openrouteservice एक ओपन-सोर्स रूटिंग इंजन है जिसे HeiGIT द्वारा विकसित किया गया है जो OpenStreetMap डेटा को प्रोडक्शन-रेडी दिशा-निर्देशों, समय-दूरी मैट्रिक्स और आइसोक्रोन रीचेबिलिटी पॉलीगॉन में बदलता है। कमर्शियल मैपिंग API के विपरीत, यह डेवलपर्स को एक मुफ्त, पूरी तरह से पारदर्शी रूटिंग बैक-एंड प्रदान करता है जिसमें कारों, भारी माल वाहनों, साइकिलों, पैदल यात्रियों और व्हीलचेयर के लिए ट्यून किए गए प्रोफाइल होते हैं।

अपने स्वयं के VPS पर openrouteservice को सेल्फ-होस्ट करने से प्रति-अनुरोध मूल्य निर्धारण, दर सीमाएँ और थर्ड-पार्टी डेटा साझाकरण समाप्त हो जाता है। आप नियंत्रित करते हैं कि कौन से क्षेत्र और प्रोफाइल लोड किए जाते हैं, आप ग्राहक निर्देशांकों को निजी रखते हैं, और आप अपने एप्लिकेशन के अनुरूप कस्टम OSM एक्सट्रैक्ट्स, प्रतिबंधों और ऊंचाई डेटा के साथ इंजन का विस्तार कर सकते हैं।