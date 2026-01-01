docassemble को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
निर्देशित साक्षात्कारों और स्वचालित दस्तावेज़ असेंबली के लिए एक ओपन-सोर्स विशेषज्ञ प्रणाली, जो Python, YAML, और Markdown पर बनी है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप docassemble के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
docassemble एक मुफ्त, ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म है जो वेब-आधारित गाइडेड इंटरव्यू बनाने के लिए है। यह अंतिम उपयोगकर्ताओं से जानकारी एकत्र करता है और उत्तरों से कस्टम दस्तावेज़, अनुबंध और फॉर्म तैयार करता है। लेखक YAML में इंटरव्यू लॉजिक, Markdown या DOCX में दस्तावेज़ टेम्पलेट्स लिखते हैं, और Python के साथ व्यवहार का विस्तार करते हैं — बिना किसी कस्टम वेब एप्लिकेशन को स्थापित किए।
मूल रूप से कानूनी सहायता संगठनों और कानून फर्मों के लिए डिज़ाइन किया गया था जो क्लाइंट इंटेक और दस्तावेज़ ड्राफ्टिंग को स्वचालित करते हैं, docassemble अब कंप्लायंस, सरकारी सेवाओं और HR वर्कफ़्लो में विशेषज्ञ प्रणालियों को शक्ति प्रदान करता है। एक VPS पर सेल्फ-होस्टिंग संवेदनशील इंटरव्यू उत्तरों, जेनरेट किए गए दस्तावेज़ों और क्लाइंट डेटा को आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखती है, बिना किसी प्रति-इंटरव्यू या प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क के।
docassemble की मुख्य विशेषताएं
मार्गदर्शित साक्षात्कार
YAML में ब्रांचिंग प्रश्न प्रवाह बनाएं जो सुलभ, मोबाइल-फ्रेंडली वेब फ़ॉर्म का उपयोग करके सशर्त तर्क के साथ उपयोगकर्ता इनपुट एकत्र करते हैं।
दस्तावेज़ संयोजन
साक्षात्कार के जवाबों से भरे हुए DOCX, PDF, और RTF दस्तावेज़ Markdown या Word टेम्पलेट्स का उपयोग करके स्वचालित फ़ॉर्मेटिंग के साथ बनाएँ।
Python विस्तारणीयता
जब YAML पर्याप्त न हो, तो पूरी तरह से पायथन का उपयोग करें — बाहरी API को कॉल करें, गणनाएँ चलाएँ, या मौजूदा सिस्टम के साथ एकीकृत करें।
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर
टचस्क्रीन पर हस्ताक्षर कैप्चर करें और उन्हें किसी तीसरे पक्ष की ई-हस्ताक्षर सेवाओं के बिना जेनरेट किए गए दस्तावेज़ों में एम्बेड करें।
बहुभाषी सहायता
बिल्ट-इन अनुवाद टूल और स्थानीय-जागरूक तिथि, संख्या और मुद्रा फ़ॉर्मेटिंग के साथ कई भाषाओं में एक साक्षात्कार तैयार करें।
बिल्ट-इन प्लेग्राउंड
ब्राउज़र-आधारित डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, कोड एडिटर, लाइव टेस्टिंग और पैकेज मैनेजमेंट के साथ, लेखकों को अलग IDE के बिना इटरेशन करने की सुविधा देता है।
आपको docassemble को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।