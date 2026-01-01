docassemble एक मुफ्त, ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म है जो वेब-आधारित गाइडेड इंटरव्यू बनाने के लिए है। यह अंतिम उपयोगकर्ताओं से जानकारी एकत्र करता है और उत्तरों से कस्टम दस्तावेज़, अनुबंध और फॉर्म तैयार करता है। लेखक YAML में इंटरव्यू लॉजिक, Markdown या DOCX में दस्तावेज़ टेम्पलेट्स लिखते हैं, और Python के साथ व्यवहार का विस्तार करते हैं — बिना किसी कस्टम वेब एप्लिकेशन को स्थापित किए।

मूल रूप से कानूनी सहायता संगठनों और कानून फर्मों के लिए डिज़ाइन किया गया था जो क्लाइंट इंटेक और दस्तावेज़ ड्राफ्टिंग को स्वचालित करते हैं, docassemble अब कंप्लायंस, सरकारी सेवाओं और HR वर्कफ़्लो में विशेषज्ञ प्रणालियों को शक्ति प्रदान करता है। एक VPS पर सेल्फ-होस्टिंग संवेदनशील इंटरव्यू उत्तरों, जेनरेट किए गए दस्तावेज़ों और क्लाइंट डेटा को आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखती है, बिना किसी प्रति-इंटरव्यू या प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क के।