एक क्लिक इंस्टॉलेशन में Apache Guacamole डिप्लॉय करें।
क्लाइंटलेस रिमोट डेस्कटॉप गेटवे, आपके वेब ब्राउज़र से सीधे RDP, SSH, VNC, और टेलनेट कनेक्शन एक्सेस करने के लिए।
Apache Guacamole के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Apache Guacamole के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Apache Guacamole एक क्लाइंटलेस रिमोट डेस्कटॉप गेटवे है जो आपको किसी भी आधुनिक वेब ब्राउज़र से RDP, VNC, SSH, और Telnet सर्वर तक पहुँचने देता है — कोई प्लगइन्स नहीं, कोई नेटिव क्लाइंट सॉफ्टवेयर नहीं, और प्रति-डिवाइस कोई सेटअप नहीं। ब्राउज़र रेंडरिंग को संभालता है जबकि एक सर्वर-साइड डेमॉन प्रोटोकॉल का अनुवाद करता है, जिससे रिमोट एक्सेस URL खोलने जितना आसान हो जाता है।
अपने खुद के VPS पर गुआकामोले को सेल्फ-होस्ट करना आपके सर्वर को दुनिया में कहीं भी रिमोट मशीनों को मैनेज करने के लिए एक केंद्रीय जंप होस्ट में बदल देता है। बिल्ट-इन यूज़र मैनेजमेंट, ऑडिट लॉग्स, और कनेक्शन शेयरिंग इसे अकेले एडमिनिस्ट्रेटर और छोटी टीमों के लिए समान रूप से उपयोगी बनाता है, जबकि हर क्रेडेंशियल और सेशन को आपके सीधे नियंत्रण में रखता है।
Apache Guacamole की मुख्य विशेषताएं
क्लाइंटलेस ब्राउज़र पहुँच
किसी भी RDP, VNC, SSH, या टेलनेट होस्ट से सीधे ब्राउज़र टैब से कनेक्ट करें — कोई क्लाइंट सॉफ़्टवेयर नहीं, कोई प्लगइन नहीं, कोई फ़ायरवॉल वर्कअराउंड नहीं।
मल्टी-प्रोटोकॉल समर्थन
RDP, VNC, SSH, Telnet, और Kubernetes के लिए अंतर्निहित एडेप्टर एडमिन, डेवलपर और सुरक्षा टीमों की रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करते हैं।
केंद्रीकृत क्रेडेंशियल
गुआकामोल में सर्वर पासवर्ड, SSH कीज़ और सर्टिफिकेट्स एक बार स्टोर करें और अंतर्निहित सीक्रेट्स को कभी शेयर किए बिना यूज़र्स को एक्सेस प्रदान करें।
उपयोगकर्ता और समूह प्रबंधन
भूमिका-आधारित अनुमतियाँ, LDAP और SAML एकीकरण, तथा प्रति-कनेक्शन पहुँच नियम बड़ी टीमों को सुव्यवस्थित रखते हैं जैसे-जैसे कनेक्शन इन्वेंट्री बढ़ती है।
सत्र रिकॉर्डिंग और ऑडिट
वैकल्पिक सत्र रिकॉर्डिंग और विस्तृत गतिविधि लॉग यह ऑडिट करना आसान बनाते हैं कि किसने कहाँ कनेक्ट किया और उन्होंने क्या किया।
आपको Apache Guacamole को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।