एक क्लिक में openrouteservice डिप्लॉय करें।
स्व-होस्टेड रूटिंग इंजन जो OpenStreetMap डेटा पर निर्मित है, जिसमें कारों, बाइकों और पैदल चलने वालों के लिए दिशाओं, आइसोक्रोन और मैट्रिक्स API शामिल हैं।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप openrouteservice के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
openrouteservice एक ओपन-सोर्स रूटिंग इंजन है जिसे HeiGIT द्वारा विकसित किया गया है जो OpenStreetMap डेटा को प्रोडक्शन-रेडी दिशा-निर्देशों, समय-दूरी मैट्रिक्स और आइसोक्रोन रीचेबिलिटी पॉलीगॉन में बदलता है। कमर्शियल मैपिंग API के विपरीत, यह डेवलपर्स को एक मुफ्त, पूरी तरह से पारदर्शी रूटिंग बैक-एंड प्रदान करता है जिसमें कारों, भारी माल वाहनों, साइकिलों, पैदल यात्रियों और व्हीलचेयर के लिए ट्यून किए गए प्रोफाइल होते हैं।
अपने स्वयं के VPS पर openrouteservice को सेल्फ-होस्ट करने से प्रति-अनुरोध मूल्य निर्धारण, दर सीमाएँ और थर्ड-पार्टी डेटा साझाकरण समाप्त हो जाता है। आप नियंत्रित करते हैं कि कौन से क्षेत्र और प्रोफाइल लोड किए जाते हैं, आप ग्राहक निर्देशांकों को निजी रखते हैं, और आप अपने एप्लिकेशन के अनुरूप कस्टम OSM एक्सट्रैक्ट्स, प्रतिबंधों और ऊंचाई डेटा के साथ इंजन का विस्तार कर सकते हैं।
openrouteservice की मुख्य विशेषताएं
निर्देश API
पॉइंट-टू-पॉइंट और मल्टी-स्टॉप रूट की गणना करें, जिसमें टर्न-बाय-टर्न निर्देश, ज्यामिति और कई परिवहन प्रोफाइल में ऊंचाई डेटा शामिल है।
आइसोक्रोन पहुँच योग्यता
समय-आधारित या दूरी-आधारित पॉलीगॉन जनरेट करें, जो यह सटीक रूप से दिखाते हैं कि कोई उपयोगकर्ता दिए गए बजट के भीतर किसी भी मूल स्थान से कितनी दूर तक यात्रा कर सकता है।
मैट्रिक्स गणनाएँ
एक ही अनुरोध में कई-से-कई यात्रा के समय और दूरियों की गणना करें, जो लॉजिस्टिक्स, डिस्पैच और डिलीवरी ज़ोन ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए आदर्श है।
कई ट्रांसपोर्ट प्रोफाइल
यह कारों, एचजीवी, बाइक, पैदल चलने वालों और व्हीलचेयर के लिए ट्यून किए गए प्रोफाइल के साथ आता है, जिनमें से प्रत्येक ओएसएम एक्सेस नियमों और प्रतिबंधों का सम्मान करता है।
OpenStreetMap द्वारा संचालित
किसी भी OSM PBF एक्सट्रैक्ट को जियोफैब्रिक या अपने खुद के सोर्स से लोड करें ताकि आप उन क्षेत्रों के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर रूटिंग प्रदान कर सकें जिनकी आपको वास्तव में आवश्यकता है।
OpenAPI और Swagger UI
मानक-अनुरूप REST API, बिल्ट-इन स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन के साथ, वेब, मोबाइल और बैकएंड ऐप्स में राउटिंग को इंटीग्रेट करना आसान बनाता है।
आपको openrouteservice को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।