 उपलब्ध हो जाता है, बिना होम हार्डवेयर अपटाइम पर निर्भर किए। भूमिका-आधारित अनुमतियों के साथ मल्टी-यूज़र सपोर्ट परिवारों को उम्र के हिसाब से ऐक्सेस कंट्रोल के साथ लाइब्रेरी शेयर करने की सुविधा देता है, जबकि OPDS सपोर्ट का मतलब है कि कोई भी कम्पैटिबल रीडिंग ऐप आपके सर्वर से कनेक्ट हो सकता है।